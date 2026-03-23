Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θυμάται ακόμα τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τη μελαγχολική φωνή της οπερατικής τραγουδίστριας Μαρίας Κάλλας να βγαίνει από το ραδιόφωνο στην κουζίνα της γιαγιάς της, όταν ήταν έφηβη. «Θυμάμαι ότι πάγωσα. Κυριολεκτικά, ο χρόνος σταμάτησε, τίποτα δεν κουνιόταν», αναπολούσε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Νικολάους Μπάχλερ, διευθυντή της Bayerische Staatsoper. «Έβαλα το ραδιόφωνο στο τέρμα και αυτή η φωνή απλώς γέμιζε τον χώρο… Υπήρχε τόσος ηλεκτρισμός στον αέρα».

Πάθος και δράμα

Η Μαρία Κάλλα, γνωστή ως La Davina λόγω της φήμης της ως μια ευμετάβλητη, υπέρτατη ντίβα, η μοναδική Ελληνίδα σοπράνο, που έσπαγε τους πολυελαίους, εμπλούτιζε ακόμη και τα πιο μελοδραματικά μέρη της όπερας με επιπλέον πάθος.

Η κληρονομιά των παραστάσεων και των ηχογραφήσεών της είναι άρρηκτα συνυφασμένη με εκείνη της ερωτικής της ζωής, η οποία ήταν εξίσου γεμάτη δράμα με τους ρόλους της επί σκηνής.

Αφοσιωμένη στον «Αρίστο»

Έχοντας καταστρέψει τον γάμο της λόγω μιας σχέσης με τον χαρισματικό Έλληνα πολυεκατομμυριούχο εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, η Κάλλας παρέμεινε αφοσιωμένη στον «Αρίστο» για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη και όταν αυτός παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι.

Μετά από πολλά χρόνια σχετικής εξορίας και απομόνωσης, η Κάλλας πέθανε από καρδιακή προσβολή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι το 1977, σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η φωνή της είχε εξασθενήσει, ενώ η συντριβή της καρδιάς της και η μακροχρόνια ακραία δίαιτα είχαν αφήσει τα σημάδια τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Avant Arte (@avant.arte)

Απόλυτη έμπνευση

Από εκείνη την πρώτη εμπειρία στην κουζίνα της γιαγιάς της, οι συγκλονιστικές, υψίφωνες νότες της Κάλλας συνέχισαν να στοιχειώνουν την Αμπράμοβιτς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Σε τέτοιο βαθμό που το 2020 η καλλιτέχνιδα δημιούργησε το έργο «7 Deaths of Maria Callas», μια όπερα που διατρέχει επτά κορυφαίες άριες από αγαπημένα κλασικά έργα όπως η «Τόσκα», η «Τραβιάτα» και η «Νόρμα», με κοστούμια του Ρικάρντο Τίσι και ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν η Αμπράμοβιτς και ο Γουίλεμ Νταφόε.

Έξι χρόνια αργότερα, αυτές οι συγκινητικές ταινίες μικρού μήκους εκτίθενται τώρα στη Γκαλερί Cisternerne της Κοπεγχάγης – έναν κατάλληλα ατμοσφαιρικό, μυστικιστικό χώρο με ατελείωτες θολωτές αίθουσες που κάποτε φιλοξενούσε μια υπόγεια δεξαμενή.

Σπαραγμός

Το «Marina Abramović: Seven Deaths» έχει πρωταγωνιστές την Αμπράμοβιτς και τον Νταφόε σε μια πολυτελή, περίτεχνη σειρά αυτοκτονιών, δολοφονιών και θανάτων, συνοδευόμενη από τις όμορφες, σπαρακτικές άριες της Κάλλας.

Από ένα δραματικό, παρατεταμένο άλμα από έναν ουρανοξύστη μέχρι την αργή αφαίρεση μιας στολής προστασίας από τη ραδιενέργεια, μια μεγαλοπρεπή τελευταία ανάσα φυματικού και ένα μπουκέτο στραγγαλιστικών φιδιών, κάθε θάνατος είναι πιο αξιοσημείωτος από τον προηγούμενο.

Σε όλη τη διάρκεια, ο Ντάφοε είναι ο διαιτητής του θανάτου, ο προάγγελος της καταστροφής, η ενσάρκωση της καρδιακής οδύνης.

