Η Μαρία και η Κάλλας – Θύμα συστηματικής κακοποίησης ή τελειομανής ντίβα που όρισε τη ζωή της;
Αλήθειες και ψέματα της πιο αμφιλεγόμενης βιογραφίας για τη σπουδαία ντίβα Μαρία Κάλλας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι δύσκολο για τον σύγχρονο αναγνώστη να εκτιμήσει πόσο διάσημη ήταν η Μαρία Κάλλας στην ακμή της. Μόνο ο Παβαρότι, ίσως, την πλησιάζει ως αστέρας της όπερας που ξεπέρασε τα όρια της κλασικής μουσικής, φτάνοντας στη δόξα των ταμπλόιντ.

Ωστόσο, η ιστορία της Κάλλας συνδυάζει στοιχεία από τη σωματική μεταμόρφωση της Αντέλ, τα πρωτοσέλιδα ειδύλλια της Τέιλορ Σουίφτ και το τραγικό τέλος της Έιμι Γουάινχαουζ σημειώνουν οι The Times.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι τον θάνατό της το 1977, η Κάλλας βρισκόταν συχνά στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τον θάνατό της, παραμένει η κλασική καλλιτέχνις με τις περισσότερες πωλήσεις της Warner Bros.

H αλήθεια είναι πως οι βιογραφίες της Κάλλας είναι σχεδόν τόσες όσες και της σχεδόν σύγχρονής της, Μέριλιν Μονρόε, με την οποία μοιράστηκαν τη σκηνή στη συναυλία για τα γενέθλια του Προέδρου Κένεντι το 1962.

Η πιο αμφιλεγόμενη ωστόσο βιογραφία της ντίβας είναι αυτή της Λίντσεϊ Σπενς με τίτλο Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas που υπερασπίζεται ότι «ενδιαφέρεται όχι για την Κάλλας τη ντίβα αλλά για τη Μαρία τη γυναίκα».

Η Σπενς, της οποίας τα προηγούμενα βιβλία περιλαμβάνουν τον The Mitford Girls’ Guide to Life, έχει κάνει μια αξιόλογη δουλειά για να καλύψει ορισμένα κενά στην περιβόητα αναξιόπιστη ιστορία της Κάλλας.

Σπάνια φωτογραφία από το 1939, μόλις λίγους μήνες πριν η Ελλάδα βυθιστεί στη δίνη του πολέμου, απαθανατίζει τη Μαρία, τότε δεκαεξάχρονη, σε μια στιγμή φευγαλέας κανονικότητας. Η εικόνα, η οποία προέρχεται από το Fonds de Dotation Maria Callas, δείχνει τη νεαρή Κάλλας (κάτω αριστερά) να ποζάρει με συμμαθητές της σε μια παραλία της Ελλάδας

Παρότι μια από τις πιο διάσημες Ελληνίδες του 20ού αιώνα, η Κάλλας γεννήθηκε στο Μανχάταν όπου και έζησε μέχρι τα 13 της. Τότε, η Λίτσα, μια υπερβολικά φιλόδοξη μητέρα, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον «απογοητευτικό» φαρμακοποιό σύζυγό της και να επιστρέψει στην Αθήνα το 1937, μόλις δύο χρόνια πριν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κατακλύσει τη χώρα, για να ξεκινήσει την καριέρα της μικρότερης κόρης της στην όπερα.

Η Σπενς υπερασπίζεται στις σελίδες της πως η μητέρα της Κάλλας, η Λίτσα, είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας, και καθιστά σαφές ότι η Κάλλας πέρασε όλη της τη ζωή αναζητώντας την άνευ όρων αγάπη που η μητέρα της αδυνατούσε να της δώσει.

