Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και θα γίνει ο 47ος των ΗΠΑ, μετά την σαρωτική νίκη του στη μονομαχία του εναντίον της Κάμαλα Χάρις, όχι μόνο σε εκλέκτορες -μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 267 – αλλά και σε ψήφους. Ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε ότι «η Αμερική μας έδωσε μια πρωτοφανή και ισχυρή εντολή» και έκανε λόγο για «χρυσή εποχή της Αμερικής». Οι Ρεπουμπλικανοί στο μεταξύ, κέρδισαν και τη Γερουσία.

LIVE: US presidential election 2024 results https://t.co/UdlvTABE0C — Reuters (@Reuters) November 5, 2024

09:43 Τραμπ: Πήραμε μια ισχυρή εντολή άνευ προηγουμένου

Υπό τις επευφημίες του κόσμου ο Τραμπ είπε: «Αυτή είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής» ενώ εστίασε στο γεγονός ότι πήρε και τη λαϊκή ψήφο.

«Είναι απίστευτο ότι αυτοί οι άνθρωποι στέκονται δίπλα μου. Θα σας κάνω χαρούμενους για την ψήφο σας» πρόσθεσε ο Τραμπ. Λέγοντας ότι «η Αμερική μας έχει δώσει μια εντολή άνευ προηγουμένου» αναφέρθηκε στην νίκη του στη Γερουσία καθώς και στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι «θα πρέπει να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους ψηφοφόρους του, περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειάς του και στενούς συνεργάτες του.

Τραμπ για Βανς: Στην αρχή είχα αμφιβολίες αλλά ήξερα ότι θα ήταν καλή η κατάληξη

«Φαίνεται καλή επιλογή. Στην αρχή είχα αμφιβολίες αλλά ήξερα ότι θα ήταν καλή η κατάληξη. Θα κάνουμε υπέροχα πράγματα για εσάς. Θα κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά» ανέφερε για τον Βανς ο Τραμπ.

09:30 Τραμπ: Γράψαμε ιστορία

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι μια απίστευτη κίνηση. Ειλικρινά ήταν η μεγαλύτερη πολιτική κίνηση όλων των εποχών. Τώρα θα φτάσουμε ένα καινούργιο επίπεδο. Η χώρα μας θα θεραπευθεί. Θα διορθώσουμε τα πάντα. Γράψαμε ιστορία και ξεπεράσαμε εμπόδια» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

09:26 Ξεκίνησαν οι πρώτες μετεκλογικές δηλώσεις του Τραμπ

Τις πρώτες μετεκλογικές δηλώσεις του κάνει ο Τραμπ. Με ιαχές USA USA τον υποδέχτηκαν οι οπαδοί του.

09:25 «Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ»

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγχαίρει τον «εκλεγμένο πρόεδρο» Τραμπ, Ο Μάικ Τζόνσον χαιρέτισε την «ελπίδα» που δημιουργεί η αναμενόμενη επιστροφή του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στον Λευκό Οίκο.

09:21 Ο Τραμπ προετοιμάζεται για τη νικητήρια ομιλία του – Εικόνα

09:16 ΜΜΕ: Ο Τραμπ κερδίζει την Πενσυλβάνια

Ο Τραμπ κερδίζει την πολιτεία κλειδί Πενσυλβάνια, η οποία έχει 19 εκλεκτορικές ψήφους σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα (CNN και NBC).

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος είχε καταφέρει να κερδίσει την Πενσιλβάνια χωρίς δυσκολία το 2016, όμως το 2020 είχε αναδειχθεί εκεί νικητής τελικά ο Τζο Μπάιντεν.

09:08 «Ας το χωνέψουμε» – Το meme του Μασκ με τον νιπτήρα στον Λευκό Οίκο

Με απανωτές αναρτήσεις ο Έλον Μασκ πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Ξεχωρίζει αυτή με τη viral φωτογραφία του με τον νιπτήρα όταν έφθασε στις εγκαταστάσεις του twitter. Mόνο που αυτή τη φορά υπάρχει… κολάζ και ο Έλον Μασκ μπαίνει με τον νιπτήρα μέσα στον Λευκό Οίκο….

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

09:02 Προηγείται σε εκλέκτορες και ψήφους ο Τραμπ

Μία ώρα μετά τις 8 οπότε έκλεισαν οι κάλπες σε όλες τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει 248 εκλέκτορες και η Χάρις 214, με όριο νίκης τους 270.

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών που θα έχει κερδίσει και την λαϊκή ψήφο. Συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 67.566.784 ψήφους ήτοι πάνω από 5 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους από τη Χάρις (62.543.518)

08:58 Το Fox News εκτιμά ότι ο Τραμπ εκλέγεται πρόεδρος

Το Fox News εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, κανένα άλλο αμερικανικό δίκτυο δεν έχει κάνει συνολική εκτίμηση για τον νικητή. Στα κεντρικά γραφεία του Τραμπ το πλήθος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

08:40 Το Fox News προβλέπει νίκη του Τραμπ στην Πενσιλβάνια

BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk projects that former President Trump will win Pennsylvania. pic.twitter.com/assv0ANYj6 — Fox News (@FoxNews) November 6, 2024

08:34 Έκλεισαν με 3 ώρες καθυστέρηση οι κάλπες στη Νεβάδα

Οι κάλπες έκλεισαν στη Νεβάδα με σχεδόν τρεις ώρες καθυστέρηση, καθώς ψηφοφόροι σχημάτισαν μεγάλες ουρές για να ψηφίσουν, σύμφωνα με τον ανώτατο εκλογικό αξιωματούχο της πολιτείας, τον οποίο επικαλείται το ΑΡ.

08:25 Η Χάρις κέρδισε το Νιου Χάμσαϊρ

Η Κάμαλα Χάρις κέρδισε την πολιτεία του Νιού Χάμσαϊρ, σύμφωνα με το Associated Press.

Kamala Harris wins New Hampshire, according to the Associated Press https://t.co/SF3MbThldm pic.twitter.com/bQ4BYXIBvi — TIME (@TIME) November 6, 2024

08:19 Η στιγμή που ανακοινώνεται ότι η Χάρις δεν θα κάνει δηλώσεις

Η στιγμή που σύμβουλος της Χάρις, ο Σέντρικ Ρίτσμοντ, ανακοινώνει ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών δεν θα κάνει δηλώσεις.

«Μένουν να καταμετρηθούν ψήφοι», εξήγησε ο ίδιος δικαιολογώντας την απόφαση της Χάρις σε μια σύντομη και λιτή ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα οι υποστηρικτές της Δημοκρατικής υποψήφιας, που είχαν συγκεντρωθεί στο ιστορικό πανεπιστήμιο των Αφροαμερικανών Χάουαρντ για να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών, είχαν αρχίσει να αποχωρούν, καθώς η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα και πιο βαριά καθώς περνούσαν οι ώρες.

Here is Cedric Richmond addressing the dwindling Harris crowd at Howard University. Says Harris won’t speak tonight. pic.twitter.com/moVBpTUTDT — Alex Thompson (@AlexThomp) November 6, 2024

08:14 NYT: Πάνω από 95% η πιθανότητα να νικήσει ο Τραμπ

Μετά την επικράτηση του Τραμπ στη Τζόρτζια, η «βελόνα» των New York Times δείχνει πάνω από 95% την πιθανότητα νίκης του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την πολιτεία της Τζόρτζια, σύμφωνα με το NBC News, το CNN και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research. Πρόκειται για μια από τις πιο διαφιλονικούμενες πολιτείες στην κούρσα για το Λευκό Οίκο, η οποία διαθέτει 16 εκλεκτορικές ψήφους.

Σύμφωνα με την Edison Research, με καταμετρημένο το 98,4% των ψηφοδελτίων στην Τζόρτζια, ο Τραμπ έχει 50,8% και η Χάρις 48,3%.

Πρόκειται για μια νέα ήττα για την αντίπαλο του ρεπουμπλικανού υποψηφίου, την Κάμαλα Χάρις, αφού ο Τραμπ είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα τη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει με μικρή διαφορά το 2020 την Τζόρτζια, η οποία έχει σημαντικό αφροαμερικανικό πληθυσμό.

08:06 Εκλέκτορες: 247 Τράμπ – 210 Χάρις

08:00 Φωτογραφικό στιγμιότυπο: Ντόναλντ Τραμπ και Elon Musk και Dana White

Ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε με τον Elon Musk και τον Dana White, τον επικεφαλής του Ultimate Fighting Championship, στο Mar-a-Lago.

We are on the precipice pic.twitter.com/Y4rNLBlL3U — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 6, 2024

07:52 Ανακοινώθηκε ότι η Χάρις δεν θα εκφωνήσει ομιλία

Η Κάμαλα Χάρις δεν σκοπεύει να απευθύνει ομιλία απόψε, μεταδίδει το Associated Press.

07:45 Επικράτηση Τραμπ και στη Τζόρτζια

Ο Τραμπ κερδίζει και τη Τζόρτζια μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων στην πολιτεία αυτή, ο Τραμπ προηγείται με 108.000 ψήφους και εκκρεμούν 100.000 ψηφοδέλτια.

Είναι η δεύτερη swing state που κερδίζει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ είχε χάσει στη Τζόρτζια το 2020.

BREAKING: Donald Trump wins Georgia pic.twitter.com/rrGUVwc8gW — BNO News (@BNONews) November 6, 2024

07:39 Ο Τραμπ ετοιμάζεται για τις πρώτες του δηλώσεις

Ο Τραμπ ετοιμάζεται για τις πρώτες του δηλώσεις στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ ο κόσμος που συμμετέχει στο πάρτι εκεί πολλαπλασιάζεται.

Donald Trump starts preparing to make a statement at Mar-a-Lago as his supporters celebrate #USElections2024 #USElections2024 #Trump2024 pic.twitter.com/qmdo4eOaor — BlueGreen (@Blue999Green) November 6, 2024

07:32 Μειώνει τη διαφορά στους εκλέκτορες η Χάρις

Με καταμετρημένο το 47, 5% των ψήφων ο Τραμπ συγκεντρώνει 230 εκλέκτορες έναντι 210 της Χάρις, η οποία μείωσε τη διαφορά.

07:24 Η Κάμαλα Χάρις επικράτησε στη Χαβάη

Η Κάμαλα Χάρις επικράτησε στην πολιτεία της Χαβάης (4 ψήφοι στο σώμα εκλεκτόρων), σύμφωνα με προβλέψεις των CNN και FOX News.

07:18 Οι Ρεπουμπλικανοί κέρδισαν τη Γερουσία

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ξαναπήρε την πλειοψηφία στη Γερουσία, όπως μεταδίδει το Associated Press, αφού κέρδισε έδρες στο Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια ενώ οι υποψήφιοι του άντεξαν σε Τέξας και Νεμπράσκα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο της άνω βουλής του Κογκρέσου για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Όπως σημειώνει ο Guardian σε περίπτωση νίκης του Τραμπ, θα είναι σε θέση να τοποθετήσουν ανώτατους δικαστές, ομοσπονδιακούς δικαστές και υπουργούς ενώ εάν κερδίσει η Χάρις θα μπορούν να αναστείλουν τις επιλογές της ή να τις εμποδίσουν τελείως

07:10 Είναι οριστικό: Νίκη του Τραμπ στην πολιτεία κλειδί της Βόρειας Καρολίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την πρώτη μεγάλη νίκη του στην κούρσα για το Λευκό Οίκο επικρατώντας στην πολιτεία-κλειδί της Βόρειας Καρολίνας, την οποία είχε κερδίσει το 2016 και το 2020, αλλά την διεκδικούσε έντονα η αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις, όπως μεταδίδουν και τα δίκτυα NBC, ABC και CNN.

Έχει καταμετρηθεί το 89% των ψήφων και η διαφορά αγγίζει το 3%.

Την νίκη του είχε προβλέψει νωρίτερα το AP (στο liveblog του in στις 6:28).

Ο ρεπουμπλικανός παίρνει έτσι 16 επιπλέον εκλέκτορες χάρη στη νίκη του στην πολιτεία αυτή της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Trump wins North Carolina, the first big swing state of the night https://t.co/AhTiBQzBZY pic.twitter.com/FEkqpqvDGJ — The Wall Street Journal (@WSJ) November 6, 2024

06:58 Σιωπή στο στρατόπεδο της Χάρις – Οι οπαδοί αποχωρούν από το πανεπιστήμιο του Howard

Σιωπή επικρατεί στο στρατόπεδο της Κάμαλα Χάρις, την ώρα που όλα τα στοιχεία δείχνουν τις αυξημένες πιθανότητες του Τραμπ να εκλεγεί πρόεδρος.

Αν η διάθεση του κοινού είναι ενδεικτική της ατμόσφαιρας, οι ΝΥΤ σημειώνουν ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς τις εξόδους στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, όπου οι οπαδοί της Χάρις έκαναν πάρτι.

Η καμπάνια της Χάρις μάλιστα έκλεισε τον ήχο στις τηλεοράσεις και τον αντικατέστησε με μουσική, αφού ένας καλεσμένος στο CNN είπε ότι απόψε αισθάνθηκε «περισσότερο σαν το 2016 παρά το 2020». Το πλήθος που βρίσκεται εκεί έχει αραιώσει σημαντικά και κυριαρχεί η κατήφεια, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των ΝΥΤ.

Αντιθέτως, στο Μαρ-α-Λάγκο, στο πάρτι του Τραμπ, ο κόσμος πολλαπλασιάζεται.

06:48 Κατήφεια στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών

06:44 Πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του Τραμπ

06:40 New York Times: Στο 89% η πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ

Στο 82% αυξήθηκε η πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τη «βελόνα» των New York Times.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο Τραμπ εξασφαλίζει 295 εκλέκτορες, έναντι 243 της Κάμαλα Χάρις.

Στη λαϊκή ψήφο, η διαφορά του ανέρχεται σε 0,8%.

06:36 Νίκη Χάρις σε Καλιφόρνια και Όρεγκον

Η Κάμαλα Χάρις κέρδισε, όπως αναμενόταν, την πολιτεία της Καλιφόρνια και τους 54 ψήφους στο σώμα εκλεκτόρων, καθώς και την πολιτεία Όρεγκον (8 ψήφοι).

06:28 Ο Τραμπ κερδίζει τη Βόρεια Καρολίνα, μια από τις 7 swing states

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Associated Press, μια swing state που η εκστρατεία του θεωρούσε ως απαραίτητη νίκη.

Η πολιτεία και οι 16 εκλεκτορικές ψήφοι της έχουν πλέον πάει στον Τραμπ. O Τραμπ προηγείται σε 6 από τις 7 swing states.

06:20 Πέρασε μπροστά στην Πενσιλβάνια ο Τραμπ

Στην κρίσιμη πολιτεία Πενσιλβάνια (19 ψήφοι στο σώμα των εκλεκτόρων) με καταμετρημένο το 70,6% των ψήφων, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με 51% έναντι 48% της Κάμαλα Χάρις.

Νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στην πολιτεία αυτή ότι αν «αν κερδίσουμε την Πενσυλβάνια, τα κερδίσαμε όλα».

06:10 214 οι εκλέκτορες για τον Τραμπ – Χρειάζεται 270 για να σφραγίσει τη νίκη

Ο Τραμπ έχει πάρει κεφάλι στους εκλέκτορες, Συγκεντρώνει 214 εκλέκτορες έναντι 109 της Κάμαλα Χάρις λίγο μετά τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος. Η μάχη ωστόσο δεν έχει ακόμη κριθεί αφού οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 8 το πρωί.

