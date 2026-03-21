magazin
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η τέχνη μέσα στη δίνη του πολέμου: Μνήμη, μαρτυρία και σύμβολα επιβίωσης
Τhe Art of War 21 Μαρτίου 2026, 07:02

Η έκθεση «War Craft» στο Μουσείο Fitzwilliam του Κέιμπριτζ εξετάζει τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την πολεμική εμπειρία

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Τι σημασία μπορεί να έχει η τέχνη όταν γύρω του μαίνεται ο πόλεμος; Ποιος ο λόγος να αποτυπωθεί η βία σε καμβά ή να διασωθεί ένα θραύσμα βιτρό μέσα από τα ερείπια; Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της έκθεσης «War Craft» στο Fitzwilliam Museum, η οποία εξετάζει τη διαχρονική σχέση τέχνης και πολεμικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με τη Λούσι Ντέιβις των Financial Times, η έκθεση συγκεντρώνει πίνακες, χαρακτικά, φωτογραφίες, αντικείμενα και ποιήματα που δημιουργήθηκαν ως άμεση ή έμμεση ανταπόκριση σε πολεμικές συγκρούσεις. Παρουσιάζονται έργα καλλιτεχνών όπως ο Ουίλιαμ Τέρνερ, ο Πολ Νας, ο Ρόμπερτ Κάπα και ο Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκαλούμενη «trench art»: αντικείμενα που κατασκεύαζαν ή επαναχρησιμοποιούσαν στρατιώτες στα διαλείμματα των μαχών, αξιοποιώντας υλικά όπως κάλυκες οβίδων ή οστά ζώων. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης θραύσματα εξοπλισμού —έλικες, καντράν ασυρμάτων και άλλα κατάλοιπα— που μετατρέπονταν σε ενθύμια ή φυλαχτά, ως απτή απόδειξη συμμετοχής και επιβίωσης.

Sgt F.W. Evans, Lighter, 1917–1918, brass, bronze coins © The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

Από τον θρίαμβο στην καταγγελία

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε καμπή για την απεικόνιση των συγκρούσεων. Σε αντίθεση με τον 19ο αιώνα, όπου κυριαρχούσαν οι θριαμβευτικές και ρομαντικοποιημένες σκηνές μάχης, η εμπειρία των χαρακωμάτων οδήγησε σε μια πιο σκοτεινή και καταγγελτική οπτική.

Ο Πολ Νας, που υπηρέτησε στο μέτωπο, αποτύπωσε στα έργα του το ερειπωμένο τοπίο της Φλάνδρας. Σε επιστολή του μετά τη μάχη του Πασεντάελ δήλωνε ότι δεν αισθανόταν πλέον «καλλιτέχνης περίεργος και παρατηρητής», αλλά «αγγελιαφόρος» της αλήθειας του πολέμου προς όσους τον υποστήριζαν από απόσταση.

Η μετατόπιση αυτή είχε αρχίσει ήδη νωρίτερα. Ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, στο έργο «Οι Συνέπειες του Πολέμου» (1638), παρουσίασε τον Άρη να συνθλίβει τις τέχνες και τα γράμματα, πλαισιωμένο από αλληγορικές μορφές της Πείνας και της Πανούκλας. Ο Ζακ Καλλό, με τη σειρά χαρακτικών «Οι Δυστυχίες και οι Συμφορές του Πολέμου», εστίασε στις ωμότητες εις βάρος των αμάχων, επηρεάζοντας βαθιά τον Φρανθίσκο Γκόγια και τα «Δεινά του Πολέμου».

Οι Συνέπειες του Πολέμου, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς

Παράλληλα, η άνοδος της φωτογραφίας —από τον Πόλεμο της Κριμαίας έως τον Αμερικανικό Εμφύλιο— έφερε στο προσκήνιο το πρόσωπο του απλού στρατιώτη, αντικαθιστώντας τις ανώνυμες μάζες των παραδοσιακών σκηνών μάχης.

A.M. Young, American serviceman, Zippo lighter, 1955–75, brass © The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

Το αντικείμενο ως μνημείο

Σύμφωνα με τη Λούσι Ντέιβις των Financial Times, η ιδέα ότι ένα και μόνο αντικείμενο μπορεί να συμπυκνώσει το νόημα μιας σύγκρουσης έχει αξιοποιηθεί και από σύγχρονους καλλιτέχνες. Το έργο «Βαγδάτη, 5 Μαρτίου 2007» του Τζέρεμι Ντέλερ —ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο από βομβιστική επίθεση στο Ιράκ— εκτέθηκε το 2010 στο Imperial War Museum ως ωμό σύμβολο της πολεμικής καταστροφής.

Αντίστοιχα, η φωτογραφία του Σομέι Τομάτσου με ένα ρολόι σταματημένο στις 11:02 της 9ης Αυγούστου 1945 λειτουργεί ως εμβληματική αναφορά στη ρίψη της ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι.

Η πολεμική τέχνη δεν περιορίζεται στην απεικόνιση της μάχης. Ο Τζόντι Σέμπερ, στο έργο «Κενοτάφιον», συνέθεσε τις ηχογραφήσεις των δίλεπτων σιωπών στο μνημείο του Κενοταφίου στο Λονδίνο σε μια ηχητική εγκατάσταση μνήμης. Η Σούζαν Φίλιπζ, στο «Μουσικά Όργανα Τραυματισμένα από τον Πόλεμο», χρησιμοποίησε όργανα φθαρμένα από συγκρούσεις των τελευταίων δύο αιώνων για να αποδώσει παραμορφωμένα το «Τελευταίο Προσκλητήριο».

British Victorian and George V pennies and a French silver franc, 1914–1939, © The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

Στην ίδια λογική, η Κορνέλια Πάρκερ δημιούργησε το 2015 το «Αίθουσα Πολέμου», αξιοποιώντας διάτρητα φύλλα από την παραγωγή των παπαρούνων μνήμης· οι απουσίες των παπαρούνων λειτουργούν ως συμβολισμός των ζωών που χάθηκαν.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα θραύσματα βιτρό από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου στο Υπρ, πόλη σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας στρατιώτης περισυνέλεξε τα κομμάτια από τα ερείπια, τα φύλαξε και τα επανασυναρμολόγησε μετά την επιστροφή του, μετατρέποντάς τα σε ιδιωτικό μνημείο — μια πράξη που αναδεικνύει τον ρόλο της τέχνης ως φορέα μνήμης και μαρτυρίας ακόμη και μέσα στη δίνη της σύγκρουσης.

* Κεντρική Φωτογραφία: Paul Nash, Rain, Lake Zillebeke, 1918, lithograph © The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Economy
ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

inWellness
inTown
Stream magazin
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Αμετάβλητη αξιολόγηση του Scope Ratings για την Ελλάδα

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

Σύνταξη
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Σύνταξη
Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο