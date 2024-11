Όλα τα δεδομένα στο Europa League: Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ (pics)

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισοπάλος με 1-1 στο Καραϊσκάκη με τη Ρέιντζερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ανέβηκε στους 7 βαθμούς και έχει στο χέρι του την πρόκριση στο Top 24, ενώ διεκδικεί με αξιώσεις και το να τερματίσει στην πρώτη 8αδα.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ αν και είχε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ με 2-0 και παρέμεινε στον 1 βαθμό μετά από τέσσερα ματς και πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Οι πιθανότητες για τον Δικέφαλο του βορρά και την πρόκριση στο Top 24 έχουν δυσκολέψει, αλλά είναι στο χέρι του, με βάση τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν. Αντίθετα, μοιάζει αδύνατον, βάση πιθανοτήτων να βρίσκεται στην πρώτη 8αδα.

Με την 4η αγωνιστική να έχει ολοκληρωθεί, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυξήσει τις πιθανότητες του για πρόκριση στην πρώτη 8αδα του Europa League, αλλά είναι σχεδόν βέβαια ότι θα είναι στα νοκ-άουτ μέσω των θέσεων 9-24, σύμφωνα με τις πιθανότητες που δίνει το «Football Meets Data». Κάτι που δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, που είναι ο έτερος εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Europa, αφού έχει μόλις έναν βαθμό μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Η γνωστή σελίδα, που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας να τερματίσει στην πρώτη «8άδα» και στην πρώτη «24άδα», της κοινής βαθμολογίας που θα υπάρχει πλέον στις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data», μετά από τις προσομοιώσεις που πραγματοποίησε με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στην πρώτη 8αδα με πιθανότητες που αγγίζουν το 25%, ενώ είναι μία από τις ομάδες που έχει μία μικρή πτώση των πιθανοτήτων του για να πάρει απευθείας την πρόκριση μετά την ισοπαλία με τη Ρέιντζερς. Όπως θα δείτε παρακάτω ο Ολυμπιακός είναι στο 93% για πρόκριση στο Top 24 και μόνο με… θαύμα δεν θα είναι μέσα σε αυτό…

🚨🆕 UEL projections (7 Nov)

✅ Lazio 🇮🇹 & ✅ Ajax 🇳🇱 qualified for Top 24 in 10,000/10,000 of our simulations!

New in Top 8:

🔹 Man United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Out of Top 8:

🔸 Lyon 🇫🇷

New in Top 24:

🔹 Ferencvaros 🇭🇺

Out of Top 24:

🔸 Nice 🇫🇷 pic.twitter.com/02s6V90lBE

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2024