05:35 Η εικόνα στις επτά αμφίρροπες πολιτείες μέχρι στιγμής (upd)

Ακολουθεί η εικόνα στις επτά διεκδικούμενες πολιτείες (swing states), που θεωρείται ότι κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, σχεδόν στις 05:30 ώρα Ελλάδας.

Στην Τζόρτζια, με καταμετρημένο το 85,5% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 51,3% έναντι 47,7% της Χάρις.

Στην Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 50,2% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 50,4% έναντι 48,6% της Χάρις.

Στη Βόρεια Καρολίνα, με καταμετρημένο το 70,7% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 52,3% έναντι 46,5% της Χάρις.

Στο Ουισκόνσιν, με καταμετρημένο το 42,3% των ψήφων, η Χάρις προηγείται με 50% έναντι 48,4% του Τραμπ.

Στην Αριζόνα, με καταμετρημένο το 48,6% των ψήφων, η Χάρις προηγείται με 50,2% έναντι 49% του Τραμπ.

Στο Μίσιγκαν, με καταμετρημένο το 20% των ψήφων, η Χάρις προηγείται με 50,6% έναντι 47,5% του Τραμπ.

Η καταμέτρηση στην Νεβάδα όσο και στη Νεμπράσκα είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο για να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.

05:30 New York Times: Στο 83% η πιθανότητα να νικήσει ο Τραμπ

Πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ με 83% βλέπει η αμερικανική εφημερίδα New York Times, με τον Τραμπ να συγκεντρώνει 297 εκλέκτορες και την Χάρις 241.

Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στις 5:30 π.μ. ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ φαίνεται ότι θα κερδίσει και την λαϊκή ψήφο, με μικρή διαφορά.

Σημειώνεται ότι η περίφημη «βελόνα» εκτίμησης αποτελέσματος είναι δυναμική και αλλάζει ανάλογα με τα νεότερα αποτελέσματα.

Δείτε αναλυτικά τη LIVE πρόγνωση των New York Times εδώ.

05:27 Το Bitcoin και το δολάριο σε άνοδο, το πετρέλαιο σε πτώση

Το Bitcoin σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό σε συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν να προεξοφλούν νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Το γνωστότερο κρυπτονόμισμα διεθνώς σημείωσε άνοδο 7% στα 75.060 δολάρια, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί τον Μάρτιο.

Το δολάριο παράλληλα σημείωνε άνοδο 1,5% έναντι του ευρώ και του γεν στις ασιατικές αγορές, επίσης λόγω της προοπτικής νίκης του κ. Τραμπ.

Αντιθέτως, οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν πτώση, καθώς επικρατούσε ακόμη αβεβαιότητα. Το αμερικανικό αργό έχανε 23 σεντς πέφτοντας στα 71,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βόρειας Θάλασσας έπεφτε 39 σεντς στα 75,14 δολάρια το βαρέλι.

05:25 Προβάδισμα Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα

Με καταμετρημένο το 70,7% των ψήφων στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ προηγείται με 52,3% έναντι 46,5% της Χάρις.

05:20 Απόλυτη ισοπαλία στην Αριζόνα

Με καταμετρημένο το 35,3% των ψήφων στην κρίσιμη πολιτεία της Αριζόνα, Τραμπ και Χάρις συγκεντρώνουν ο καθένας 49,6% των ψήφων.

05:15 Προβάδισμα Τραμπ στην Τζόρτζια

Με καταμετρημένο το 80,2% των ψήφων στην κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια, ο Τραμπ προηγείται με 51,9% έναντι 47,2% της Χάρις.

05:10 Ανατροπή στην Πενσιλβάνια

Με ενσωματωμένο το 79% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 51,9%, έναντι 47,1% της Κάμαλα Χάρις.

Ο Τραμπ πέρασε επίσης μπροστά στην Πενσυλβάνια. Με καταμετρημένο το 45%, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος καταγράφει 49,9% έναντι 49,1% της Κάμαλα Χάρις.

Από την άλλη, προβάδισμα καταγράφει η Χάρις στο Μίσιγκαν. Με καταμετρημένο το 15%, καταγράφει 52%, έναντι 46,1% που συγκεντρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος φαίνεται να κερδίζει επίσης τη Νότια Καρολίνα, καθώς προηγείται με 52,1% (στο 64% η ενσωμάτωση), σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και στη Φλόριντα με καταμετρημένο το 70% των ψήφων.

Προβάδισμα καταγράφει ο Τραμπ και από τη Δυτική Βιρτζίνια, όπου προηγείται της υποψήφιας των Δημοκρατικών με 52,5%.

Ο Τραμπ επικρατεί σε Κεντάκι και Ιντιάνα, ενώ η Κάμαλα Χάρις κερδίζει το Βερμόντ, το Νιου Χαμσάιρ με 56,7%, στο 9% των καταμετρημένων ψήφων, και το Οχάιο με 54,5%.

05:05 Πενσιλβάνια, Βόρεια Καρολίνα, Ουισκόνσιν στην κόψη του ξυραφιού

Στην κρίσιμη πολιτεία Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 40,3% των ψήφων, η Κάμαλα Χάρις προηγείται με οριακή διαφορά του Ντόναλντ Τραμπ, με την Δημοκρατική υποψήφια να συγκεντρώνει το 50% και τον Ρεπουμπλικάνο το 49,1%.

Στη Βόρεια Καρολίνα με καταμετρημένο το 61,2% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 51,7% έναντι 47,1% της Χάρις.

Στο Ουισκόνσιν, με καταμετρημένο το 31% των ψήφων, η Χάρις προηγείται με 50,1% έναντι 48,2% της Χάρις.

05:00 Οριστικά στη Χάρι η Νέα Υόρκη – Στον Τραμπ οι 40 εκλέκτορες του Τέξας

Η Νέα Υόρκη κατέληξε οριστικά στην Κάμαλα Χάρις. Οι 28 εκλέκτορες είχαν ήδη υπολογιστεί στη συνολική συγκομιδή της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Αναμενόμενη αλλά σημαντική θεωρείται η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέξας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Associated Press. Το Τέξας έχει 40 εκλέκτορες, τους οποίους κερδίζει ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος.

04:55 Η εικόνα στις επτά αμφίρροπες πολιτείες μέχρι στιγμής

Αμφίρροπη είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις στις επτά αμφίρροπες πολιτείες (swing states) που θεωρείται ότι κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Βάσει προβλέψεων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, στην Τζόρτζια (16 ψήφοι στο σώμα εκλεκτόρων), με καταμετρημένο το 70% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 52,9% έναντι 46,4% της Χάρις.

Στην Πενσιλβάνια (19 ψήφοι), με καταμετρημένο το 20,4% των ψήφων η Χάρις προηγείται με 58,9% έναντι 40,2% του Τραμπ.

Στη Βόρεια Καρολίνα (16 ψήφοι) με καταμετρημένο το 50,1% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 50,4% έναντι 48,5% της Χάρις.

Στο Ουισκόνσιν (10 ψήφοι), με καταμετρημένο το 12,4% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 51,3% έναντι 47,2% της Χάρις.

Στο Μίσιγκαν (15 ψήφοι) με καταμετρημένο το 10% των ψήφων η Χάρις προηγείται με 53% έναντι 45,1% του Τραμπ.

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καταμέτρηση στις υπόλοιπες τρεις διεκδικούμενες πολιτείες: στην Αριζόνα (11 ψήφοι), στη Νεβάδα (6) και στη Νεμπράσκα (5).

04:50 Ανησυχία στη Γερμανία για το ενδεχόμενο να επικρατήσει ο Τραμπ

«Πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο», προειδοποιεί ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ (SPD) περιέγραψε τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο ως «δεξιό εξτρεμιστή» και «προσβλητικό».

«Ο (Ντόναλντ) Τραμπ θεωρείται απρόβλεπτος. Όμως αν λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν αυτά που λέει, θα πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο: θέλει να συνάψει συμφωνία με τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν σε βάρος της ουκρανικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας», ανέφερε ο κ. Ρέτγκεν μέσω X τονίζοντας ότι ενδεχόμενη νίκη του Ρεπουμπλικάνου «θα είναι μοιραία για το μέλλον της Δύσης ως γεωπολιτικού παράγοντα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), πρώην υπουργός Εξωτερικών, σήμερα πρόεδρος της «Ατλαντικής Γέφυρας», Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, μιλώντας σε έκτακτη εκπομπή του ιδιωτικού ειδησεογραφικού σταθμού n-tv για τις αμερικανικές εκλογές, δήλωσε ότι δεν θα αποκαλούσε τον κ. Τραμπ απλά «συντηρητικό» ή «δεξιό», αλλά «εν μέρει δεξιό εξτρεμιστή». «Είναι κάποιος που είναι προσβλητικός. Είναι εν μέρει δεξιός εξτρεμιστής. Δεν είναι κλασικός συντηρητικός πολιτικός, αλλά δυστυχώς κατάφερε να καταστρέψει στην πράξη τους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο κ. Γκάμπριελ και πρόσθεσε ότι «το κόμμα που σήμερα αυτοαποκαλείται ρεπουμπλικανικό, δεν μπορεί πλέον να συγκριθεί με αυτό που ήταν στο παρελθόν».

Σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD) σημείωσε από την πλευρά του ότι «παρ’ όλους τους ειδικούς, κανείς, πραγματικά κανείς, δεν μπορεί να προβλέψει την αμερικανική ψήφο. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό; Στην Κίνα, στην Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Βενεζουέλα και δυστυχώς σε υπερβολικά πολλά απολυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο, η κατάσταση είναι διαφορετική: ο δικτάτορας κερδίζει πάντα».

04:45 Νίκη Τραμπ προβλέπουν οι New York Times

Πιθανότητα 70% να νικήσει ο Τραμπ«βλέπει» η αμερικανική εφημερίδα New York Times, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στις 4:45 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Με βάση την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ θα κερδίσει 286 εκλέκτορες έναντι 252 της Χάρις.

04:30 Οι πολιτείες-«κλειδιά»

Το exit poll στις 7 κρίσιμες πολιτείες-«κλειδιά» δίνει τα εξής αποτελέσματα:

Ουισκόνσιν: Χάρις 47% – Τραμπ 44%

Αριζόνα: Χάρις 46% – Τραμπ 46%

Μίσιγκαν: Χάρις 48% – Τραμπ 45%

Πενσιλβάνια: Τραμπ 47% – Χάρις 46%

Τζόρτζια: Χάρις 49% – Τραμπ 46%

Βόρεια Καρολίνα: Χάρις 48% – Τραμπ 43%

Νεβάδα: Τραμπ 47% – Χάρις 44%

04:20 Αναμενόμενα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις μέχρι στιγμής (σχεδόν στις 04:00 ώρα Ελλάδας) οδεύουν να κερδίσουν στις πολιτείες όπου αναμενόταν: όπως σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο (dpa), μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εκπλήξεις.

Όπως τονίζει παράλληλα το Γαλλικό Πρακτορείο, προς το παρόν δεν υπάρχει καθαρή εικόνα στις επτά κρίσιμες πολιτείες, που θα έδειχνε τάση για την έκβαση των εκλογών.

Σε μια από αυτές τις επτά διεκδικούμενες πολιτείες, την Τζόρτζια, με καταμετρημένο το 61,7% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 52,7% έναντι 46,7% της Χάρις ως τώρα.

Η καταμέτρηση των ψήφων σε άλλες δύο κρίσιμες πολιτείες, τη Βόρεια Καρολίνα και την Πενσιλβάνια είναι πολύ μικρή για να γίνει εκτίμηση.

Βάσει των προβλέψεων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί στις πολιτείες Φλόριντα (30 ψήφοι στο σώμα των εκλεκτόρων), Δυτική Βιρτζίνια (13) Ιντιάνα (11) Τενεσί (10), Μιζούρι (10), Αλαμπάμα (9), Νότια Καρολίνα (9), Κεντάκι (8), Οκλαχόμα (7), Μισισίπη (6) και Άρκανσο (6).

Από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις κερδίζει στο Ιλινόι (19 ψήφοι), στο Νιου Τζέρσει (14), στη Βιρτζίνια (13) στη Μασαχουσέτη (11), στο Μέριλαντ (10), στο Κονέτικατ (7), στο Νιου Χάμσαϊρ (4), την Ουάσινγκτον (3), Βερμόντ (3) και Ντέλαγουερ (3).

04:10 Ανάρτηση Ομπάμα για την εκλογική διαδικασία

Ο Μπαράκ Ομπάμα ευχαριστεί όσους εργάζονται σε όλη τη χώρα για τις εκλογές και ζητά από τους ψηφοφόρους να τους σεβαστούν, καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τις πηγές τους και επισημαίνει πως η καταμέτρηση θα πάρει χρόνο.



04:00 Νίκη Τραμπ προβλέπουν οι New York Times

Νίκη Τραμπ προβλέπουν οι New York Times που έκαναν μια πρώτη εκτίμηση για το Κολέγιο των Εκλεκτόρων: οι 282 (από τους 538 εκλέκτορες) θα πάνε στον Τραμπ, χαρίζοντάς του τη νίκη, έναντι 256 στη Χάρις. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική εφημερίδα εκτιμά ότι η Χάρις προηγείται μόλις λίγο πάνω από 1% στη λαϊκή ψήφο πανεθνικά. Το ποσοστό αυτό αναθεωρήθηκε προς τα κάτω λόγω του υψηλού ποσοστού που έφερε ο Τραμπ στη Φλόριντα.

03:55 Ισπανόφωνη Ψήφος

Σύμφωνα με την ανάλυση των exit poll, ο Τραμπ παίρνει ένα από τα καλύτερα ποσοστά για τους Ρεπουμπλικάνους στο Ισπανόφωνο κοινό – κοντά στο 45%, κάτι που είχε αχνοφανεί στο Miami. Είναι ένα κοινό που παραδοσιακά έδινε στους Δημοκρατικούς πάνω από 60%.

03:50 Οι πολιτείες που κερδίζουν Τραμπ – Χάρις

Σύμφωνα με προβλέψεις του CNN:

O Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει το Αρκάνσας, το οποίο διαθέτει έξι εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει το Αρκάνσας.

Με καταμετρημένο το 7% των ψήφων, η Κάμαλα Χάρις προηγείται με 74,4% έναντι 24,5% του Ντόναλντ Τραμπ στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσυλβάνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι, εάν κερδίσει την Πενσυλβάνια, θα κερδίσει «ολόκληρη την παρτίδα», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό Talk Radio 1210 WPHT της Φιλαδέλφειας. «Εάν κερδίσουμε την Πενσυλβάνια, κερδίζουμε ολόκληρη την παρτίδα», δήλωσε ο Τραμπ, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους να παραμείνουν στις ουρές. «Πρόκειται να κάνουμε αυτή τη χώρα μεγαλύτερη από ποτέ, αλλά πρέπει να παραμείνετε στην ουρά. Και μην αφήσετε κανέναν να σας καθυστερήσει. Έχετε απόλυτο νομικό δικαίωμα και βάλτε αυτή την ψήφο, γιατί αν κερδίσουμε την Πενσυλβάνια, αν κερδίσουμε την καλή παλιά Κοινοπολιτεία, θα κερδίσουμε τα πάντα. Κερδίζουμε τα πάντα», πρόσθεσε.

O Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τη Νότια Καρολίνα. Η Νότια Καρολίνα διαθέτει εννέα εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει τη Νότια Καρολίνα.

O Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει το Μιζούρι στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το Μιζούρι διαθέτει 10 εκλεκτορικές ψήφους. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει το Μιζούρι.

O πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την Οκλαχόμα. Η Οκλαχόμα διαθέτει επτά εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει την Οκλαχόμα, με την πολιτεία να του προσφέρει το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό νίκης του, μετά το Ουαϊόμινγκ, τη Δυτική Βιρτζίνια και τη Βόρεια Ντακότα.

H Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις κερδίζει τη Μασαχουσέτη στις προεδρικές εκλογές του 2024. Η Μασαχουσέτη διαθέτει 11 εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει τη Μασαχουσέτη.

O πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την Αλαμπάμα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Η Αλαμπάμα διαθέτει εννέα εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει την Αλαμπάμα.

H Καμάλα Χάρις κερδίζει την επαρχία της Κολούμπια. Διαθέτει τρεις εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, η επαρχία της Κολούμπια έδωσε στον Τζο Μπάιντεν το μεγαλύτερο περιθώριο νίκης του, με 92,1% των ψήφων έναντι 5,4% του Ντόναλντ Τραμπ. Η 23η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, που επικυρώθηκε το 1961, έδωσε στους κατοίκους της επαρχίας της Κολούμπια το δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές.

O πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει το Τενεσί. Το Τενεσί διαθέτει 11 εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει το Τενεσί.

H Κάμαλα Χάρις κερδίζει το Μέριλαντ. Το Μέριλαντ διαθέτει 10 εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει την πολιτεία.

O Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τη Φλόριντα. Η πολιτεία διαθέτει 30 εκλέκτορες. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε κερδίσει τη Φλόριντα. Παρά το γεγονός ότι η Φλόριντα υπήρξε μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί με πολύ στενά αποτελέσματα στις προεδρικές εκλογές, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια πολιτεία που στηρίζει πιο σταθερά τους Ρεπουμπλικανούς, τόσο σε κρατικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

03:40 Εκλέκτορες

Με τα τωρινά αποτελέσματα, ο Τραμπ συγκεντρώνει 101 εκλέκτορες και η Χάρις 49. Σημειώνεται πως απαιτούνται 270 εκλέκτορες για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος, με το βάρος να πέφτει στις swing πολιτείες.

03:35 Χάρις: Το μήνυμα στους αναποφάσιστους

Η Καμάλα Χάρις έδωσε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις πριν κλείσουν οι κάλπες, λέγοντας στην παρουσιάστρια του SiriusXM, Ζερλίνα Μάξγουελ, ότι οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι της τελευταίας στιγμής θα πρέπει να καταλάβουν πώς θα κυβερνούσε ο Τραμπ αν κερδίσει.

Με καταμετρημένο το 7% των ψήφων, η Κάμαλα Χάρις προηγείται με 74,4% έναντι 24,5% του Ντόναλντ Τραμπ στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσυλβάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι, εάν κερδίσει την Πενσυλβάνια, θα κερδίσει «ολόκληρη την παρτίδα», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό Talk Radio 1210 WPHT της Φιλαδέλφειας.

«Εάν κερδίσουμε την Πενσυλβάνια, κερδίζουμε ολόκληρη την παρτίδα», δήλωσε ο Τραμπ, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους να παραμείνουν στις ουρές.

«Πρόκειται να κάνουμε αυτή τη χώρα μεγαλύτερη από ποτέ, αλλά πρέπει να παραμείνετε στην ουρά. Και μην αφήσετε κανέναν να σας καθυστερήσει. Έχετε απόλυτο νομικό δικαίωμα και βάλτε αυτή την ψήφο, γιατί αν κερδίσουμε την Πενσυλβάνια, αν κερδίσουμε την καλή παλιά Κοινοπολιτεία, θα κερδίσουμε τα πάντα. Κερδίζουμε τα πάντα», πρόσθεσε.

03:30 Η Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ γίνεται η πρώτη μαύρη γερουσιαστής του Ντέλαγουερ

Η Δημοκρατική Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ κέρδισε την κούρσα για την έδρα της Γερουσίας του Ντέλαγουερ, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφροαμερικανή που εκπροσωπεί την πολιτεία στην άνω αίθουσα του Κογκρέσου.

Η Ρότσεστερ είναι επί του παρόντος βουλευτής της πολιτείας και ξεπέρασε τα ίδια εμπόδια όταν εξελέγη για πρώτη φορά το 2016.

03:24 Τα πρώτα αποτελέσματα από τις πολιτείες

Αλαμπάμα: Χάρις-22,7% Τραμπ-76,3%

Κονέκτικατ: Χάρις-59,2% Τραμπ-39,1%

Ντέλαγουερ: Χάρις-56,9% Τραμπ-42,2%

Περιφέρεια Κολούμπια

Φλόριντα (στην 1η και 2η περιφέρεια)

Ιλινόις: Χάρις-89,7% Τραμπ-10,3%

Κάνσας (στη 2η, 3η και 4η περιφέρεια): Χάρις-28,4% Τραμπ-70,2%

Μέιν: Χάρις-48,5% Τραμπ-47,1%

Μέριλαντ

Μασαχουσέτη: Χάρις-81,8% Τραμπ-16,4%

Μίσιγκαν (στη 2η έως τη 13η περιφέρεια): Χάρις-36,4% Τραμπ-63,6%

Μισισιπή: Χάρις-41,6% Τραμπ-55,2%

Μιζούρι: Χάρις-27,1% Τραμπ-72,2%

Νιου Τζέρσεϊ: Χάρις-68,5% Τραμπ-29,4%

Οκλαχόμα: Χάρις-26,2% Τραμπ-72,7%

Πενσιλβάνια: Χάρις-71,4% Τραμπ-27,5%

Ρόουντ Άιλαντ: Χάρις-51,2% Τραμπ-46,1%

Τενεσί: Χάρις-23% Τραμπ-76,2%

Τέξας (από την 1η έως τη 15η, από τη 17η έως την 22η και από την 24η έως την 38η περιφέρεια): Χάρις-49,1% Τραμπ: 49,5%

03:15 Προβάδισμα Τραμπ στην Τζόρτζια (exit polls)

Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται στην Τζόρτζια, μια από τις επτά διεκδικούμενες πολιτείες που θα κρίνουν κατά μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research, με καταμετρημένο το 32,3% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με 55,6% έναντι 43,9% της Χάρις.

03:06 Οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν έδρα στη Γερουσία στη Δυτική Βιρτζίνια (ΜΜΕ)

Οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν έδρα στην αμερικανική Γερουσία που κατείχαν μέχρι τώρα οι Δημοκρατικοί, στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου επικράτησε ο Τζιμ Τζάστις, σύμφωνα με προβλέψεις των CBS και Fox News.

Την κατείχε ο Τζο Μάντσιν, πρώην Δημοκρατικός που δεν διεκδίκησε την επανεκλογή του, κι η επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων ήταν γενικά αναμενόμενη στη συντηρητική πολιτεία. Οι Δημοκρατικοί έχουν εντελώς οριακή πλειοψηφία στο απερχόμενο σώμα (51 έδρες έναντι 49) και κάθε ήττα τους σε αναμέτρηση για τη Γερουσία τη θέτει σε σοβαρό κίνδυνο.

03:02 Έκλεισαν οι κάλπες σε άλλες 19 πολιτείες

Αλαμπάμα,

Κονέκτικατ,

Ντέλαγουερ,

Περιφέρεια Κολούμπια,

Φλόριντα (στην 1η και 2η περιφέρεια),

Ιλινόι,

Κάνσας (στη 2η, 3η και 4η περιφέρεια),

Μέιν,

Μέριλαντ

Μασαχουσέτη,

Μίσιγκαν (στη 2η έως τη 13η περιφέρεια),

Μισισιπή,

Μιζούρι,

Νιου Τζέρσεϊ,

Οκλαχόμα,

Πενσιλβάνια,

Ρόουντ Άιλαντ,

Τενεσί,

Τέξας (από την 1η έως τη 15η, από τη 17η έως την 22η και από την 24η έως την 38η περιφέρεια).

03:01 Οι εκλέκτορες των Swing States

Οι συνολικοί εκλέκτορες είναι 538. Στις επτά κρίσιμες Πολιτείες, που αναμένεται να κρίνουν τη μάχη μεταξύ Χάρις και Τραμπ, διακυβεύονται 93 εξ αυτών.

Νεβάδα – 6

Ουισκόνσιν – 10

Αριζόνα – 11

Μίσιγκαν – 15

Τζόρτζια – 16

Βόρεια Καρολίνα – 16

Πενσιλβάνια – 19

Μπορεί οι swing states στις φετινές προεδρικές εκλογές να είναι επτά αλλά όπως όλα δείχνουν το απόλυτο battleground είναι η Πενσιλβάνια. Πέρα από το γεγονός ότι δίνει τους περισσότερους εκλέκτορες μεταξύ των swing states (19), αποτελεί βασικό κομμάτι στα μονοπάτια και των δύο μονομάχων προς τον Λευκό Οίκο.

Το βασικό πλάνο άλλωστε της Κάμαλα Χάρις είναι να κερδίσει σε Μίσιγκαν, Ουϊσκόνσιν και Πενσιλβάνια, πολιτείες που θα της δώσουν τον «μαγικό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε μια από αυτές τις πολιτείες για να επικρατήσει και στην Πενσιλβάνια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να το καταφέρει, συγκριτικά με τις άλλες δύο.

00:56 Ο Τραμπ επικρατεί στο Κεντάκι, στην Ιντιάνα και στη Νότια Καρολίνα – Η Χάρις επικρατεί στο Βερμόντ (exit polls)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί στις πολιτείες Κεντάκι, Ιντιάνα και Νότια Καρολίνα, ενώ η Κάμαλα Χάρις στην πολιτεία Βερμόντ, σύμφωνα με τα πρώτα exit poll αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των CNN, ABC, Fox News και της εταιρείας δημοσκοπήσεων Edison Research.

Τα αποτελέσματα στις πολιτείες αυτές ανταποκρίνονται σε όσα αναμένονταν.

Με την επικράτησή του σε Κεντάκι, Ιντιάνα και Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 28 ψήφους στο σώμα των εκλεκτόρων.

Η Χάρις με την επικράτηση της στο Βερμόντ εξασφαλίζει 3 ψήφους στο σώμα των εκλεκτόρων.

02:53 ΜΜΕ: Ο Τραμπ επικρατεί στη Δυτική Βιρτζίνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικράτησε στη συντηρητική πολιτεία Δυτική Βιρτζίνια, όπως τόσο το 2016 όσο και το 2020, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων CNN και NBC.

Με τη διαφαινόμενη νίκη αυτή εξασφαλίζει ακόμη τέσσερις ψήφους στο σώμα των εκλεκτόρων, επιπλέον των 28 που κατά δημοσκοπήσεις εξόδου έχει εξασφαλίσει επικρατώντας στο Κεντάκι, στην Ιντιάνα και στη Νότια Καρολίνα. Χρειάζεται 270 για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

02:50 Νέο μήνυμα Τραμπ

Νέο μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους του, να παραμείνουν στην ουρά για να ψηφίσουν.

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2024

02:40 To CNN προβλέπει νίκη Τραμπ στην Ιντιάνα

Σύμφωνα με προβλέψεις του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κερδίζει και την Ιντιάνα.

Η Ιντιάνα έχει 11 εκλεκτορικές ψήφους. Στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ είχε επίσης κερδίσει την Ιντιάνα.

02:30 Ρωσία: Κακόβουλη συκοφαντία οι κατηγορίες για ανάμειξά μας

Οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «κακόβουλη συκοφαντία», ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλοι οι υπαινιγμοί για «ρωσικές μηχανορραφίες» είναι κακόβουλες συκοφαντίες, που επινοήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στον εσωτερικό πολιτικό αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε η ρωσική πρεσβεία.

02:20 Σαφές προβάδισμα Τραμπ στη Φλόριντα

52,9% έναντι 46,3% της Χάρις διατηρεί ο Τραμπ στη Φλόριντα, με την καταμέτρηση να είναι στο 45%. Στην Τζόρτζια, με την καταμέτρηση μόλις στο 3%, η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 51,1%-48,5%. Στο Βερμόντ, όπου η καταμέτρηση είναι μόλις στο 2%, η Χάρις προηγείται με 57,9%-39,3%. Στο Νέο Χάμσαϊρ, με την καταμέτρηση μόλις στο 1%, Ο Τραμπ προηγείται με 61,1%-37,9%. Στην Βιρτζίνια (καταμέτρηση 1%) ο Τραμπ είναι μπροστά με 58,5-40 και στη Ν. Καρολίνα (καταμέτρηση 1%) προηγείται με 60,6-38,5.

02:10 Ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων

Οι υποψήφιοι στις αμερικανικές εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη έσπασαν ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων, που έφθασαν αθροιστικά τα 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την οργάνωση OpenSecrets, που συγκέντρωσε τα δεδομένα.

Το σύνολο αυτό αφορά τόσο τους υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές, την Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτούς που διεκδικούν έδρες στα δυο σώματα του Κογκρέσου. Το ποσό σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, που καταγράφτηκε το 2020 και ήταν 15,1 δισεκ. δολάρια.

Είναι εξάλλου υπερδιπλάσιο από αυτό για το οποίο γινόταν λόγος το 2016 (6,5 δισεκ. δολάρια).

Σε ό,τι αφορά την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, η αντιπρόεδρος Χάρις συγκέντρωσε τα περισσότερα, πάνω από 1 δισεκ. δολάρια, με τους δωρητές μικρών ποσών να συνεισφέρουν πάνω από 40%. Σε αυτό προστίθενται 586 εκατ. δολάρια προερχόμενα από πολιτικές επιτροπής που την υποστηρίζουν.

Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της συγκέντρωσε 382 εκατ. δολάρια, με το 28% να αντιστοιχεί σε μικρές δωρεές. Οι επιτροπές υποστήριξής του συγκέντρωσαν 694 εκατ. δολάρια.

Ο δωρητής με τη μεγαλύτερη συμβολή σε προεκλογική εκστρατεία ήταν ο Τίμοθι Μέλον, τραπεζίτης, 81 ετών, που προσέφερε 197 εκατ. δολάρια στους υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων, συμπεριλαμβανομένου του κ. Τραμπ.

Στην άλλη πλευρά, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ ήταν ο δωρητής με τη μεγαλύτερη συμβολή, που έφθασε τα 93 εκατ. δολάρια, ενώ ο Τζορτζ Σόρος διέθεσε 56 εκατ. μέσω της δικής του επιτροπής υποστήριξης.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, 10,5 δισεκ. δολάρια, δαπανήθηκε για εκστρατείες πολιτικής διαφήμισης. Συνολικά, οι εκστρατείες του κ. Τραμπ και της κυρίας Χάρις ξόδεψαν 2,6 δισεκ. δολάρια για διαφημίσεις από τον Μάρτιο ως την 1η Νοεμβρίου: 1,6 δισεκ. δολάρια η αυτή της Δημοκρατικής, 993 εκατ. αυτή του Ρεπουμπλικάνου.

Τα μηνύματα που πρόβαλε η κυρία Χάρις αφορούσαν κυρίως τους φόρους, το δικαίωμα στην άμβλωση, ευρύτερα την υγεία και την οικονομία. Ο κ. Τραμπ έδωσε στα δικά του μηνύματα την έμφαση στη μετανάστευση, στον πληθωρισμό, στο έγκλημα, στους φόρους και στην οικονομία.

Μεταξύ των πολιτειών-κλειδιών, ήταν η Πενσιλβάνια αυτή στην οποία επικέντρωσαν τις δαπάνες τους οι δυο αντίπαλοι, ακολουθούμενη από το Μίσιγκαν και την Τζόρτζια.

Παρότι οι Αμερικανοί περνούν ολοένα περισσότεροι χρόνο δικτυωμένοι, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν προσέλκυσαν παρά το 17% των δαπανών των δυο υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές για διαφήμιση.