Ερωτικές απογοητεύσεις

Υπάρχει σίγουρα μια συνάφεια μεταξύ της Αμπράμοβιτς και της Κάλλας -η κοινή ευαισθησία δύο καλλιτεχνών που οδεύουν αμφότερες προς τις δυσάρεστες και βασανιστικές εμπειρίες της ζωής, την ερωτική απογοήτευση, τη σωματική αντοχή, τον κίνδυνο, για να βιώσουν τα άκρα και, μέσω του έργου τους, να τα εξηγήσουν σε όλους εμάς.

Υπάρχει κάτι πολύ αισθησιακό και γεμάτο συναισθήματα στο έργο και των δύο καλλιτεχνών. Και οι δύο ενσωματώνουν βαθιά τον εαυτό τους στην καλλιτεχνική τους πρακτική, και οι δύο έχουν βιώσει προσωπικές ερωτικές απογοητεύσεις μπροστά στο κοινό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Avant Insiders (@avantarteinsiders)

Οι γυναίκες πίσω από τις καλλιτέχνιδες

Η καταστροφή της Κάλλας από την εγκατάλειψη του Ωνάση ήταν γνωστή σε όλους. Το περίφημο Great Wall Walk της Αμπράμοβιτς το 1988 περιλάμβανε μια εξαντλητική πεζοπορία τριών μηνών για να συναντήσει τον εραστή και συνεργάτη της, τον Ουλάι, στο Σινικό Τείχος της Κίνας, προκειμένου να τερματίσουν επίσημα τη σχέση τους –μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπής και σεβαστή χειρονομία που αμαυρώθηκε από το γεγονός ότι αυτός άφησε έγκυο τη νεαρή Κινέζα ξεναγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ραγισμένες καρδιές

Σε συνέντευξή της στο Dazed το 2020, η Αμπράμοβιτς δήλωσε: «Η Μαρία Κάλλας με συγκίνησε βαθιά. Έζησα μια εμπειρία ραγισμένης καρδιάς πολύ παρόμοια με τη δική της. Εκείνη πέθανε, εγώ όμως δεν πέθανα, και το έργο μου με έσωσε πραγματικά μετά από αυτό.

»Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, και το να πεθάνεις για την αγάπη είναι κάτι που υπάρχει πάντα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, όλοι πεθαίνουμε. Όλοι έχουμε τουλάχιστον μία εμπειρία όπου αγαπήσαμε τόσο πολύ που θέλαμε να πεθάνουμε – ή, δεν πεθαίνουμε, αλλά έχουμε ραγισμένες καρδιές».

Θεραπεία

Ενώ η Κάλλας υπέκυψε στη θλίψη της ερωτικής απογοήτευσης, η Αμπράμοβιτς βρήκε ανάρρωση και κάθαρση μέσω της δουλειάς της, και ελπίζει ότι μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν παρακολουθήσετε αυτές τις ταινίες.

«Είναι πολύ ρομαντικό, αλλά, ταυτόχρονα, χρειάζεται θεραπεία. Όταν δημιουργείς κάτι για την ραγισμένη σου καρδιά και περνάς από αυτά τα βαριά συναισθήματα, βγαίνεις από την άλλη πλευρά θεραπευμένος. Η θεραπεία είναι πολύ σημαντική για μένα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου πρέπει να είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν πάντα να προβάλλουν τα δικά τους συναισθήματα σε αυτό το έργο και να θεραπευτούν. Η ραγισμένη καρδιά χρειάζεται χρόνο, αλλά μπορείς να φτάσεις στη θεραπεία από την άλλη πλευρά».

Ο έρωτας ως θάνατος

Σε δήλωση που συνοδεύει τα εγκαίνια της έκθεσης στο Cisternerne, η διακεκριμένη καλλιτέχνιδα αναφέρει:

«Στην όπερα, όπως και στη ζωή, ο θάνατος είναι ισχυρότερος, η αγάπη γίνεται απόλυτη, ο πόνος γίνεται αβάσταχτος. Δεν πρόκειται για το να πεθάνεις μία φορά, αλλά για το να πεθάνεις πολλές, πολλές φορές. Πεθαίνεις πολλές φορές στη ζωή και όμως συνεχίζεις να ζεις. Δώσε μου τον χρόνο σου, και θα πεθάνω για σένα, επτά φορές».

*Η έκθεση «Marina Abramović: Seven Deaths» παρουσιάζεται στο Cisternerne της Κοπεγχάγης έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com