Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Σήμερα, τα έργα του Κλοντ Μονέ συγκαταλέγονται στη λίστα με εκείνα που έχουν καταφέρει να αγγίξουν τις υψηλότερες τιμές σε δημοπρασίες. Και, για να μιλήσουμε με δεδομένα, μόνο το 2019, το έργο του «Meules» απέφερε 110,7 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s της Νέας Υόρκης, καταρρίπτοντας ρεκόρ για ιμπρεσιονιστικό πίνακα.
Ωστόσο, όσο βρισκόταν εν ζωή, ο Μονέ δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα.
Η σημασία
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.
Ωστόσο, ο Γκυστάβ διαπραγματεύτηκε σκληρά και επέμεινε να λάβει ως πληρωμή τα έσοδα από δεκάδες πίνακες του Μονέ.
Αυτή η πικρή συμφωνία αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αφού ήρθε στο φως ;ένα «συμβόλαιο» που υπογράφει ο Μονέ, η οποία έχει τεθεί προς πώληση έναντι 100.000 λιρών από τον οίκο Autograph Auctions.
Η επιστολή, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1875, αναφέρει: «Εγώ, ο κάτωθι υπογράφων Κλοντ Μονέ, βεβαιώνω ότι έλαβα από τον κ. Γκυστάβ Μανέ, ως δάνειο, το ποσό των χίλιων φράγκων, το οποίο θα αποπληρωθεί από τα έσοδα της πώλησης 35 πινάκων μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο υπό τη διεύθυνση του κ. Σαρλ Οντάρ, δημοπράτη».
Ο Μανέ σημειώνει επίσης ότι έχει ήδη παραδώσει οκτώ πίνακες στον Οντάρ, ενώ οι υπόλοιποι, «συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απεικονίζει μια Γιαπωνέζα (σε φυσικό μέγεθος), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη», θα παραδοθούν μόλις ολοκληρωθούν.
Ο πίνακας που αναφέρεται είναι το διάσημο πλέον έργο «La Japonaise (1876)», το οποίο απεικονίζει τη γυναίκα του Μονέ με κιμονό. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης και η αξία του εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.
«Αυτό που κάνει αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Κλοντ Μονέ, τόσο σημαντικό από ιστορική άποψη είναι το φως που ρίχνει στις οικονομικές δυσκολίες των πρώτων ιμπρεσιονιστών», δήλωσε ο Φρανσίσκο Πινιέρο, διευθύνων σύμβουλος της International Autograph Auctions Europe, στο Artnet News.
«Πέρα από μια απλή λίστα αριθμών, αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του Μονέ απέναντι στα ασταθή πρώτα βήματα του κινήματος».
Παρελθόν, παρόν
Ο Μονέ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες στα μέσα της δεκαετίας του 1870, αφού η πρώτη του έκθεση αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία και η χρηματοπιστωτική κρίση που 1873 προκάλεσε ύφεση στη Γαλλία για το υπόλοιπο της δεκαετίας, πλήττοντας σοβαρά την αγορά έργων τέχνης.
Ο ζωγράφος ανάγκησε ακόμη να παρακαλέσει τον αδελφό του Μανέ να τον βοηθήσει να πληρώσει το ενοίκιό του, όταν αυτός και η άρρωστη σύζυγός του δέχονταν πιέσεις από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού τους, ο οποίος τους απειλούσε πιθανότατα με έξωση.
Όπως αναφέρει η Telegraph, με τα έργα του Μονέ να αποτιμώνται κατά μέσο όρο από 20 έως 60 εκατομμύρια λίρες στη σημερινή αγορά, ο Ρίτσαρντ Ντέιβι, ειδικός σε οίκους δημοπρασιών, δήλωσε ότι η συνολική αξία των έργων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του 1975 εκτιμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες.
*Mε πληροφορίες από: Artnet | ARTnews | Telegraph