Οι Δημοκρατικοί δαπάνησαν 132,4 εκατ. δολάρια στους ιστότοπους της Meta (Facebook και Instagram), έναντι 24,7 εκατ. των Ρεπουμπλικάνων. Αντίστροφη είναι η εικόνα στο X (το πρώην Twitter), με τους Ρεπουμπλικάνους να ξοδεύουν 1,1 εκατ., έναντι μόλις 150.000 δολαρίων των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τον φορέα του κλάδου της διαφήμισης AdImpact.

02:09 Χάνει ποσοστά στους λευκούς ο Τραμπ

Οι λευκοί ψηφοφόροι βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ λιγότερο ευνοϊκά τώρα απ’ ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από το exit poll του NBC News.

Η εύνοια του Τραμπ μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων βρίσκεται στο 49% απόψε, από το 57% του 2020.

Το exit poll δείχνει, προς το παρόν, αντίθετη κίνηση μεταξύ των ψηφοφόρων διαφορετικού χρώματος.

Η εύνοια του Τραμπ αυξήθηκε ελαφρώς τόσο μεταξύ των μαύρων (14% φέτος σε σύγκριση με το 10% του 2020) όσο και μεταξύ των λατινοαμερικανών ψηφοφόρων (42% φέτος έναντι 38% το 2020).

02:00 Έκλεισαν οι κάλπες και σε άλλες 6 πολιτείες

Μόλις έκλεισαν οι κάλπες σε:

Βερμόντ

Βιρτζίνια

Νότια Καρολίνα

Γεωργία

Φλόριντα

Νέο Χαμσάιρ

01:55 «Μαζική νοθεία και στο Ντιτρόιτ»

Μετά τη Φιλαδέλφεια, ο Τραμπ καταγγέλλει μαζική νοθεία και στο Ντιτρόιτ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

01:50 Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια διαψεύδει τα περί νοθείας

Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια Λάρι Κράσνερ εξέδωσε μια δήλωση-απάντηση στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία ισχυρίστηκε ότι υπάρχει εκτεταμένη νοθεία.

«Δεν υπάρχει καμία πραγματική βάση» λέει ο εισαγγελέας Κράσνερ, «τίποτα δεν μπορεί να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό».

«Έχουμε καλέσει τους πολίτες να κάνουν καταγγελίες για τυχόν παρατυπίες όλη την ημέρα. Εάν ο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ έχει στοιχεία που να στοιχειοθετούν τους άγριους ισχυρισμούς του, τα θέλουμε τώρα. Αυτήν τη στιγμή. Δεν θα περιμένουμε για πάντα».

01:45 Κάμαλα Χάρις: Λατρεύω την Gen Z

Την γενιά των Gen Z θέλει να κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, που δημοσίευσε πριν λίγο βίντεο στο Χ.

« Λατρεύω την Gen Z και είμαι ευγνώμων στους ψηφοφόρους μας που ψηφίζουν για πρώτη φορά και κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί», έγραψε στο Χ.

I love Gen Z, and I am grateful to our first-time voters for making their voices heard. https://t.co/VbrfuqVy9P pic.twitter.com/h32KTvKkYc — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

01:40 7 στους 10 ανησυχούν για βία μετά τις εκλογές

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα πρώτα exit polls οι ψηφοφόροι απάντησαν για το πώς αισθάνονται για την εκλογική διαδικασία και τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Μόλις λίγο κάτω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι η δημοκρατία απειλείται «πολύ» ή «κάπως» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επίσης περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους σε αυτά τα τρέχοντα δεδομένα ανησυχούσαν για τη βία που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CBS λέει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του – από τη δεκαετία του 1970 – που το exit poll ρωτά τους ψηφοφόρους για την προοπτική της βίας, καθώς φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

How likely is Election Day violence? Here’s what experts predict. https://t.co/wk8U7DAvO1 — USA TODAY (@USATODAY) November 5, 2024

Επτά στους δέκα ψηφοφόρους ήταν πεπεισμένοι ότι οι εκλογές διεξήχθησαν δίκαια και με ακρίβεια, αλλά αυτή η άποψη διχάζεται με βάση την ψήφο, με τους υποστηρικτές της Χάρις να είναι πολύ πιο σίγουροι.

Ωστόσο ακόμα και οι υποστηρικτές του Τραμπ ήταν εξίσου διχασμένοι.

CBS NEWS EXIT POLLS: The state of democracy and the economy are the top issues for 2024 voters, early exit polls show. The economy is the top issue for Trump voters, followed by immigration. And democracy is the top concern for the Harris voters, followed by abortion.… pic.twitter.com/YbWi2YgDbV — CBS News (@CBSNews) November 5, 2024

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το πρώτο κύμα των δεδομένων του exit poll, οπότε μπορεί να παρατηρηθεί ότι αυτά τα νούμερα θα αλλάξουν καθώς θα έρχονται περισσότερα δεδομένα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

01:30 Τα πρώτα εκλογικά κέντρα κλείνουν

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε κάποια πρώτα εκλογικά κέντρα στις ΗΠΑ, η κούρσα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις για τον Λευκό Οίκοόπου αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπη, ωστόσο ίσως χρειαστούν μέρες για να αναδειχθεί ο νικητής ή η νικήτρια, καθώς οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να σχηματίζουν ουρές για να ασκήσουν το δικαίωμά τους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η διαδικασία τερματίστηκε στις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) σε κάποια εκλογικά τμήματα στις πολιτείες Ιντιάνα και Κεντάκι. Σε άλλους τομείς των δυο πολιτειών —αναμένεται να τις κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος—, οι πολίτες έχουν ακόμη μια ώρα στη διάθεσή τους.

Για μήνες, οι εκστρατείες των δυο αντιπάλων επικεντρώθηκαν στις επτά διεκδικούμενες πολιτείες, τις λεγόμενες «swing states», που θα κρίνουν το αποτέλεσμα (Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν).

Το πρώτο κύμα κλεισιμάτων εκλογικών κέντρων σε εθνική κλίμακα θα καταγραφτεί στις 19:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), κάποιων στην Τζόρτζια, όπου είχε κερδίσει ο κ. Τραμπ το 2016 αλλά ο τότε αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν το 2020. Η Κάμαλα Χάρις ελπίζει ότι θα επικρατήσει εκεί και φέτος.

Οι δυο υποψήφιοι χρειάζονται 270 εκλέκτορες για να αναδειχθούν στην προεδρία. Ο κ. Τραμπ ελπίζει πως θα εξασφαλίσει τον μαγικό αριθμό επικρατώντας στην Τζόρτζια, στη Βόρεια Καρολίνα και στην Πενσιλβάνια.

Η κυρία Χάρις από την άλλη θα μπορούσε να αντέξει την ήττα στην Τζόρτζια (που αναδεικνύει 11 μέλη του εκλεκτορικού σώματος) αν κερδίσει κερδίζει στην Πενσιλβάνια, στο Μίσιγκαν και στο Ουισκόνσιν.

Στο Κογκρέσο, κρίνονται το σύνολο των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των 100 εδρών της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι φέρονται να είναι φαβορί για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, αλλά η αναμέτρηση για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων (για την πλειοψηφία χρειάζονται 219 έδρες) αναμένεται αμφίρροπη.

01:15 Η πρώτη εικόνα από πολιτείες

Σύμφωνα με Associated Press, στην Ιντιάνα (11 εκλέκτορες), με την καταμέτρηση στο 1%, ο Τραμπ προηγείται με 70,7% έναντι 27,6% της Χάρις (22.847 ψήφοι έναντι 8.918 ψήφων).

Στο Κεντάκι (8 εκλέκτορες), με την καταμέτρηση στο 2%, ο Τραμπ προηγείται με 66,2% έναντι 32,7% της Χάρις (31.029 ψήφοι έναντι 15.347 ψήφων).

01:10 Ο Τραμπ μιλά για «μαζική νοθεία» στη Φιλαδέλφεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εν μέσω των εκλογών σε «φήμες» κατά τις οποίες η ψηφοφορία στη Φιλαδέλφεια αμαυρώνεται από «τεράστια νοθεία», χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

«Υπάρχουν πολλές φήμες για μαζική νοθεία στη Φιλαδέλφεια», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στο προπύργιο των Δημοκρατικών στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Οι αρχές στη βορειοανατολική πολιτεία, την πλέον διεκδικούμενη στη σημερινή αναμέτρηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Κάμαλα Χάρις, δεν έχουν κάνει λόγο ως τώρα για καμιάς μορφής νοθεία στη συγκεκριμένη πόλη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το πρωί χθες Τρίτη πως είναι έτοιμος να αναγνωρίσει την ήττα του από την Κάμαλα Χάρις αν οι εκλογές είναι «δίκαιες», επισείοντας ταυτόχρονα το φάσμα της νοθείας, προτού ψηφίσει στη Φλόριντα.

«Αν χάσω τις εκλογές, κι αν οι εκλογές είναι δίκαιες, θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσω», διαβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος (2017-2021) και για τρίτη φορά υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, ο μεγιστάνας, ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα του το 2020, έβαζε τα θεμέλια νέας αμφισβήτησης.

Στην άλλη πλευρά, Δημοκρατικοί λένε πως «αναμένουν» πως ο Ρεπουμπλικάνος θα ανακηρύξει πρόωρα τον εαυτό του νικητή των εκλογών, όπως ακριβώς είχε κάνει το 2020, όταν έχασε στην αναμέτρησή του με τον Τζο Μπάιντεν.

01:00 Δεν «μαύρισαν» τον αντίπαλο

Τα 3/4 των ψηφοφόρων (οι 8 στους 10 ψηφοφόρους του Τραμπ και τα 2/3 των ψηφοφόρων του Χάρις) δηλώνουν ότι ψήφησαν για να στηρίξουν τον υποψήφιό τους και όχι για να ψηφήσουν κατά του αντιπάλου τους, σύμφωνα με τo exit poll του CNN.

00:55 Βαρόμετρο η οικονομία

Μόνο το 1/3 το ένα τρίτο των ψηφοφόρων θεωρεί ότι η αμερικανική οικονομία είναι σε καλή ή άριστη κατάσταση, σύμφωνα με το πρώτο exit poll του CNN.

Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 2020, όταν περίπου οι μισοί είχαν εκφράσει την ίδια άποψη. Το 1/3 των ψηφοφόρων δηλώνει ότι η οικονομία είναι «όχι και τόσο καλή», ενώ άλλο 1/3 την χαρακτηρίζει «κακή».

00:40 Δυσαρεστημένο το εκλογικό σώμα

Περίπου τα τρία τέταρτα του εκλογικού σώματος έχουν αρνητική άποψη για την πορεία των πραγμάτων στις ΗΠΑ σήμερα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του exit poll του CNN.

Μόνο το ένα τέταρτο περίπου χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ενθουσιασμένο ή ικανοποιημένο από την κατάσταση του έθνους, ενώ περισσότεροι από 4 στους 10 είναι δυσαρεστημένοι και περίπου 3 στους 10 δηλώνουν θυμωμένοι.

Ωστόσο, οι ψηφοφόροι παραμένουν γενικά αισιόδοξοι, με περισσότερους από 6 στους 10 να δηλώνουν ότι οι καλύτερες μέρες της Αμερικής βρίσκονται στο μέλλον και μόνο το ένα τρίτο περίπου ότι ανήκουν ήδη στο παρελθόν.

Το ποσοστό αποδοχής του Προέδρου Μπάιντεν είναι κάτω από τη βάση σε εθνικό επίπεδο, με περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους να λένε ότι εγκρίνουν την απόδοσή του στην θητεία του και την πλειοψηφία να τον αποδοκιμάζει.

00:30 Τι δείχνει το exit poll του CBS

Το 48% δηλώνει ότι έχει θετική γνώμη για την Κάμαλα Χάρις, έναντι του 44% που έχει θετική γνώμη για τον Τραμπ.

Στις εκλογές του 2020, ο Μπάιντεν είχε 52% (στο αντίστοιχο exit poll), ενώ ο Τραμπ 46%.

00:20 Τι ισχύει με τα exit polls στις ΗΠΑ

Επί της ουσίας, πάντως, τα exit polls είναι έρευνες που διεξάγονται με τους ψηφοφόρους αμέσως μετά την ψηφοφορία. Δεν προβλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα, αλλά δημιουργούν μια εικόνα που έχουν οι ψηφοφόροι, ενώ προκύπτει μια ανάλυση ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και άλλα δημογραφικά στοιχεία.

Μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το CNN, το ABC και το Fox News τα χρησιμοποιούν για να κάνουν πρώιμες προβλέψεις σχετικά με το ποιος είναι πιθανό να κερδίσει, αν και αυτές υπόκεινται σε αναθεωρήσεις καθώς καταμετρώνται οι ψήφοι.

00:10 Προβάδισμα Χάρις δείχνει το πρώτο exit poll

Σύμφωνα με το MEGA, η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 48% έναντι 44%. Σύμφωνα με το exit poll του CNN:

Το 43% δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

Το 29% δηλώνουν θυμωμένοι.

Το 19% δηλώνουν ικανοποιημένοι.

To 7% ενθουσιασμένοι.

Εν τω μεταξύ, το πρώτο exit poll από την Edison Research κυκλοφόρησε και εστιάζει στα δημογραφικά στοιχεία των ψηφοφόρων:

Το 53% των ψηφοφόρων είναι γυναίκες έναντι του 52% το 2020.

Το 45% είπε ότι τα οικονομικά του ήταν χειρότερα από ό,τι πριν από 4 χρόνια – έναντι 20% το 2020.

Το 31% είπε ότι η οικονομία έχει μεγαλύτερη σημασία για την ψήφο τους, το 11% η μετανάστευση, το 14% οι αμβλώσεις, το 35% η δημοκρατία, το 4% η εξωτερική πολιτική.

Το 44% βλέπει τον Τραμπ θετικά έναντι 46% το 2020.

Το 48% βλέπει θετικά την Χάρις έναντι του Μπάιντεν στο 52% το 2020.

Δημοσκόπηση στην Πενσυλβάνια δείχνει ότι το 46% βλέπει τον Τραμπ θετικά έναντι 48% το 2020.

Πενσυλβάνια: Το 46% βλέπει θετικά τη Χάρις έναντι του 50% που έβλεπε θετικά τον Μπάιντεν το 2020.

00:00 Σε ποιες πολιτείες γίνεται μάχη για την πρωτιά – Ποιες πολιτείες θα κριθούν από μια χούφτα ψήφους

Μάχη στήθος με στήθος για Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικάνικες εκλογές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23:54 Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Φλόριντα

Όπως προαναφέρθηκε δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Καπιτώλιο, αλλά και σε μια σειρά από πολιτείες των ΗΠΑ.