Η Κάλλας, η οποία προοριζόταν να είναι ο γιος που θα αντικαθιστούσε τον αδελφό της που είχε πεθάνει από μηνιγγίτιδα 18 μήνες νωρίτερα, αντιμετώπισε την απόρριψη της μητέρας της, η οποία αρνήθηκε να την κοιτάξει για τέσσερις ημέρες όταν έμαθε ότι είχε γεννήσει κόρη.

Μαρία Κάλλας, Τίνα Ωνάση και Κλημεντίνη Τσώρτσιλ στους Δελφούς

Η αφήγηση της Σπενς περιγράφει τη ζωή της Κάλλας ως ένα ανελέητο πινγκ-πονγκ καθώς η ντίβα μπαινόβγαινε από τη μία καταχρηστική σχέση στην άλλη.

Η ασταθής, χειριστική μητέρα και ο απών πατέρας αντικαταστάθηκαν το 1949 από τον σύζυγό της, Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, έναν επιχειρηματία 30 χρόνια μεγαλύτερό της, ο οποίος αφιέρωσε τα χρόνια του γάμου τους στο να κερδίζει χρήματα εις βάρος της.

Ακολούθησε η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1959, ο εφοπλιστής τους προσκάλεσε, μαζί με τη σύζυγό του, Τίνα, τον Ουίνστον και την Κλημεντίνη Τσώρτσιλ, στη θαλαμηγό του, αυτή όπου τα έπιπλα ήταν ταπετσαρισμένα με όρχεις φάλαινας.

Μέχρι το τέλος της κρουαζιέρας, η Κάλλας και ο Ωνάσης ήταν εραστές, τερματίζοντας τους γάμους τους. Η Κάλλας αργότερα είπε ότι ο Ωνάσης ήταν ο πρώτος άντρας που την ικανοποίησε σωματικά.

Για εννέα χρόνια, ο Ωνάσης κυριάρχησε στη ζωή της Κάλλας, υπονομεύοντας την αυτοπεποίθησή της, κάνοντάς την να κόψει κοντά τα μαλλιά της και επικρίνοντας την εμφάνισή της.


Στην κορυφή της δόξας αλλά και λίγο πριν την καταστροφή. Η Μαρία Κάλλας δειπνεί στο θρυλικό εστιατόριο Maxim’s στο Παρίσι με τον Αριστοτέλη Ωνάση, τη Μαρί-Ελέν ντε Ροτσίλντ και το Βαρόνο Αλέξις ντε Ρεντέ / Fonds de Dotation Maria Callas

Θεωρούσε την όπερα βαρετή και αποκαλούσε τη φωνή της «σφυρίχτρα». Ήταν διαρκώς άπιστος, κάτι που η Κάλλας αγνοούσε μέχρι τη στιγμή που την πρόδωσε με κάθε επισημότητα, όταν παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι, μια γυναίκα ακόμη πιο αδύνατη και πιο διάσημη από εκείνη.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο Ωνάσης ενδέχεται να την ανάγκασε να κάνει έκτρωση στο παιδί που εκείνη τόσο απεγνωσμένα ήθελε.

Μετά τον θάνατο του Ωνάση το 1975, η Κάλλας, με τη φωνή της ήδη πρόωρα κατεστραμμένη από την υπερβολική χρήση σε νεαρή ηλικία, έζησε μια ύπαρξη στο λησμονημένο λυκόφως, εξαρτημένη από βενζοδιαζεπίνε, βλέποντας τηλεόραση και κλαίγοντας ακούγοντας τις παλιές της ηχογραφήσεις. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα, μόλις στα 53 της.

Ενώ όλα αυτά τα στοιχεία στη βιογραφία είναι αναμφίβολα αληθινά, η Κάλλας ήταν κάτι περισσότερο από το θύμα που παρουσιάζεται στο βιβλίο της Σπενς σημειώνει η Ντέιζι Γκούτγουιν.

