Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Art 23 Μαρτίου 2026, 13:40

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Spotlight

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θυμάται ακόμα τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τη μελαγχολική φωνή της οπερατικής τραγουδίστριας Μαρίας Κάλλας να βγαίνει από το ραδιόφωνο στην κουζίνα της γιαγιάς της, όταν ήταν έφηβη. «Θυμάμαι ότι πάγωσα. Κυριολεκτικά, ο χρόνος σταμάτησε, τίποτα δεν κουνιόταν», αναπολούσε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Νικολάους Μπάχλερ, διευθυντή της Bayerische Staatsoper. «Έβαλα το ραδιόφωνο στο τέρμα και αυτή η φωνή απλώς γέμιζε τον χώρο… Υπήρχε τόσος ηλεκτρισμός στον αέρα».

Πάθος και δράμα

Η Μαρία Κάλλα, γνωστή ως La Davina λόγω της φήμης της ως μια ευμετάβλητη, υπέρτατη ντίβα, η μοναδική Ελληνίδα σοπράνο, που έσπαγε τους πολυελαίους, εμπλούτιζε ακόμη και τα πιο μελοδραματικά μέρη της όπερας με επιπλέον πάθος.

Η κληρονομιά των παραστάσεων και των ηχογραφήσεών της είναι άρρηκτα συνυφασμένη με εκείνη της ερωτικής της ζωής, η οποία ήταν εξίσου γεμάτη δράμα με τους ρόλους της επί σκηνής.

Μαρίνα Αμπράμοβιτς, «Knifing», Στιγμιότυπο από το έργο «Seven Deaths» / Photo: dazeddigital.com

Αφοσιωμένη στον «Αρίστο»

Έχοντας καταστρέψει τον γάμο της λόγω μιας σχέσης με τον χαρισματικό Έλληνα πολυεκατομμυριούχο εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, η Κάλλας παρέμεινε αφοσιωμένη στον «Αρίστο» για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη και όταν αυτός παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι.

Μετά από πολλά χρόνια σχετικής εξορίας και απομόνωσης, η Κάλλας πέθανε από καρδιακή προσβολή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι το 1977, σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η φωνή της είχε εξασθενήσει, ενώ η συντριβή της καρδιάς της και η μακροχρόνια ακραία δίαιτα είχαν αφήσει τα σημάδια τους.

Απόλυτη έμπνευση

Από εκείνη την πρώτη εμπειρία στην κουζίνα της γιαγιάς της, οι συγκλονιστικές, υψίφωνες νότες της Κάλλας συνέχισαν να στοιχειώνουν την Αμπράμοβιτς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Σε τέτοιο βαθμό που το 2020 η καλλιτέχνιδα δημιούργησε το έργο «7 Deaths of Maria Callas», μια όπερα που διατρέχει επτά κορυφαίες άριες από αγαπημένα κλασικά έργα όπως η «Τόσκα», η «Τραβιάτα» και η «Νόρμα», με κοστούμια του Ρικάρντο Τίσι και ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν η Αμπράμοβιτς και ο Γουίλεμ Νταφόε.

Έξι χρόνια αργότερα, αυτές οι συγκινητικές ταινίες μικρού μήκους εκτίθενται τώρα στη Γκαλερί Cisternerne της Κοπεγχάγης – έναν κατάλληλα ατμοσφαιρικό, μυστικιστικό χώρο με ατελείωτες θολωτές αίθουσες που κάποτε φιλοξενούσε μια υπόγεια δεξαμενή.

YouTube thumbnail

Σπαραγμός

Το «Marina Abramović: Seven Deaths» έχει πρωταγωνιστές την Αμπράμοβιτς και τον Νταφόε σε μια πολυτελή, περίτεχνη σειρά αυτοκτονιών, δολοφονιών και θανάτων, συνοδευόμενη από τις όμορφες, σπαρακτικές άριες της Κάλλας.

Από ένα δραματικό, παρατεταμένο άλμα από έναν ουρανοξύστη μέχρι την αργή αφαίρεση μιας στολής προστασίας από τη ραδιενέργεια, μια μεγαλοπρεπή τελευταία ανάσα φυματικού και ένα μπουκέτο στραγγαλιστικών φιδιών, κάθε θάνατος είναι πιο αξιοσημείωτος από τον προηγούμενο.

Σε όλη τη διάρκεια, ο Ντάφοε είναι ο διαιτητής του θανάτου, ο προάγγελος της καταστροφής, η ενσάρκωση της καρδιακής οδύνης.