04:05 Τα πρώτα αποτελέσματα

Αλαμπάμα: Χάρις-22,7% Τραμπ-76,3%

Κονέκτικατ: Χάρις-59,2% Τραμπ-39,1%

Ντέλαγουερ: Χάρις-56,9% Τραμπ-42,2%

Περιφέρεια Κολούμπια (αναμένονται)

Φλόριντα (στην 1η και 2η περιφέρεια – αναμένονται)

Ιλινόις: Χάρις-89,7% Τραμπ-10,3%

Κάνσας (στη 2η, 3η και 4η περιφέρεια): Χάρις-28,4% Τραμπ-70,2%

Μέιν: Χάρις-48,5% Τραμπ-47,1%

Μέριλαντ (αναμένονται)

Μασαχουσέτη: Χάρις-81,8% Τραμπ-16,4%

Μίσιγκαν (στη 2η έως τη 13η περιφέρεια): Χάρις-36,4% Τραμπ-63,6%

Μισισιπή: Χάρις-41,6% Τραμπ-55,2%

Μιζούρι: Χάρις-27,1% Τραμπ-72,2%

Νιου Τζέρσεϊ: Χάρις-68,5% Τραμπ-29,4%

Οκλαχόμα: Χάρις-26,2% Τραμπ-72,7%

Πενσιλβάνια: Χάρις-71,4% Τραμπ-27,5%

Ρόουντ Άιλαντ: Χάρις-51,2% Τραμπ-46,1%

Τενεσί: Χάρις-23% Τραμπ-76,2%

Τέξας (από την 1η έως τη 15η, από τη 17η έως την 22η και από την 24η έως την 38η περιφέρεια): Χάρις-49,1% Τραμπ: 49,5%

04:00 Πενσυλβάνια

Με καταμετρημένο το 18% των ψήφων στην Πενσυλβάνια, η υποψήφια των Δημοκρατικών προηγείται με 60% έναντι 40% του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συγκεκριμένη πολιτεία δίνει 19 εκλέκτορες. Η Χάρις τους έχει απόλυτη ανάγκη για να ελπίζει σε νίκη.

03:45 Λουιζιάνα

Ο Τραμπ προβλέπεται να κερδίσει την προεδρική αναμέτρηση στη Λουιζιάνα, επικρατώντας του Χάρις και εξασφαλίζοντας τις οκτώ εκλεκτορικές ψήφους της πολιτείας.

03:30 Ξένος δάκτυλος;

Η ρωσική παραπληροφόρηση με στόχο τη μείωση της εμπιστοσύνης στις αμερικανικές εκλογές έλαβε βοήθεια της τελευταίας στιγμής από την Κίνα, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Οι ερευνητές εντόπισαν διάφορα βίντεο που συνδέονται με τη Ρωσία και τα οποία προέβαλαν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ψηφοφορία. που ενισχύονταν από ένα δίκτυο ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προέρχονταν από την Κίνα.

03:15 Αμβλώσεις

Ένα μέτρο που θα προστάτευε τα δικαιώματα στις αμβλώσεις στο πολιτειακό σύνταγμα της Φλόριντα απέτυχε την Τρίτη, αφού δεν συγκέντρωσε το όριο του 60% για να περάσει.

Η απόρριψη του μέτρου καθιστά τη Φλόριντα την πρώτη πολιτεία στην οποία ένα μέτρο προστασίας των δικαιωμάτων στην άμβλωση απέτυχε μετά την ανατροπή του Roe V. Wade το 2022. Η πρωτοβουλία θα εμπόδιζε τους νομοθέτες να δημιουργήσουν και να επιβάλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις στις αμβλώσεις πριν από τη βιωσιμότητα ή όταν είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας της γυναίκας. Οι υποστηρικτές της τροπολογίας ήλπιζαν να ανατρέψουν την ισχύουσα στη Φλόριντα απαγόρευση των αμβλώσεων στις έξι εβδομάδες.

Η απόρριψη του μέτρου καθιστά τη Φλόριντα μία από τις πρώτες πολιτείες όπου οι ψηφοφόροι τάχθηκαν κατά της προστασίας των δικαιωμάτων στις αμβλώσεις μετά την ανατροπή της Roe V. Wade το 2022.

03:00 Περισσότερες ψήφοι στη Νεβάδα σε σχέση με το 2020

Τα ψηφοδέλτια που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη Νεβάδα είναι περισσότερα από το σύνολο των ψήφων στις εκλογές του 2020, δήλωσε στο CNN ο υπουργός Εξωτερικών της Νεβάδα Φρανσίσκο Β. Αγκιλάρ.

Το σύνολο των ψήφων της πρώιμης ψηφοφορίας και της επιστολικής ψήφου θα είναι το πρώτο που θα δημοσιοποιηθεί όταν κλείσουν οι κάλπες, κάτι που έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 μ.μ. τοπική ώρα, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι βρίσκονται στην ουρά, είπε.

02:45 Προβάδισμα Χάρις στο Μίσιγκαν

Με μόλις το 8% των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί στο Μίσιγκαν, η Κάμαλα Χάρις έχει προβάδισμα 55% έναντι 42% του Τραμπ.

Ο Μπάιντεν κέρδισε την πολιτεία με 150.000 ψήφους διαφορά το 2020. Το 2016 είχε επικρατήσει ο Τραμπ με 10.000 ψήφους.

02:30 Η γερουσία το δεύτερο «τρόπαιο» που διεκδικείται

Το δεύτερο μεγαλύτερο τρόπαιο που διεκδικείται είναι η Γερουσία, την οποία οι Δημοκρατικοί κατέχουν με μικρή διαφορά. Οι Ρεπουμπλικάνοι τους έχουν πάρει μία έδρα μέχρι στιγμής

Η δημοκρατία και η οικονομία είναι τα κορυφαία θέματα για τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

02:15 Έκλεισαν κάλπες

Έχουν κλείσει οι κάλπες σε 15 πολιτείες. Μεταξύ αυτών σε Αριζόνα, Μίσιγκαν και Γουισκόνσιν.

02:00 Προβάδισμα Χάρις σε 3 πολιτείες

Προβάδισμα Χάρις σε Πενσυλβάνια, Βόρεια Καρολίνα και Μίσιγκαν – χωρίς πάντως να έχει κριθεί η μάχη στις συγκεκριμένες πολιτείες.

01:45 Γουαϊόμινγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κερδίζει στο Γουαϊόμινγκ, στην Βόρεια και Νότια Ντακότα.

01:30 Μαϊάμι-Ντέιντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να κερδίσει την κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντα με μεγάλη διαφορά, δείγμα του πόσο έντονα έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά η άλλοτε περιζήτητη πολιτεία.

Το 2020, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε το 53,7% των ψήφων στην κομητεία. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, η Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον την κέρδισε με 65,1% των ψήφων.

Με το 92% των εκλογικών τμημάτων να έχει δώσει στοιχεία, ο Τραμπ κερδίζει το 55,4% των ψήφων, μια διαφορά 11,5 ποσοστιαίων μονάδων από την Καμάλα Χάρις. Η τελευταία φορά που το Μαϊάμι-Ντέιντ ψήφισε Ρεπουμπλικανό προεδρικό υποψήφιο ήταν το 1988.

01:15 Μιλγουόκι

Το Μιλγουόκι επιστρατεύει επιπλέον υπαλλήλους για να βοηθήσουν στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, αφού οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι έπρεπε να επανακαταμετρήσουν 31.000 ψήφους καθώς δεν είχαν ασφαλιστεί σωστά οι πόρτες των μηχανημάτων καταμέτρησης των ψήφων Δεκάδες πυροσβέστες, υγειονομικοί και υπάλληλοι πληροφορικής θα βοηθήσουν στην καταμέτρηση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

01:00 Μάχη πολιτειών

Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να κερδίζει την εκλογική μάχη στο Ντελαγουέρ, το Νιου Τζέρσεϊ και το Ιλινόις, ενώ ο Τραμπ προηγείται στο Αρκάνσας.

00:45 Μαύρες γυναίκες

Τα εντυπωσιακά δύο τρίτα των μαύρων γυναικών δήλωσαν ότι θα φοβούνται αν ο Τραμπ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, ενώ σχεδόν οι μισές Λατινοαμερικανίδες εξέφρασαν παρόμοια συναισθήματα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της δημοσκόπησης εξόδου του NBC News.

Όταν ρωτήθηκαν πώς θα αισθάνονταν αν κέρδιζε ο Τραμπ, οι ψηφοφόροι σε εθνικό επίπεδο ήταν διχασμένοι, με τους μισούς να είναι ενθουσιασμένοι ή αισιόδοξοι και τους άλλους μισούς να ανησυχούν ή να φοβούνται. Ωστόσο, το 66% των μαύρων γυναικών δήλωσε ότι θα αισθανόταν φοβισμένες αν κέρδιζε ο Τραμπ, σε σύγκριση με το 48% των Λατίνων γυναικών και το 35% των λευκών γυναικών.

Εν τω μεταξύ, οι άνδρες ψηφοφόροι συνολικά ήταν λιγότερο πιθανό από τις γυναίκες να εκφράσουν φόβο για μια άλλη προεδρία Τραμπ.

Η δημοσκόπηση δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι μαύρες γυναίκες έχουν συσπειρωθεί πίσω από τη Χάρις, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία της.

00:30 Οργισμένη Μόσχα

Οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας για ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «κακόβουλη συκοφαντία», ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλοι οι υπαινιγμοί για “ρωσικές μηχανορραφίες” είναι κακόβουλες συκοφαντίες, που επινοήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στον εσωτερικό πολιτικό αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε η ρωσική πρεσβεία.

00:15 Στους 95 εκλέκτορες έχει φτάσει ο Τραμπ – 35 για τη Χάρις

00:01 Πληροφορίες για εκκένωση εκλογικού κέντρου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκλογικό κέντρο στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια εκκενώθηκε ύστερα από εισβολή «ταραξιών».

23:48 Παρατείνεται η ψηφοφορία σε δύο εκλογικά τμήματα στη Βόρεια Καρολίνα, μια από τις κρίσιμες πολιτείες

Το εκλογικό συμβούλιο στη Βόρεια Καρολίνα συνεδρίασε εκτάκτως και ενέκρινε επιπλέον μισή ώρα ψηφοφορίας σε δύο εκλογικά τμήματα όπου νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν τεχνικά προβλήματα.

23:39 Ψήφισε ο Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ έκανε ανάρτηση στην οποία ενημέρωσε ότι ψήφισε, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι θα παρακολουθήσει τη βραδιά των εκλογών μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Just voted in Cameron County, Texas, home of Starbase! pic.twitter.com/dE8oRGlI4p — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024

23:29 Ο Τραμπ συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις «για να προστατέψουν» οι Ρεπουμπλικανοί την ψηφοφορία με τη συμμετοχή τους

Δείτε σχετική ανάρτηση:

STAY IN LINE—TOO BIG TO RIG! https://t.co/N3xUNg0g4H — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024

23:20 Πότε κλείνουν οι κάλπες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ώρες που κλείνουν οι κάλπες στις κρίσιμες πολιτείες, στις swing states (Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Ουισκόνσιν, Αριζόνα, Μίσιγκαν, Τζόρτζια και Πενσιλβάνια).

Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών, θα αναφέρουμε μόνο την ώρα Ελλάδας.

Σε όλες τις ΗΠΑ, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη 01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης.

Στις 02:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν οι κάλπες στην Τζόρτζια και άλλες πέντε πολιτείες, και εν μέρει σε άλλες δύο πολιτείες. Τότε είναι που τα αμερικάνικα τηλεοπτικά δίκτυα είναι πιο πιθανό να ανακοινώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις τους για πολιτείες που το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο να προβλεφθεί, όπως το Κεντάκι.

Στις 02:30 η ώρα Ελλάδας, οι κάλπες κλείνουν σε άλλες τρεις πολιτείες, ανάμεσά τους και αυτές στη Βόρεια Καρολίνα.

Στις 03:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν οι κάλπες στη Πενσιλβάνια, σε άλλες 15 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, όπως και μερικώς στο Μίσιγκαν και σε άλλες τέσσερις πολιτείες.

Στις 04:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν όλες οι υπόλοιπες κάλπες στο Μίσιγκαν. Επίσης, η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε Αριζόνα, Ουισκόνσιν και άλλες 12 πολιτείες.

Στις 05:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν οι κάλπες στη Νεβάδα και σε δύο άλλες πολιτείες, εν μέρει σε δύο ακόμη.

23:11 Στην Τζόρτζια αναμένεται η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη από το 2020

Με περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να ψηφίσουν την Τρίτη, οι αξιωματούχοι της Τζόρτζια προβλέπουν ένα επίπεδο συμμετοχής την ημέρα των εκλογών που θα ξεπεράσει τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Εκείνη τη χρονιά, περίπου 975.000 άνθρωποι ψήφισαν την ημέρα των εκλογών. Η συνολική συμμετοχή το 2024 υπολογίζεται ότι θα είναι 5,15 εκατομμύρια.

Το 2020 ψήφισαν περίπου 4,99 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η Τζόρτζια είναι ανάμεσα στις κρίσιμες πολιτείες ή αλλιώς swing states.

23:02 Fake Melania! Η θεωρία συνωμοσίας για τη Μελάνια Τραμπ επέστρεψε στις κάλπες

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στον δρόμο για την κάλπη σε εκλογικό κέντρο στο Παλμ Μπιτς.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

22:53 Το εκλογικό επιτελείο της Χάρις στην Τζόρτζια έκανε 1,6 εκατομμύρια κλήσεις σε 4 ημέρες

Το εκλογικό επιτελείο της Χάρις, μέχρι σήμερα το απόγευμα, είχε χτυπήσει 235.000 πόρτες και είχε κάνει σχεδόν 1,6 εκατομμύρια τηλεφωνήματα από το Σάββατο, σύμφωνα με αξιωματούχο της εκστρατείας.

Η Τζόρτζια είναι μια κρίσιμη πολιτεία που κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν το 2020.

22:45 Η Κάμαλα Χάρις ευχαρίστησε όσους βρίσκονται στα τηλέφωνα της προεκλογικής εκστρατείας της

Η Κάμαλα Χάρις πέρασε την Τρίτη από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών για να ευχαριστήσει όσους βρίσκονται στα τηλέφωνα της προεκλογικής εκστρατείας της.

«We are all doing this together,» says Vice President Kamala Harris as she takes phone calls from supporters in Washington.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PUuFQnEJgx — Sky News (@SkyNews) November 5, 2024

22:40 Αρνήθηκαν διαπιστεύσεις δημοσιογράφων για τη βραδιά των εκλογών επειδή έκαναν κριτική στον Τραμπ

Δημοσιογράφοι από πολλούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς δεν έλαβαν διαπιστεύσεις για την εκδήλωση παρακολούθησης της βραδιάς των εκλογών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε αντίποινα για την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Οι δημοσιογράφοι των Politico, Axios, Puck, Voice of America και Mother Jones ήταν μεταξύ αυτών που δεν έλαβαν διαπιστεύσεις.

Σε ορισμένους, όπως το Politico, είχε προηγουμένως χορηγηθεί πρόσβαση στην εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης μόνο και μόνο για να ανακληθεί η απόφαση.

22:32 Εκλογικός «τζόγος» στις ΗΠΑ, με… μπαλαντέρ την Πενσιλβάνια

Γνωστή από τις αρχές του 17ου αιώνα ως «Θεμέλια Πολιτεία» – κυρίως για τον ρόλο της στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας – η Πενσιλβάνια ετοιμάζεται να επαναβεβαιώσει τον τίτλο της στις κρίσιμες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 5 Νοεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:22 Νέα ανάρτηση Τραμπ – Καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να παραμείνουν στις ουρές και να ψηφίσουν

Μετά τον αντιπρόεδρό του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση με την οποία καλεί τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους να μείνουν στις ουρές και να ψηφίσουν.

Δείτε την ανάρτηση με το βίντεο που τη συνόδευσε ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας:

22:15 Αξιωματούχοι λένε ότι 15 πολιτείες έχουν κινητοποιήσει προσωπικό της Εθνικής Φρουράς για την ημέρα των εκλογών

Πάνω από 250 στελέχη της Εθνικής Φρουράς παρέχουν υποστήριξη την ημέρα των εκλογών σε 15 πολιτείες, δήλωσε εκπρόσωπος στο CNN.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το προσωπικό έχει κινητοποιηθεί στις ακόλουθες πολιτείες: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Ντέλαγουερ, Χαβάη, Ιλινόις, Αϊόβα, Νέο Μεξικό, Βόρεια Καρολίνα, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί, Τέξας, Ουάσινγκτον, Ουισκόνσιν και Δυτική Βιρτζίνια.

22:07 Εκλογικό θρίλερ δείχνει μοντέλο πρόβλεψης – O γκουρού των δημοσκοπήσεων αποκαλύπτει

Κορυφώνεται η αγωνία για τις εκλογές στις ΗΠΑ και ο γκουρού των δημοσκοπήσεων, Νέιτ Σίλβερ, «έτρεξε» ένα μοντέλο πρόβλεψης του εκλογικού αποτελέσματος καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κούρσα μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ θα κριθεί στο νήμα.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

21:58 Τα σενάρια για το εάν υπάρξει ισοπαλία στο κολέγιο των εκλεκτόρων

Οι New York Times παρουσιάζουν τα τρία σενάρια για να υπάρξει ισοπαλία στο κολέγιο των εκλεκτόρων, κάτι που δεν έχει συμβεί στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, αλλά σε μια τόσο αμφίρροπη αναμέτρηση δεν θεωρείται απίθανο.

Δείτε τα τρία σενάρια:

21:48 Συνεχίζονται οι εκλογές στις ΗΠΑ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα – Δείτε νέες φωτογραφίες

Το Reuters έχει δημοσιεύσει νέες φωτογραφίες από εκλογικά κέντρα στις ΗΠΑ.

21:39 Ο Τζέι Ντι Βανς λέει στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών «να μείνουν στις ουρές» – «Μπορούμε ακόμη να κερδίσουμε ή να χάσουμε από αυτό το πράγμα»

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς καλεί τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών να πάνε να ψηφίσουν και να αντέξουν την αναμονή στις ουρές. Μάλιστα, θεωρεί ότι αυτό μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

POTUS speaks the truth. Stay in line. They have to let you vote. So far, things look good, but still very early. We could still win or lose this thing. Get out there and vote. https://t.co/MpW1UQrEiE — JD Vance (@JDVance) November 5, 2024

21:30 Ομαλά εξελίσσονται οι εκλογές στην Αριζόνα, λέει ο γενικός γραμματέας της πολιτείας

Ο γενικός γραμματέας της πολιτείας της Αριζόνα, Άντριαν Φόντες λέει ότι οι εκλογές διεξάγονται «όσο πιο ομαλά θα μπορούσαν να διεξαχθούν», αν και αναφέρθηκαν προβλήματα.

21:21 Απειλές εν μέσω εκλογών σε τρεις τουλάχιστον πολιτείες

Αξιωματούχοι σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες – Μέιν, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα – δήλωσαν ότι υπήρξαν απειλές κατά σχολείων και εκλογικών κέντρων και ότι καμία δεν κρίθηκε αξιόπιστη.

Το FBI αναφέρει ότι ορισμένες από αυτές ήταν «ρωσικής προέλευσης».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The FBI is aware of bomb threats to polling locations in several states, many of which appear to originate from Russian email domains. None of the threats have been determined to be credible thus far. https://t.co/j3YfajVK1m — FBI (@FBI) November 5, 2024

21:14 Η Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο

Όποιος και να είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου η Αμερική θα παραμείνει μια χώρα βαθιά διαιρεμένη μια χώρα με έναν όχι και τόσο ακήρυκτο εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και χωρίς την εμπρηστική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, οι διαιρετικές γραμμές θα ήταν ούτως ή άλλως εκεί.

Διαβάστε την ανάλυση του Παναγιώτη Σωτήρη στο in εδώ

21:07 Ο Μασκ θα περάσει τη νύχτα των αμερικανικών εκλογών με τον Τραμπ

Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να περάσει όλη τη νύχτα των εκλογών των ΗΠΑ μαζί με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:02 Η αστυνομία του Καπιτωλίου συνέλαβε άνδρα με πυρσό και πιστόλι φωτοβολίδων

Η αστυνομία του Καπιτωλίου συνέλαβε άνδρα, ο οποίος κρατούσε έναν πυρσό και ένα πιστόλι για φωτοβολίδες στο κέντρο επισκεπτών.

Αυτή την ώρα διεξάγεται έρευνα, ενώ το κέντρο επισκεπτών του Καπιτωλίου έχει κλείσει.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun. The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2 — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:00 Τα ελληνοτουρκικά σε περίπτωση επικράτησης του Τραμπ

Ο Τζέικ Σωτηριάδης, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, και σχολίασε τι θα γίνει σε ενδεχόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κ. Τραμπ έχει πει πολλά προεκλογικά, όπως και την προηγούμενη φορά και έπραξε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στις φήμες που λένε ότι θα αποσύρει την Αμερική από το ΝΑΤΟ διότι δεν το έκανε. Απλώς έψαχνε ένα καλύτερο deal και να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους του να δαπανήσουν περισσότερα».

Σε σχέση με τις καλές σχέσεις του Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το πώς επηρεάζει αυτό τα ελληνοτουρκικά ανέφερε:

«Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, η Τουρκία έχει κάνει κινήσεις που την έχουν φέρει μακριά από τη συμμαχία. Η τελευταία κίνηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών του κ. Τραμπ ήταν να επισκεφτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς να συναντήσει άλλους αξιωματούχους της Τουρκία. Μην εκπλαγείτε εάν βγει να ισχυροποιήσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».

Δείτε τις δηλώσεις του Τζέικ Σωτηριάδη:





20:51 Πώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μίας δεύτερης προεδρίας Τραμπ

Οι στενότεροι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη προετοιμάζονται για μια πιθανή ρήξη των διατλαντικών σχέσεων στην περίπτωση που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικρατήσει στις εκλογές της Τρίτης, σημειώνεται σε άρθρο της Washington Post.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20:42 Αστροναύτες δημοσιοποίησαν φωτογραφία για τις αμερικάνικες εκλογές

Οι αστροναύτες Μπατς Γουίλμορ, Σούνι Γουίλιαμς και Ντον Πετίτ ψήφισαν πρόωρα για τις προεδρικές εκλογές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με το γραφείο του γραμματέα της κομητείας Χάρις στο Τέξας.

Οι αστροναύτες της NASA δημοσίευσαν μια φωτογραφία τους στο Instagram φορώντας κάλτσες στα χρώματα της αμερικάνικης σημαίας την ημέρα των εκλογών.

Στις κάλτσες των δύο διαβάζουμε «Περήφανος που είμαι Αμερικανός».

20:33 Ο Τιμ Γουόλζ εκτιμά ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα είναι πολύ μικρή

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις, Τιμ Γουόλζ εκτιμά ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα είναι πολύ μικρή.

Ο Γουόλζ έκανε την παραπάνω δήλωση, καθώς επισκέφθηκε σε εστιατόριο στο Χάρισμπουγκ της Πενσιλβάνια, μια από τις κρίσιμες πολιτείες.

20:24 Δύο συλλήψεις από το FBI για απειλές εν μέσω εκλογών

Σύμφωνα με το The Detroit News, πράκτορες του FBI συνέλαβαν δύο ανθρώπους στο Μίσιγκαν για απειλές που σχετίζονται με τις εκλογές.

Το μέσο με έδρα το Μίσιγκαν, μία από τις επτά swing states, αναφέρει ότι ένας ύποπτος συνδέεται με σχέδιο δολοφονίας με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άνδρας, που ονομάζεται Ισαάκ Σίσελ, φέρεται έκανε δημοσίευση στο Reddit με το όνομα χρήστη «ShootUpTrumpRally».

Ο ίδιος δήλωσε στους ερευνητές ότι πιστεύει ότι «όλα θα ήταν καλύτερα αν ο Τραμπ ήταν νεκρός».

Στην άλλη περίπτωση, ο Κρίστοφερ Κλέι Πιρς, 46 ετών, από το Τζάκσον κατηγορείται ότι απείλησε επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC) που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Πιρς φέρεται να είχε προηγουμένως προειδοποιηθεί από το FBI ότι θα μπορούσε να κατηγορηθεί για έγκλημα αν συνέχιζε να δημοσιεύει απειλές στο διαδίκτυο, αλλά συνέχισε να παρενοχλεί την ομάδα που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς.

Διαβάστε περισσότερα για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εδώ

20:10 Ο γενικός γραμματέας της πολιτείας στην Τζόρτζια εκτιμά ότι ο νικητής θα είναι γνωστός από απόψε

Ο γενικός γραμματέας της Τζόρτζια, Μπραντ Ράφενσπεργκερ είναι αισιόδοξος ότι ήδη από το βράδυ των εκλογών θα είναι γνωστός ο νικητής στη συγκεκριμένη πολιτεία που θεωρείται μια από κρίσιμες για τις φετινές εκλογές.

Ο ίδιος εκτιμά ότι κατά τις 03:00 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα της Τετάρτης το 99% των αποτελεσμάτων θα έχουν γίνει γνωστά.

20:00 Ηγέτες των Ισραηλινών εποίκων προσεύχονται για να νικήσει ο Τραμπ

Στη Δυτική Όχθη, ηγέτες Ισραηλινών εποίκων και Εβραίοι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών προσεύχονται για νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές των ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

https://t.co/ArzVRqmyEq *Jewish Leaders Gather for Pre-Election Prayers at Cave of the Patriarchs* Prominent Israeli and American-Israeli leaders convened at the Cave of the Patriarchs in Hebron to pray for the success of the upcoming U.S. presidential elections. Attendees… pic.twitter.com/6mSlcISHSB — Marc Zell (@GOPIsrael) November 5, 2024

19:53 Έλα Έμχοφ και Ιβάνκα Τραμπ: Οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου προεκλογικού νομίσματος

Έλα Έμχοφ και Ιβάνκα Τραμπ: Οι κόρες των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τον εντελώς διχασμένο λαό των φετινών Αμερικανικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:45 Η Κάμαλα Χάρις καλεί τους Αμερικανούς να πάνε να ψηφίσουν σε ραδιοφωνική συνέντευξη

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Κάμαλα Χάρις προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς να «πάνε να ψηφίσουν», ανήμερα των κρίσιμων προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στη χώρα, κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Τζόρτζια, μιας πολιτείας-κλειδί.

«Προτρέπω όλον τον κόσμο να πάει να ψηφίσει», δήλωσε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως αυτές οι κάλπες αποτελούν ένα «σημείο καμπής» και επισημαίνοντας τα δύο «πολύ διαφορετικά οράματα για το μέλλον του έθνους» που προτείνονται από εκείνη και τον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ.

19:38 Ο γενικός γραμματέας της πολιτείας της Τζόρτζια λέει ότι οι μη αξιόπιστες απειλές για βόμβα σε εκλογικά κέντρα ήταν «ρωσικής προέλευσης»

Ο γενικός γραμματέας της Τζόρτζια Μπραντ Ράφενσπεργκερ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι οι μη αξιόπιστες απειλές που διέκοψαν για λίγο την ψηφοφορία σε δύο εκλογικά κέντρα στην πολιτεία (που θεωρείται μια από τις swing stetes) προήλθαν από τη Ρωσία.

Ο γενικός γραμματέας δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς οι κρατικοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι οι απειλές για βόμβα προέρχονταν από τη Ρωσία, αναφέρει το CNN.

19:33 Ο Ομπάμα καλεί τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν – Κάνει λόγο για εκλογικό ντέρμπι

Ο Μπαράκ Ομπάμα, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, προέβλεψε εκλογικό ντέρμπι, ενώ κάλεσε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Today is Election Day. Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX. And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024

19:27 Ο Μπάιντεν παρακολουθεί τη διαδικασία από τον Λευκό Οίκο, δεν έχει προγραμματίσει δημόσια εμφάνιση

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία από τον Λευκό Οίκο και δεν έχει προγραμματίσει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές από το περιβάλλον του Αμερικανού πρόεδρου, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε φανταστεί η πλειονότητα των Αμερικανών – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μπάιντεν– μέχρι πριν από λίγους μήνες, όταν αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα λόγω των ισχυρών εσωκομματικών πιέσεων.

19:21 Δόθηκε παράταση δύο ωρών στην ψηφοφορία σε κομητεία της swing state Πενσιλβάνια

Όπως είχαν ζητήσει αξιωματούχοι στην κομητεία Κάμπρια της κρίσιμης πολιτείας, Πενσιλβάνια, η ψηφοφορία θα παραταθεί για δύο ώρες, καθώς υπήρχε «δυσλειτουργία λογισμικού» με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα με τους σαρωτές των ψηφοδελτίων.

Έτσι οι κάλπες θα κλείσουν στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

19:14 Πού θα κριθεί ο έλεγχος της Γερουσίας

Σύμφωνα με τους New York Times, ο έλεγχος της Γερουσίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εκλογές σε εννέα πολιτείες, επικαλούμενοι το Cook Political Report.

Είναι πιθανό ούτε οι Δημοκρατικοί ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών. Σε περίπτωση που τα δύο κόμματα θα έχουν την ίδια δύναμη, η ψήφος του αντιπροέδρου θα «σπάει» την ισοπαλία.

Δείτε το σχετικό γράφημα:

19:05 «Με την κατάρρευση κερδίζουμε» – Η αμερικανική ακροδεξιά στοχεύει να κερδίσει από τον διχασμό

Την ώρα που η ρωσική παραπληροφόρηση και ο αρνητισμός σπέρνουν τη δυσπιστία στις αμερικανικές εκλογές, ορισμένοι ακροδεξιοί εξτρεμιστές στις ΗΠΑ προαναγγέλλουν ήδη αυτή τη διχαστική προεκλογική περίοδο ως μια αχαλίνωτη νίκη για τους δικούς τους σκοπούς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:56 «Αισθάνομαι πολύ σίγουρος» δήλωσε ο Τραμπ μετά που ψήφισε

«Αισθάνομαι πολύ σίγουρος», δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ, αφού ψήφισε στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Σημείωσε ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίστηκαν με δύναμη» και χαρακτήρισε τη φετινή «την καλύτερη εκστρατεία που κάναμε».

«Δεν θα είναι καν κοντά (σ.σ. η διαφορά στο αποτέλεσμα)», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά θα πάρει πολύ χρόνο για να πιστοποιηθεί», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ συνέχισε να διαμαρτύρεται για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι «ξόδεψαν όλα αυτά τα χρήματα για τα μηχανήματα», αναφέροντας τις γαλλικές εκλογές ως παράδειγμα γρήγορων εκλογών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τον μεγάλο χρόνο αναμονής για την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων ως έναν τρόπο να σπείρει αμφιβολίες για την ακεραιότητα των εκλογών.

Δείτε βίντεο:

«I feel very confident,» said Republican presidential nominee Donald Trump after casting his vote in West Palm Beach. He noted that «Republicans have shown up in force» and called this «the best campaign we ran.»https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Ua4Nvp1vOb — Sky News (@SkyNews) November 5, 2024

18:50 Εκλογική βραδιά οργανώνει ο Τραμπ στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο όπου οργανώνει εκλογική βραδιά.

18:44 Ψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα – «Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα.

Ο πρώην πρόεδρος έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Παλμ Μπιτς μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ»

18:40 Προβλήματα με τα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων αντιμετωπίζουν σε κομητεία στην Πενσιλβάνια – Μια από τις κρίσιμες πολιτείες

Σύμφωνα με το CCN, οι εκλογικοί υπάλληλοι δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων στην κομητεία Μπέντφορντ της Πενσιλβάνια.

Παρόλα αυτά, η ψηφοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Ωστόσο, στην κομητεία Κάμπρια, αξιωματούχοι ζήτησαν παράταση της διαδικασίας μετά από «δυσλειτουργία λογισμικού» με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα με τους σαρωτές των ψηφοδελτίων.