Η Μαρία Κάλλας ποζάρει ως Βιολέτα στην όπερα La Traviata του Βέρντι σε ένα πορτρέτο του 1951. Η αρχή της αδιαπραγμάτευτης κυριαρχίας της ως καλλιτέχνιδα, όταν η Μαρία έδινε τη θέση της στην Κάλλας, την τελειομανή και αδυσώπητη ντίβα, είχε ξεκινήσει.

Πέρα από τη γυναίκα-θύμα, ήταν η αποφασισμένη ντίβα που είπε αντίο στη μητέρα της στην ηλικία των 30 και δεν την ξαναείδε ποτέ. Παντρεύτηκε έναν μεγαλύτερο άνδρα γνωρίζοντας ότι θα υποστήριζε την καριέρα της και τον εγκατέλειψε για έναν δισεκατομμυριούχο όταν έγινε σαφές ότι η φωνή της δεν ήταν πλέον η παντοδύναμη.

Αυτό που ενδεχομένως λείπει από τη βιογραφία που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις είναι η αποτύπωση στις σελίδες μιας Κάλλας απόλυτα αφοσιωμένης και αδυσώπητης στην επιδίωξή της να γίνει η καλύτερη στην Τέχνη της.

Η Κάλλας ήταν η νεαρή τραγουδίστρια που είχε την αυτοπεποίθηση να απορρίψει μια προσφορά από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης (Met), που θα καθόριζε την καριέρα της, επειδή δεν της προσέφεραν τον ρόλο που ήθελε.

Μέσω του ταλέντου, της αποφασιστικότητας και του χάρισματός της, μεταμόρφωσε τον εαυτό της από μια «χοντροκομμένη» έφηβη στη ντίβα με τα μάτια γάτας που ήταν τόσο καλή στην εμφάνιση όσο και στο τραγούδι.

Η Σπενς υποστηρίζει ότι η Κάλλας είχε διατροφικές διαταραχές — κάτι που είναι πιθανότατα αλήθεια — αλλά η απώλεια βάρους ήταν επίσης μια έξυπνη κίνηση για την καριέρα της.

Και ναι, ο Ωνάσης της φέρθηκε επαίσχυντα, αλλά της αγόρασε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, και ίσως η οδύνη που την σκότωσε δεν ήταν η απώλειά του, αλλά η απώλεια της υπερδύναμής της: της φωνής της.

Το βιβλίο της Σπενς είναι εξαιρετικά ευανάγνωστο και έχει ερευνηθεί σε βάθος, όμως, στο βωμό της κακοποιμένης Μαρίας, παραλείπει τη δύναμη και την πρωτοβουλία της Κάλλας που συχνά είχε το βλέμμα που σκοτώνει κάθε εχθρό. Η Μαρία η γυναίκα και η Κάλλας η καλλιτέχνις είναι αδιαχώριστες.

Όπως σημειώνουν οι The Times είναι μάλλον ατυχές που το βιβλίο αυτό δεν είχε την επιμέλεια που έπρεπε καθώς είναι γεμάτο λάθη -σε ένα από αυτά η παραγωγή της Τραβιάτα του Βισκόντι τοποθετείται στα τέλη του 18ου αντί του 19ου αιώνα. Λάθη που η ψυχαναγκαστική και σχολαστική Κάλλας δεν θα είχε ανεχθεί με τίποτα.

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής
Μοναδικός (κυριολεκτικά) 30.11.25

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» - Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Κάποιοι καλλιτέχνες δεν «γράφουν» απλώς στην οθόνη γράφουν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Ο Βλάσσης Μπονάτσος θα γινόταν σήμερα 76 ετών και η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει στην περίπτωσή του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συνέβη στην κλεμμένη Aston Martin του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει
Σαν ταινία 007 29.11.25

Τι συνέβη στην κλεμμένη Aston Martin του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει

Το καλοκαίρι του 1997, το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο, ένα Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger του Τζέιμς Μποντ εκλάπη. Για χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Τώρα, όμως, έχει προκύψει μια νέα θεωρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ενέταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
