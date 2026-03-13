Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Η ιταλική κυβέρνηση απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του μεγάλου ζωγράφου του μπαρόκ Καραβάτζιο καταβάλλοντας περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα για ένα και μόνο έργο τέχνης, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο πίνακας, που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την ιστορία της τέχνης και ενισχύει τις δημόσιες συλλογές της Ιταλίας.

Ο πίνακας δημιουργήθηκε γύρω στο 1598 και απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, έναν ισχυρό αριστοκράτη της εποχής που αργότερα εξελέγη πάπας με το όνομα Πάπας Ουρβανός Η΄.

Το έργο ανήκε έως πρόσφατα σε ιδιωτική συλλογή και αποκτήθηκε από το ιταλικό δημόσιο ύστερα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο. Πλέον θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή του Παλάτσο Μπαρμπερίνι στη Ρώμη.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Αλεσάντρο Τζούλι χαρακτήρισε την αγορά «εξαιρετικά σημαντική», σημειώνοντας ότι το έργο συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη επαναξιολόγηση του Καραβάτζιο και ενισχύει την παρουσία των έργων του σε δημόσιες ιταλικές συλλογές.

Το πορτρέτο του νεαρού Μπαρμπερίνι

Το έργο, γνωστό ως «Portrait of Monsignor Maffeo Barberini», παρουσιάζει τον μελλοντικό πάπα σε ηλικία περίπου τριάντα ετών, όταν υπηρετούσε ως ανώτερος εκκλησιαστικός αξιωματούχος του Βατικανού— σε μια περίοδο κατά την οποία η επιρροή του στη Ρώμη άρχιζε να αυξάνεται.

Η φήμη του πίνακα ενισχύθηκε ιδιαίτερα το 1963, όταν ο ιστορικός τέχνης Ρομπέρτο Λόνγκι δημοσίευσε τη μελέτη «The True ‘Maffeo Barberini’ of Caravaggio», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αυθεντικό έργο του ζωγράφου. Η άποψη αυτή έκτοτε έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τους ειδικούς.

Ο Λόνγκι είχε χαρακτηρίσει το πορτρέτο «μία από τις ιδρυτικές στιγμές της σύγχρονης προσωπογραφίας», τονίζοντας τη νέα ψυχολογική ένταση που εισήγαγε ο Καραβάτζιο στη ζωγραφική.

Ενίσχυση των δημόσιων συλλογών

Η αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτιστική στρατηγική της Ιταλίας για την ενίσχυση των δημόσιων συλλογών και την επιστροφή σημαντικών έργων τέχνης σε μουσεία όπου μπορούν να μελετηθούν και να παρουσιαστούν στο κοινό.

Πρόσφατα το κράτος απέκτησε και το έργο «Ecce Homo» του Αντονέλο ντα Μεσσίνα.

Στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι το πορτρέτο θα παρουσιαστεί δίπλα σε άλλα έργα του Καραβάτζιο, ανάμεσά τους και το διάσημο «Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη», το οποίο είχε επίσης αγοραστεί από το ιταλικό κράτος το 1971.

Παρότι ο Καραβάτζιο θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο μελετημένους ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης, ο αριθμός των έργων που αποδίδονται με βεβαιότητα σε αυτόν παραμένει περιορισμένος — γεγονός που καθιστά κάθε τέτοια ανακάλυψη και απόκτηση ιδιαίτερα σημαντική.