18:32 Οι πρώτες κάλπες που θα κλείσουν είναι της Ιντιάνα και του Κεντάκι

Στη 01:00 ώρα Ελλάδας θα κλείσουν οι πρώτες κάλπες στις ΗΠΑ, στις πολιτείες Ιντιάνα και Κεντάκι.

18:23 «Ψηφίστε γιατί εγώ δεν μπορώ»: Η προεκλογική ανάρτηση της Ριάνα δεν έχει (μόνο) πλάκα

Η Ριάνα έκανε μια ανάρτηση τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στο Instagram με χιούμορ και νόημα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:15 Η Χάρις δήλωσε ότι θα παραστεί σε οικογενειακό δείπνο εν όψει της βραδιάς των εκλογών – Είναι παράδοση

Η Κάμαλα Χάρις θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον.

«Και πριν από αυτό, έχω την παράδοση να δειπνώ με την οικογένειά μου και έτσι θα το κάνουμε. Πολλοί από την οικογένειά μου μένουν μαζί μας. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σήμερα όλη την ημέρα, θα μιλάω με ανθρώπους και θα τους υπενθυμίζω να πάνε να ψηφίσουν», δήλωσε η Χάρις.

18:06 Στην τελική του πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Economist δίνει νικήτρια τη Χάρις – 56% οι πιθανότητες νίκης της

Ο Economist στην τελευταία του πρόβλεψη για τις αμερικάνικες εκλογές, δίνει 56% στην Κάμαλα Χάρις να βγει νικήτρια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:05 Τα αποτελέσματα στη Φλόριντα αναμένονται την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας

Περίπου 8,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα έχουν ψηφίσει πριν από τη σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον Κορντ Μπιρντ, γενικό γραμματέα της πολιτείας.

Πάνω από 560.000 έχουν ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει το πρωί της Τρίτης, ενημέρωσε ο ίδιος, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Φλόριντα θα είναι γνωστά μέχρι «να πάτε για ύπνο απόψε», δήλωσε ο Μπιρντ.

17:58 Πάνω από το 1/3 των ψηφοφόρων ψήφισαν πριν από τη σημερινή ημέρα – Το σχετικό γράφημα

Οι New York Times παρουσιάζουν γράφημα που δείχνει πόσοι έχουν ήδη ψηφίσει σε σχέση με το σύνολο των ψήφων του 2020.

17:48 Το FBI προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα ψεύτικα βίντεο που προέρχονται από τη Ρωσία

Δύο ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Χ ήταν ψεύτικα, δήλωσε το FBI, με τους ερευνητές του να τα αποδίδουν σε γνωστή ρωσική επιχείρηση προπαγάνδας.

Το FBI προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα τέτοια βίντεο, ενώ τα δύο πρώτα δημοσιεύτηκαν χθες το απόγευμα και ο λογαριασμός έχει πλέον κλείσει.

Τα βίντεο έφεραν το όνομα και τα διακριτικά της αμερικάνικης υπηρεσίας.

17:40 Ομαλά ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στην κρίσιμη πολιτεία του Μίσιγκαν

Σύμφωνα με το γραφείο της γενικής γραμματέως της πολιτείας του Μίσιγκαν, Τζόσελιν Μπένσον η εκλογική διαδικασία σε μια από τις πολιτείες που θεωρούνται κρίσιμες (swing states) ξεκίνησε ομαλά.

Election Day is here, and it’s your last chance to vote! Don’t miss out on making your voice heard in this historic presidential election. Head to https://t.co/y1GevOf0MS to get all the information you need to vote now! 🗳️ #mivotematters pic.twitter.com/IW1BlD7xHp — Jocelyn Benson (@JocelynBenson) November 5, 2024

17:35 Χάρις: Όταν παλεύουμε, νικάμε

Ανάρτηση για τις εκλογές έκανε και η Κάμαλα Χάρις, την οποία τη συνοδεύει με ένα βίντεο με στιγμές από την προεκλογική της εκστρατεία.

Δείτε την ανάρτηση της νυν αντιπροέδρου των ΗΠΑ:

17:32 Τραμπ: Αυτή θα είναι η πιο σημαντική ημέρα στην αμερικάνικη ιστορία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Χ και χαρακτήρισε τη σημερινή εκλογική ημέρα ως την πιο σημαντική στην αμερικάνικη ιστορία.

«Ο ενθουσιασμός των ψηφοφόρων είναι στα ύψη επειδή οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν την Αμερική Μεγάλη Ξανά», ενώ τους κάλεσε να ψηφίσουν όση ώρα κι αν πάρει.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History. Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long! I need you to deliver your vote no matter how long it takes.… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024

17:25 Τσουνάμι εκλογικής παραπληροφόρησης στα social media

Με τις κάλπες να ανοίγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Αμερικανούς να έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στην εκλογική διαδικασία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram της Meta, το TikTok, το X και το YouTube βρίσκονται υπό πίεση για να χειριστούν αυτό που αναμένεται να είναι μια πλημμύρα παραπληροφόρησης, η οποία μάλιστα ενισχύεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:20 Θα γίνει η έκπληξη στην Αϊόβα;

Η Washington Post θυμίζει τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Des Moines Register/Mediacom poll με υπεύθυνη την έγκυρη δημοσκόπο Αν Σέλζερ και έδειχνε την Κάμαλα Χάρις να προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία που θεωρείται «κάστρο» των Ρεπουμπλικανών.

Θυμηθείτε το σχετικό κείμενο του in εδώ

17:12 Ουρές έχουν σχηματιστεί σε εκλογικά τμήματα – Δείτε φωτογραφίες

17:03 Σε 10 πολιτείες ψηφίζουν για το εάν θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στα πολιτειακά τους συντάγματα

Οι πολιτείες στις οποίες θα ψηφίσουν αν θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στα πολιτειακά τους συντάγματα είναι οι:

Φλόριντα,

Κολοράντο,

Μέριλαντ,

Αριζόνα,

Μοντάνα,

Νεμπράσκα,

Μιζούρι,

Νεβάδα,

Νέα Υόρκη

Νότια Ντακότα

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:53 Πέθανε ο Μπέρναρντ Μάρκους – Ένας από τους μεγάλους χορηγούς των Ρεπουμπλικανών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας του Hope Depot, πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Μπέρναρντ Μάρκους.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, καθώς και μεγάλος χορηγός του κόμματος.

Ο ίδιος είχε στηρίξει κι άλλους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους, όπως ο Τζον ΜακΚέιν (σ.σ. έχει πεθάνει) και ο Ρον ΝτεΣάντις.

Σε μια συνέντευξή του την περσινή χρονιά, ο Μάρκους χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν ως «τον πιο διχαστικό πρόεδρο που έχουμε δει ποτέ».

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Μάρκους έφτανε τα 11 δισεκατομμύρια.

Bernard «Bernie» Marcus, the billionaire Home Depot cofounder and a Republican megadonor has died at age 95https://t.co/xZ8e5MRr6r — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 5, 2024

16:44 Κανονικά η διαδικασία σε δύο εκλογικά κέντρα στην Πενσιλβάνια – Είχαν παρατηρηθεί καθυστερήσεις

Δύο εκλογικά κέντρα στην κομητεία Αλέγκενι της δυτικής Πενσιλβάνια παρουσίασαν καθυστερήσεις το πρωί της Τρίτης, αλλά τώρα η διαδικασία διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κομητείας, Άμπιγκεϊλ Γκάρντνερ.

16:37 Η εκστρατεία του Τραμπ κατήγγειλε ότι εκλογικοί υπάλληλοι των Ρεπουμπλικανών «εκδιώχθηκαν παράνομα»

Η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τέσσερις εκλογικοί υπάλληλοι των Ρεπουμπλικάνων, διορισμένοι από δικαστήριο, «εμποδίστηκαν από τη διαδικασία και εκδιώχθηκαν παράνομα» από ένα εκλογικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια σήμερα το πρωί, την ημέρα των εκλογών.

16:30 Ο Έλον Μασκ άλλαξε το like στο Χ λόγω των αμερικάνικων εκλογών

16:24 Ο Τζέι Ντι Βανς ψήφισε στο Οχάιο

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς ψήφισε στο Οχάιο, σε εκλογικό κέντρο στο Σινσινάτι.

HAPPENING NOW: Republican Vice-President Candidate JD Vance is here in Cincinnati to vote. He says he’s confident in his team and he’s hoping to win. @WCPO pic.twitter.com/c0vcc9GsDF — Taylor Woods (@taylorwoodstv) November 5, 2024

16:15 Πώς ψήφισαν οι κρίσιμες πολιτείες του 2024 το 2020

16:00 Σε ποιες πολιτείες έχουν ανοίξει οι κάλπες

6πμ (13:00 ώρα Ελλάδας)

Connecticut

Indiana

Kentucky

Maine

New Hampshire

New Jersey

New York

Virginia

Vermont

6:30πμ (13:30 ώρα Ελλάδας)

West Virginia

North Carolina

Ohio

7πμ (14:00 ώρα Ελλάδας)

Delaware

Washington, D.C.

Florida Georgia

Illinois

Kansas

Louisiana

Maryland

Massachusetts

Michigan

Missouri

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

8πμ (15:00 ώρα Ελλάδας)

Alabama

Arizona

Tennessee

Iowa

Minnesota

Mississippi

North Dakota

Oklahoma

South Dakota

Texas

Wisconsin

8:30πμ (15:30 ώρα Ελλάδας)

Arkansas

9πμ (16:00 ώρα Ελλάδας)

Colorado

Idaho

Montana

Nebraska

New Mexico

Oregon

Utah

Wyoming

10πμ (17:00 ώρα Ελλάδας)

Washington

California

Nevada

11πμ (18:00 ώρα Ελλάδας)

Alaska

12 το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδας)

Hawaii

15:32 Η στιγμή που κινητό τηλέφωνο… προσγειώνεται στα πόδια του Ντόναλντ Τραμπ

Η στιγμή που κάποιος από το πλήθος στη συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, του πετάει ένα κινητό τηλέφωνο.

Shocking moment a cell phone is THROWN at Trump pic.twitter.com/pojMYDlgTO — Daily Mail Online (@MailOnline) November 5, 2024

15:20 Ο Μπάιντεν προτρέπει τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν

Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ας γράψουμε ιστορία εκλέγοντας την Κάμαλα Χάρις, έγραψε σε ανάρτηση στο «X».

14:44 Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες

Είναι λίγο πριν τις 8 το πρωί στις ΗΠΑ. Οι κάλπες έχουν ανοίξει σε περισσότερες από 20 πολιτείες.

Δείτε τις πολιτείες που μόλις άνοιξαν τις κάλπες τους:

Αλαμπάμα

Ντέλαγουερ

Ουάσιγκτον, DC

Φλόριντα

Γεωργία

Ιλινόις

Κάνσας

Μέριλαντ

Μασαχουσέτη

Μίσιγκαν

Μισούρι

Πενσυλβάνια

Ρόουντ Άιλαντ

Νότια Καρολίνα

Τενεσί

14:30 Ουρές σε εκλογικά κέντρα στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο

Watch as people queue up to vote as polling stations are open for the US presidential election. Read more from our live blog here ➡️ https://t.co/zsg36eaV1d 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TERf1BpfCE — Sky News (@SkyNews) November 5, 2024

14:05 Πλήθος διασημοτήτων στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στην τελευταία ομιλία της

Με φαντασμαγορικό σόου έμοιαζε ήταν η τελευταία προεκλογική ομιλία της Κάμαλα Χάρις, στην Πενσιλβάνια.

Στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Lady Gaga, η Κέιτι Πέρι και φυσικά ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:52 Στη Φλόριντα θα ψηφίσει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο West Palm Beach νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά τη συγκέντρωση στο Grand Rapids του Μίσιγκαν.

Ο πρώην πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να ψηφίσει στη Φλόριντα αργότερα σήμερα.

13:40 Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και ο Ντικ Βαν Ντάικ

Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στέκεται και ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ο 98χρονος ηθοποιός, ο οποίος το 1964 είχε βρεθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διαβάζοντας ένα μήνυμα κατά του μίσους γραμμένο από τον Ροντ Στέρλινγκ, ανέβασε στο Χ ένα βίντεο, επαναλαμβάνοντας εκείνο το μήνυμα.

«Το μίσος δεν είναι ο κανόνας. Η προκατάληψη δεν είναι ο κανόνας. Η καχυποψία, η αντιπάθεια, η ζήλια…. κανένα από αυτά δεν είναι οι υπερβατικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι ασθένειες. Είναι οι καρκίνοι της ψυχής. Είναι οι μολυσματικοί και μεταδοτικοί ιοί που εκτρέφουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια. Και επειδή υπήρξαν και επειδή είναι, είναι απαραίτητο να παραμείνουν; Νομίζω πως όχι» λέει ο Ντικ Βαν Ντάικ.

Dick Van Dyke’s endorsement of Kamala Harris: 😢 pic.twitter.com/xhrzumTzra — doug (@mylifeIMO) November 5, 2024

13:30 Κάμαλα Χάρις: Αμερική, αυτή είναι η στιγμή να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί

Η Καμάλα Χάρις έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο «Χ» από τότε που άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ.

«Αμερική, αυτή είναι η στιγμή να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

America, this is the moment to make your voices heard. Go to https://t.co/VbrfuqVy9P to find everything you need to cast your ballot today. pic.twitter.com/EfEFcxNo0z — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

13:20 Σε χωριό της Ινδίας προσεύχονται για τη Χάρις

Με ιερές ψαλμωδίες, κουδουνίσματα και προσφορές λουλουδιών και μπανανών, ένας ινδουιστής ιερέας στο χωριό των προγόνων της Κάμαλα Χάρις στη νότια Ινδία πραγματοποίησε την Τρίτη προσευχές για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η τελετή στο ναό του Thulasendrapuram, στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, οργανώθηκε από τους ντόπιους χωρικούς και την παρακολούθησαν περισσότεροι από δώδεκα από αυτούς και μερικοί τουρίστες.

Αφού άναψε θυμίαμα, ο ιερέας έκλεισε την προσευχή προφέροντας «η Kamala Harris πρέπει να κερδίσει».

Στο ναό, το όνομα της Χάρις είναι χαραγμένο σε μια πέτρα που απαριθμεί τις δημόσιες δωρεές, μαζί με εκείνο του παππού της. Έξω, ο Arulmozhi Sudhakar, ένας τοπικός πολιτικός, ανάρτησε την Τρίτη ένα πανό, ευχόμενος στην «κόρη της χώρας» επιτυχία στις εκλογές.

13:11 Η θέση της Χάρις και του Τραμπ σε βασικά ζητήματα

Τις θέσεις της Χάρις και του Τραμπ σε βασικά ζητήματα συνοψίζει το Al Jazeera.

Οικονομία: Η Χάρις θέλει να μειώσει τους φόρους για τους ανθρώπους της εργατικής και μεσαίας τάξης και να απαγορεύσει ομοσπονδιακά την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Ο Trump θέλει να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, να ενισχύσει τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και να αυξήσει τους δασμούς στα ξένα αγαθά ως μέρος της εθνικιστικής οικονομικής πολιτικής του.

Μετανάστευση: Η Χάρις μιλά για «συνολική μεταρρύθμιση», υποστηρίζοντας ένα νομοσχέδιο για την «ασφάλεια των συνόρων». Ο Τραμπ υπερβάλει σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Θέλει να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά, να αναπτύξει στρατεύματα στα σύνορα με το Μεξικό και να τερματίσει την ιθαγένεια για παιδιά γονέων χωρίς χαρτιά.