Ερωτικές απογοητεύσεις

Υπάρχει σίγουρα μια συνάφεια μεταξύ της Αμπράμοβιτς και της Κάλλας -η κοινή ευαισθησία δύο καλλιτεχνών που οδεύουν αμφότερες προς τις δυσάρεστες και βασανιστικές εμπειρίες της ζωής, την ερωτική απογοήτευση, τη σωματική αντοχή, τον κίνδυνο, για να βιώσουν τα άκρα και, μέσω του έργου τους, να τα εξηγήσουν σε όλους εμάς.

Υπάρχει κάτι πολύ αισθησιακό και γεμάτο συναισθήματα στο έργο και των δύο καλλιτεχνών. Και οι δύο ενσωματώνουν βαθιά τον εαυτό τους στην καλλιτεχνική τους πρακτική, και οι δύο έχουν βιώσει προσωπικές ερωτικές απογοητεύσεις μπροστά στο κοινό.

Οι γυναίκες πίσω από τις καλλιτέχνιδες

Η καταστροφή της Κάλλας από την εγκατάλειψη του Ωνάση ήταν γνωστή σε όλους. Το περίφημο Great Wall Walk της Αμπράμοβιτς το 1988 περιλάμβανε μια εξαντλητική πεζοπορία τριών μηνών για να συναντήσει τον εραστή και συνεργάτη της, τον Ουλάι, στο Σινικό Τείχος της Κίνας, προκειμένου να τερματίσουν επίσημα τη σχέση τους –μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπής και σεβαστή χειρονομία που αμαυρώθηκε από το γεγονός ότι αυτός άφησε έγκυο τη νεαρή Κινέζα ξεναγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ραγισμένες καρδιές

Σε συνέντευξή της στο Dazed το 2020, η Αμπράμοβιτς δήλωσε: «Η Μαρία Κάλλας με συγκίνησε βαθιά. Έζησα μια εμπειρία ραγισμένης καρδιάς πολύ παρόμοια με τη δική της. Εκείνη πέθανε, εγώ όμως δεν πέθανα, και το έργο μου με έσωσε πραγματικά μετά από αυτό.

»Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, και το να πεθάνεις για την αγάπη είναι κάτι που υπάρχει πάντα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, όλοι πεθαίνουμε. Όλοι έχουμε τουλάχιστον μία εμπειρία όπου αγαπήσαμε τόσο πολύ που θέλαμε να πεθάνουμε – ή, δεν πεθαίνουμε, αλλά έχουμε ραγισμένες καρδιές».

Θεραπεία

Ενώ η Κάλλας υπέκυψε στη θλίψη της ερωτικής απογοήτευσης, η Αμπράμοβιτς βρήκε ανάρρωση και κάθαρση μέσω της δουλειάς της, και ελπίζει ότι μπορείτε να κάνετε το ίδιο όταν παρακολουθήσετε αυτές τις ταινίες.

«Είναι πολύ ρομαντικό, αλλά, ταυτόχρονα, χρειάζεται θεραπεία. Όταν δημιουργείς κάτι για την ραγισμένη σου καρδιά και περνάς από αυτά τα βαριά συναισθήματα, βγαίνεις από την άλλη πλευρά θεραπευμένος. Η θεραπεία είναι πολύ σημαντική για μένα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου πρέπει να είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν πάντα να προβάλλουν τα δικά τους συναισθήματα σε αυτό το έργο και να θεραπευτούν. Η ραγισμένη καρδιά χρειάζεται χρόνο, αλλά μπορείς να φτάσεις στη θεραπεία από την άλλη πλευρά».

Ο έρωτας ως θάνατος

Σε δήλωση που συνοδεύει τα εγκαίνια της έκθεσης στο Cisternerne, η διακεκριμένη καλλιτέχνιδα αναφέρει:

«Στην όπερα, όπως και στη ζωή, ο θάνατος είναι ισχυρότερος, η αγάπη γίνεται απόλυτη, ο πόνος γίνεται αβάσταχτος. Δεν πρόκειται για το να πεθάνεις μία φορά, αλλά για το να πεθάνεις πολλές, πολλές φορές. Πεθαίνεις πολλές φορές στη ζωή και όμως συνεχίζεις να ζεις. Δώσε μου τον χρόνο σου, και θα πεθάνω για σένα, επτά φορές».

*Η έκθεση «Marina Abramović: Seven Deaths» παρουσιάζεται στο Cisternerne της Κοπεγχάγης έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Οικονομία 23.03.26

Σε εξέλιξη η εξειδίκευση των μέτρων για fuel pass και παρεμβάσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Ελλάδα 23.03.26

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23.03.26

Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Σύνταξη
Must Read
