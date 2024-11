Με πολλές απουσίες η Αγγλία κόντρα στην Ελλάδα (pic)

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Αγγλία (14/11, 21:45) στο κατάμεστο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει.

Με τη συμπαράσταση του κόσμου της η Ελλάδα θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα με το οποίο θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση και παράλληλα την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν μάλιστα τα ΜΜΕ στο Νησί από νωρίς και επιβεβαιώθηκαν όταν έγινε γνωστή η αποστολή, η Αγγλία θα έρθει στην Ελλάδα με πολλές και σημαντικές απουσίες. Αυτό γιατί τα «τρία λιοντάρια» δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουϊλ, Φιλ Φόντεν, Τζακ Γκρίλις, Κόουλ Πάλμερ, Άαρον Ράμσντεϊλ, Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα.

Όσο για τους αντικαταστάτες τους; Αυτοί θα είναι οι Τζάραντ Μπόουεν, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Τίνο Λιβραμέντο, Τζέιμς Τράφορντ, αλλά και ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα που κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Χέντερσον, Τράφορντ, Πίκφορντ

Αμυντικοί: Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Τίνο Λιβραμέντο, Γκουέχι, Χολ, Χάργουντ-Μπέλις, Κόνσα, Λιούις, Γουόκερ

Μέσοι: Μπέλινγκχαμ, Ρότζερς, Γκάλαχερ, Γκιμπς-Γουάιτ, Γκόμες, Τζόουνς

Jarrod Bowen, Jarrad Branthwaite, Tino Livramento and James Trafford have also been added to England’s squad along with Morgan Rogers.

Eight players withdraw: Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice and Bukayo… pic.twitter.com/48pf3xhEMQ

— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2024