magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13 Μαρτίου 2026, 06:02

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Spotlight

Η ιταλική κυβέρνηση απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του μεγάλου ζωγράφου του μπαρόκ Καραβάτζιο καταβάλλοντας περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα για ένα και μόνο έργο τέχνης, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο πίνακας, που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την ιστορία της τέχνης και ενισχύει τις δημόσιες συλλογές της Ιταλίας.

Ο πίνακας δημιουργήθηκε γύρω στο 1598 και απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, έναν ισχυρό αριστοκράτη της εποχής που αργότερα εξελέγη πάπας με το όνομα Πάπας Ουρβανός Η΄.

Το έργο ανήκε έως πρόσφατα σε ιδιωτική συλλογή και αποκτήθηκε από το ιταλικό δημόσιο ύστερα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο. Πλέον θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή του Παλάτσο Μπαρμπερίνι στη Ρώμη.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Αλεσάντρο Τζούλι χαρακτήρισε την αγορά «εξαιρετικά σημαντική», σημειώνοντας ότι το έργο συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη επαναξιολόγηση του Καραβάτζιο και ενισχύει την παρουσία των έργων του σε δημόσιες ιταλικές συλλογές.

Portrait of Monsignor Maffeo Barberini

Το πορτρέτο του νεαρού Μπαρμπερίνι

Το έργο, γνωστό ως «Portrait of Monsignor Maffeo Barberini», παρουσιάζει τον μελλοντικό πάπα σε ηλικία περίπου τριάντα ετών, όταν υπηρετούσε ως ανώτερος εκκλησιαστικός αξιωματούχος του Βατικανού— σε μια περίοδο κατά την οποία η επιρροή του στη Ρώμη άρχιζε να αυξάνεται.

Η φήμη του πίνακα ενισχύθηκε ιδιαίτερα το 1963, όταν ο ιστορικός τέχνης Ρομπέρτο Λόνγκι δημοσίευσε τη μελέτη «The True ‘Maffeo Barberini’ of Caravaggio», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αυθεντικό έργο του ζωγράφου. Η άποψη αυτή έκτοτε έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τους ειδικούς.

Ο Λόνγκι είχε χαρακτηρίσει το πορτρέτο «μία από τις ιδρυτικές στιγμές της σύγχρονης προσωπογραφίας», τονίζοντας τη νέα ψυχολογική ένταση που εισήγαγε ο Καραβάτζιο στη ζωγραφική.

Ενίσχυση των δημόσιων συλλογών

Η αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτιστική στρατηγική της Ιταλίας για την ενίσχυση των δημόσιων συλλογών και την επιστροφή σημαντικών έργων τέχνης σε μουσεία όπου μπορούν να μελετηθούν και να παρουσιαστούν στο κοινό.

Πρόσφατα το κράτος απέκτησε και το έργο «Ecce Homo» του Αντονέλο ντα Μεσσίνα.

Ecce Homo

Στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι το πορτρέτο θα παρουσιαστεί δίπλα σε άλλα έργα του Καραβάτζιο, ανάμεσά τους και το διάσημο «Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη», το οποίο είχε επίσης αγοραστεί από το ιταλικό κράτος το 1971.

Παρότι ο Καραβάτζιο θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο μελετημένους ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης, ο αριθμός των έργων που αποδίδονται με βεβαιότητα σε αυτόν παραμένει περιορισμένος — γεγονός που καθιστά κάθε τέτοια ανακάλυψη και απόκτηση ιδιαίτερα σημαντική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Economy
Βενζίνη: Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα

Βενζίνη: Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 07:42

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο