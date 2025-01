Φωτιές στο Λος Άντζελες: Οργή για CEO που έταζε χρήματα σε πυροσβέστες για την προστασία του σπιτιού του

Την ώρα που οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες μαίνονται, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τεράστια καταστροφή, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μια ανάρτηση – αγγελία, ενός εκατομμυριούχου CEO, εξοργίζει.

Ο Κιθ Βάσερμαν, συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Gelt Venture Partners, στο μήνυμα που ανάρτησε έταζε να δώσει σε ιδιώτες πυροσβέστες «οποιοδήποτε ποσό» για να προστατεύσουν την πολυτελή κατοικία του από την πυρκαγιά στο Palisades.

Το μήνυμα αυτό το ανάρτησε την Τρίτη στο X, σύμφωνα με τη New York Post, κι ενώ η πυρκαγιά που εξαπλώνεται ταχύτατα διέσχιζε την περιοχή.

«Έχει κανείς πρόσβαση σε ιδιωτικούς πυροσβέστες για να προστατεύσει το σπίτι μας στο Pacific Palisades; Πρέπει να δράσουμε γρήγορα εδώ. Όλα τα σπίτια των γειτόνων καίγονται. Θα πληρώσω οποιοδήποτε ποσό. Σας ευχαριστώ», έγραψε.

LA millionaire slammed for offering ‘any amount’ for private firefighters to protect his mansion in Palisades fire https://t.co/5lzyS1KzOR pic.twitter.com/wA51Mu9dNx

— New York Post (@nypost) January 8, 2025