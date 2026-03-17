Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17 Μαρτίου 2026, 06:02

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπάρχουν φορές που ακόμη και τα βιβλία που έχει κάποιος στο ράφι του λένε πολλά για τον ίδιο. Κάποιοι τίτλοι ίσως θα προτιμούσαν να μην ξεχωρίζουν τόσο εύκολα στη βιβλιοθήκη κάποιου. Ένας άνθρωπος με σκοτεινές εμμονές ίσως θα έκρυβε το «Θάνατος στη Βενετία» του Τόμας Μαν, όπου ένας ώριμος συγγραφέας γοητεύεται από ένα νεαρό αγόρι. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να καλύψει το «Κουρδιστό Πορτοκάλι» με ένα πιο αθώο εξώφυλλο.

Γι’ αυτό προκαλεί εντύπωση ότι ο χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν —καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και νεκρός από το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για διακίνηση ανηλίκων— δεν έκρυβε τη δήθεν αγάπη του για τη «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ.

Η «Λολίτα» στα αρχεία Έπσταϊν

Το μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ, που κυκλοφόρησε το 1955, έχει συνδεθεί έντονα με τη θεματική της παιδοφιλίας. Μάλιστα από τον τίτλο του προέκυψαν ακόμη και λέξεις όπως «Lolita» και «nymphet», που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν νεαρά κορίτσια τα οποία σεξουαλικοποιούνται από ενήλικες άνδρες.

Στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Κογκρέσο των ΗΠΑ εμφανίζονται ακόμη και φωτογραφίες νεαρής γυναίκας ή κοριτσιού, στο σώμα της οποίας έχουν γραφτεί με μελάνι οι διάσημες πρώτες λέξεις της «Λολίτα». Το βιβλίο εμφανίζεται και σε άλλα έγγραφα της υπόθεσης.

Ο ισχυρισμός ότι ήταν «θαυμαστής» του Ναμπόκοφ

Ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ, που κάποτε ετοίμαζε ένα πορτρέτο του Έπσταϊν, είχε γράψει ότι στο κομοδίνο του υπήρχε μόνο ένα βιβλίο: η «Λολίτα». Μάλιστα τον περιέγραφε ως «μεγάλο θαυμαστή του Ναμπόκοφ».

Όταν όμως ένας ελεγκτής στοιχείων προσπάθησε να επιβεβαιώσει την πληροφορία, ο Έπσταϊν αντέδρασε αρνητικά. Προώθησε το email στον Γουλφ γράφοντας απλώς «nfw» — δηλαδή «καμία περίπτωση». Το άρθρο τελικά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ.

Παρά ταύτα, είναι γνωστό ότι ο Έπσταϊν είχε αγοράσει μια πρώτη έκδοση της «Λολίτα» και ότι το 2019 κατέβασε στο Kindle του το The Annotated Lolita, μόλις 43 ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Διάβαζε πράγματι το βιβλίο;

Παρά τους ισχυρισμούς, πολλοί αμφιβάλλουν ότι ο Έπσταϊν διάβασε ποτέ ουσιαστικά το βιβλίο — ή ότι θα μπορούσε να κατανοήσει τη λογοτεχνική του πολυπλοκότητα. Η «Λολίτα» δεν είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα, αλλά μια ειρωνική και βαθιά σκοτεινή αφήγηση για έναν αφηγητή που δεν αντιλαμβάνεται την ίδια του την παράνοια.

Από την αλληλογραφία του προκύπτει ότι αγόραζε πολλά διαφορετικά βιβλία: από οικονομικά και πολιτική μέχρι θέματα εξουσίας και σεξ. Ανάμεσά τους υπήρχαν και σοβαρά έργα, όπως το The Prisoner of Sex του Νόρμαν Μέιλερ ή το Zero K του Ντον ΝτεΛίλο, αλλά και πιο ελαφριά αναγνώσματα κατασκοπικής λογοτεχνίας.

Ένα βιβλίο που μάλλον παρεξηγήθηκε

Για κάποιον που αναζητά ιστορίες ηρωισμού ή φαντασιώσεις δύναμης, η «Λολίτα» είναι μια παράξενη επιλογή. Ο αφηγητής της, ο Χάμπερτ Χάμπερτ, δεν είναι ήρωας αλλά ένας βαθιά διαταραγμένος και αυτάρεσκος άνθρωπος. Το ίδιο το μυθιστόρημα λειτουργεί συχνά ως ειρωνικό σχόλιο πάνω στον χαρακτήρα του.

Στο τέλος της ιστορίας, η «Λολίτα» έχει μεγαλώσει και έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή. Ο Χάμπερτ αρχίζει να αντιλαμβάνεται το βάρος των πράξεών του, όμως πριν αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη πεθαίνει από καρδιακή προσβολή.

Μια σκοτεινή ειρωνεία

Η εξέλιξη αυτή θυμίζει με παράξενο τρόπο την πραγματικότητα: όπως και ο χαρακτήρας του βιβλίου, έτσι και ο Έπσταϊν πέθανε πριν οδηγηθεί σε δίκη.

Πιθανότατα, ωστόσο, ο Έπσταϊν παρεξήγησε πλήρως τη «Λολίτα». Αν την αντιμετώπισε σαν μια μορφή «εκλεπτυσμένης» ερωτικής ιστορίας, τότε η ειρωνεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη: ένα από τα πιο σύνθετα και σκοτεινά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα θα είχε μετατραπεί στα μάτια του σε κάτι που δεν ήταν ποτέ.

*Με πληροφορίες από: The Atlantic 

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

