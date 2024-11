Χάρι Κέιν: «Η Αγγλία πρέπει να είναι πρώτη»

Με ένα… τσουβάλι απουσίες θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδος, η Αγγλία στην αυριανή αναμέτρηση για το Nations League, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της «γαλανόλευκης».

Οι παίκτες της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα ζήτησαν να αντικατασταθούν μετά από τραυματισμούς στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Τσέλσι, ο επιθετικός της Τσέλσι, Κόουλ Πάλμερ, αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ, έχει τραυματισμό στο γόνατο, ενώ ο επιθετικός της Τότεναμ, Ντόμινικ Σολάνκε, ταλαιπωρείται κι αυτός από τραυματισμό. Ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, θα χάσει τους αγώνες της Αγγλίας, ενώ ο Τζακ Γκρίλις δεν ήταν ούτε στην αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπράιτον.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι ωστόσο στο Νησί, που υποστηρίζουν ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων επειδή ο Τόμας Τούχελ δεν έχει πιάσει ακόμα δουλειά στα Τρία Λιοντάρια.

Ο αρχηγός της Αγγλίας πάντως, Χάρι Κέιν, άφησε «αιχμές» κατά αυτής της κατάστασης, τονίζοντας πως η εθνική πρέπει να είναι πάνω από κάθε σύλλογο. «Είναι κρίμα προφανώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος και πιστεύω πως κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Για να είμαι ειλικρινής δεν μου αρέσει. Η Αγγλία πρέπει να είναι πρώτη, πριν από οτιδήποτε, οποιαδήποτε κατάσταση στον σύλλογο. Η Αγγλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για κάθε Άγγλο ποδοσφαιριστή και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν κάθετος σε αυτό. Δεν φοβόταν να πάρει αποφάσεις και να απομακρυνθεί από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες».

🗣️ «England comes before club»

Harry Kane has hit out at the players that have withdrawn from the England squad 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📺 ITV Sport pic.twitter.com/Kmx9lsryDZ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2024