Δικαίωμα στην άμβλωση: Η Χάρις θέλει να αποτρέψει την παγίωση της εθνικής απαγόρευσης των αμβλώσεων, ενώ ο Τραμπ θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται σε πολιτειακό επίπεδο. Λέει πάντως ότι δεν θα υπογράψει εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Εξωτερική πολιτική (πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, πόλεμος στην Ουκρανία, Κίνα):

Η Χάρις λέει ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, αλλά επαναλαμβάνει το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα». Υπεραμύνεται της στάσης της κυβέρνησης Μπάιντεν για την Ουκρανία. Επιπλέον υποστηρίζει «την ικανότητα της Ταϊβάν να υπερασπιστεί τον εαυτό της» έναντι της Κίνας και είναι κατά της οικονομικής αποδέσμευσης από την Κίνα.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν στην Ουκρανία και έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, δεν έχει δεσμεύσει πρόσθετη βοήθεια προς την Ουκρανία. Όπως και η Harris, στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Θέλει να εξασφαλίσει στρατηγική ανεξαρτησία από την Κίνα, αλλά θέλει επίσης μια καλή σχέση με το Πεκίνο.

13:00 Άνοιξαν οι κάλπες σε 8 πολιτείες

Στις 13:00 ώρα Ελλάδας άνοιξαν οι κάλπες σε 8 πολιτείες: στο Κονέκτικατ, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Βιρτζίνια, την Ιντιάνα το Κεντάκι και το Μέιν.

12:55 Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Χάρις

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Χάρις Τιμ Γουολς.

This is our last rally of the campaign before we chart a new way forward and make @KamalaHarris the 47th President of the United States. pic.twitter.com/eldAuzUSoG — Tim Walz (@Tim_Walz) November 5, 2024

12:42 Κρατώντας μπύρες ο αντιπρόεδρος του Τράμπ καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν

Με μια εξάδα μπύρες στα χέρια ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν.

Δείτε το βίντεο:

Make Six Packs Great Again. Vote for Donald J. Trump🇺🇸 pic.twitter.com/cXGP7T5H6y — JD Vance (@JDVance) November 4, 2024

12:31 Τα τελευταία μηνύματα Χάρις και Τράμπ

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τράμπ, έκλεισαν την προεκλογική εκστρατεία με ανταγωνιστικά οράματα για το μέλλον των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του και στοχοποίησε ξανά τους μετανάστες, ενώ η Κάμαλα Χάρις παρουσίασε ένα θετικό όραμα για την Αμερική

Η Χάρις βρισκόταν στην Πενσυλβάνια, τη μεγαλύτερη αμφίρροπη πολιτεία και κρίσιμη για την εκστρατεία των Δημοκρατικών. Πραγματοποίησε την τελευταία συγκέντρωση της εκστρατείας της στα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, που έγινε διάσημο από μια σκηνή στην ταινία Rocky. Προλογίζοντας την Όπρα Γουίνφρεϊ και τη Lady Gaga, η Χάρις τόνισε το μήνυμα ελπίδας της. «Τελειώνουμε, όπως ξεκινήσαμε, με αισιοδοξία, με ενέργεια, με χαρά», είπε. «Πρέπει να πιάσουμε δουλειά».

Ο Τραμπ έδωσε έναν πιο σκοτεινό τόνο στην ίδια πολιτεία, με απειλές να επιβάλει εμπορικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από το Μεξικό, εκτός εάν εμπόδιζε τους μετανάστες να εισέλθουν στις ΗΠΑ, ενώ ζήτησε να επιβάλλεται «η θανατική ποινή σε κάθε μετανάστη που σκοτώνει αμερικανό πολίτη ή αστυνομικό». Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πραγματοποίησε επίσης πολύωρες εκδηλώσεις στη Βόρεια Καρολίνα και το Μίσιγκαν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Δείτε το βίντεο του Guardian

12:20 Τραμπ κατά μεταναστών – Για ποιους ζήτησε την επιβολή θανατικής ποινής

Μερικές ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε μετανάστες αν κρίνονται ένοχοι για φόνους αμερικανών υπηκόων ή αστυνομικών.

Σε ομιλία του στην Πίτσμπεργκ ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε ξανά στη μαζική εισροή μεταναστών στα νότια σύνορα της χώρας του με το Μεξικό κι απαίτησε την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε όσους εξ αυτών κρίνονται ένοχοι για φόνους Αμερικανών.

«Καλώ να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε κάθε μετανάστη που σκοτώνει αμερικανό πολίτη ή αστυνομικό», είπε ο 78χρονος στους οπαδούς του.

Ο κ. Τραμπ έβαλε το μεταναστευτικό στην καρδιά της προεκλογικής του εκστρατείας, υποσχόμενος επανειλημμένα πως εάν εκλεγεί θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών κι ανακινώντας, ενίοτε με εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς —όπως αυτός περί Αϊτινών που υποτίθεται «έτρωγαν γάτες και σκύλους» στην πόλη Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο— ξενοφοβικά συναισθήματα.

12:10 Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του New Yorker

Οι ΗΠΑ σε… τεντωμένο σκοινί. Δείτε το εξώφυλλο του New Yorker.

View this post on Instagram A post shared by The New Yorker (@newyorkermag)

12:03 Δηλώσεις Μητσοτάκη για τις εκλογές στις ΗΠΑ

Το μήνυμα ότι «ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικές και ως προς το περιεχόμενο δεν θα επηρεαστούν» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Πάλι ανεξαρτήτως αποτελέσματος η γεωπολιτική ενηλικίωση της Ευρώπης καθίσταται απολύτως απαραίτητη. Με αφορμή, δε, την έκθεση της Ντράγκι έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί για το πώς μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις ΗΠΑ και την Κίνα με δρομολόγηση πολιτικών που θα πρέπει να ξεφύγουν από την πεπατημένη» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε, δε, ότι «η έντονη πόλωση και τοξικότητα που βλέπουμε στις ΗΠΑ αποτελεί αυτοτελώς πρόβλημα για τις δημοκρατίες μας. Στη δημοκρατία μπορεί να είμαστε αντίπαλοι αλλά ποτέ εχθροί. Η Δημοκρατία προβλέπει σεβασμό στη γνώμη του άλλου και την αντιπαράθεση σχεδίων και απόψεων, όμως επειδή η Ελλάδα έχει πληρώσει την τοξικότητα του δημόσιου διαλόγου πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η δημοκρατία ενισχύεται χωρίς τοξικότητα και αχρείαστες αντεγκλήσεις».

11:51 Ο χορός του Τραμπ στην τελευταία του προεκλογική ομιλία

«Αντίπαλός μου δεν είναι η Κάμαλα Χάρις. Είναι το διαβολικό σύστημα των Δημοκρατικών, η διεφθαρμένη Ουάσινγκτον», είπε στην μαραθώνια τελευταία ομιλία του στο Μίσιγκαν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου έκλεισε την προεκλογική του εκστρατεία επιδεικνύοντας όπως φαίνεται στο βίντεο, τις χορευτικές του ικανότητες.

And Trump finishes the final rally of his campaign at 2:11 AM pic.twitter.com/OmfhRXc5tF — Caitlin Huey-Burns (@CHueyBurns) November 5, 2024

11:42 Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως οι σημερινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες αναμετρώνται η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι πάρα πολύ αμφίρροπες.

Κατά τις δημοσκοπήσεις που θεωρούνται οι σοβαρότερες, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έχουν εντελώς οριακή διαφορά σε καθεμιά από τις πολιτείες-κλειδιά, που αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.

Έτσι, κατά δημοσκοπήσεις που συγκεντρώνει ο ιστότοπος FiveThirtyEight, η κυρία Χάρις και ο κ. Τραμπ βρίσκονταν χθες το απόγευμα σε απόλυτη ισοπαλία (47,8%) στην Πενσιλβάνια, σχεδόν σε ισοπαλία (47,4-47,7%) στη Νεβάδα και τους χώριζε κάτι σαν μια εκατοστιαία μονάδα στο Ουισκόνσιν, στο Μίσιγκαν και στη Βόρεια Καρολίνα.

Ωστόσο – όπως αναφέρει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το AFP, ορισμένοι ειδικοί αντιτείνουν πως η διαφορά των δυο αντιπάλων μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν.

«Στην πραγματικότητα, οι δημοσκοπήσεις κατά πολιτεία αναγγέλλονται όχι μόνο εξαιρετικά αμφίρροπη κούρσα, αλλά επίσης απίθανα αμφίρροπη», εξηγεί ο Τζόσουα Κλίντον, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ.

Σε μελέτη του που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα το NBC, ο ειδικός στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε αμφιβολίες ειδικά για το πόσο «παρόμοια» είναι τα ευρήματα —οι διαφορές τους είναι δεκαδικοί αριθμοί— των διαθέσιμων ερευνών, υποδεικνύοντας πως μπορεί να είναι οι δημοσκόποι, όχι οι ψηφοφόροι, αυτοί που ευθύνονται για την φαινομενική ομοφωνία.

Κάποιος δημοσκόπος για παράδειγμα που βλέπει να προκύπτει «διαφορά πέντε μονάδων σε υποτίθεται αμφίρροπη κούρσα μπορεί να επιλέξει να τροποποιήσει τα αποτελέσματά του, ώστε να συμμορφώνονται με αυτά που δείχνουν άλλες δημοσκοπήσεις, λόγω της ανησυχίας πως θα μπορούσε να υποστεί πλήγμα η φήμη του», υπέθεσε.

11:30 Ο Ρόγκαν στηρίζει Τραμπ

Ο αμφιλεγόμενος podcaster Τζο Ρόγκαν, εξέφρασε τη στήριξή του στον Donald Trump για την προεδρία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιλογή του επηρεάστηκε από τον «μεγάλο και ισχυρό Elon Musk».

Ο Musk «κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι η πιο πειστική επιχειρηματολογία για τον Trump που θα ακούσετε, και συμφωνώ μαζί του σε κάθε βήμα», έγραψε ο Rogan στο X. «Για την ιστορία, ναι, αυτό είναι μια υποστήριξη του Trump».

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn’t for him we’d be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you’ll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that’s an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN — Joe Rogan (@joerogan) November 5, 2024

11:15 Χάρις και Τραμπ δεν είναι οι μόνοι – Ποιοι άλλοι διεκδικούν την προεδρία

Μπορεί ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ να προκύπτει σχεδόν πάντα, από ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο, στην εκλογική κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ συμμετέχουν και μικρότερα κόμματα καθώς και ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Στη φετινή αναμέτρηση λαμβάνουν μέρος συνολικά 6 υποψήφιοι:

Κάμαλα Χάρις – Δημοκρατικό Κόμμα Ντόναλντ Τραμπ – Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Τζιλ Στάιν – Πράσινο Κόμμα Τσέις Όλιβερ – Φιλελεύθερο Κόμμα Κλαούντια ντε λα Κρουζ – Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση Κόρνελ Γουέστ – ανεξάρτητος υποψήφιος

11:04 Πώς θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ

Οι εκλογές στις ΗΠΑ άνοιξαν για μία ακόμα φορά τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πόσο σταθερές είναι; Τι θα σημάνει εκλογή Τραμπ και τι εκλογή Χάρις για την Αθήνα και τι αντίκτυπο θα έχει στα ελληνοτουρκικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:56 Πότε είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα στις προηγούμενες εκλογές

Το 2020 η νίκη του Τζο Μπάιντεν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τέσσερις ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών.

Το 2016 η νίκη του Τραμπ επί της Χίλαρι Κλίντον έγινε γνωστή την επομένη.

Το 2008 και το 2012 ο Μπαράκ Ομπάμα είχε μπορέσει να γιορτάσει τη νίκη του ήδη από το βράδυ των εκλογών.

Όμως το 2000 το όνομα του νικητή, του Τζορτζ Ου. Μπους, ανακοινώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή πέντε εβδομάδες μετά την ημέρα των εκλογών και έπειτα από μια μακρά διαδικασία επανακαταμέτρησης και πολλές προσφυγές στη Φλόριντα, προτού αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το 2020 και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 εκλογικοί αξιωματούχοι σε πολλές κομητείες αρνήθηκαν να επικυρώσουν τα αποτελέσματα, ένα απαραίτητο βήμα – το οποίο συνήθως αποτελεί μια τυπικότητα– πριν από τη δημοσίευσή τους.

10:43 Η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων

Μόλις κλείσουν τα εκλογικά κέντρα στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων, μια διαδικασία που διαφέρει ανά πολιτεία και η οποία ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες, κυρίως αν υπάρξουν προσφυγές στα δικαστήρια.

Σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο οι ΗΠΑ, που εκτείνεται σε έξι ζώνες ώρας, οι κάλπες αρχίζουν να κλείνουν στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες στις 08:00 ώρα Ελλάδας. Περισσότερα από 80 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, είτε με επιστολική ψήφο είτε διά ζώσης.

Οι πολιτείες δεν μπορούν να ξεκινήσουν την καταμέτρηση των ψήφων αυτών προτού κλείσουν τα εκλογικά κέντρα, αλλά οι περισσότερες επιτρέπουν μια αρχική προετοιμασία προκειμένου να διευκολυνθεί η καταμέτρηση.

Όμως μερικές, όπως η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν – δύο από τις αμφίρροπες πολιτείες—δεν επιτρέπουν να ξεκινήσει καν αυτή η προετοιμασία πριν την ημέρα των εκλογών.

Μικρή διαφορά σημαίνει πολλές επανακαταμετρήσεις

Στην πλειονότητα των πολιτειών τα ψηφοδέλτια περνούν πρώτα από ένα οπτικό σκάνερ, που δίνει ένα πρώτο αποτέλεσμα, προτού καταμετρηθούν με το χέρι για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια το αποτέλεσμα επικυρώνεται από τους υπεύθυνους του εκλογικού κέντρου και διαβιβάζεται στις αρχές της κομητείας και της πολιτείας καθώς και στους τοπικούς αξιωματούχους των δύο κομμάτων.

Σε περίπτωση μικρής διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί στις επτά πολιτείες κλειδί, θα χρειαστούν μία ή και περισσότερες επανακαταμετρήσεις των ψήφων.

Ένα ενδεχόμενο που διαφαίνεται και στις φετινές εκλογές σε κάποιες πολιτείες κλειδί, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επί ποδός πολέμου για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των αποτελεσμάτων.

Εξάλλου οι δικαστικές προσφυγές, οι οποίες έχουν κατατεθεί και από τα δύο κόμματα ήδη πριν από την ημέρα των εκλογών και αφορούν κυρίως τους εκλογικούς κανόνες, ενδέχεται επίσης να περιπλέξουν τη διαδικασία.

10:33 Πόσους εκλέκτορες βγάζει κάθε Πολιτεία

Κατά την εκλογική διαδικασία, οι Αμερικανοί πολίτες δεν ψηφίζουν απευθείας ποιον θέλουν για πρόεδρο αλλά τους “εκλέκτορες”, οι οποίοι συγκροτούν το “Σώμα των Εκλεκτόρων”, το οποίο με τη σειρά του εκλέγει και τον νέο πρόεδρο.

Πρόεδρος θα αναδειχθεί όποιος εξασφαλίσει τη στήριξη 270 εκλεκτόρων, ακόμη κι αν έχει λιγότερες ψήφους. Κάθε μία από τις 50 πολιτείες εκλέγουν διαφορετικό αριθμό εκλεκτόρων, ανάλογα με τον πληθυσμό τους

Αναλυτικά ο αριθμός των εκλεκτόρων που “διορίζει” κάθε πολιτεία:

Αλαμπάμα – 9

Μοντάνα – 4

Αλάσκα – 3

Νεμπράσκα – 5

Αριζόνα – 11

Νεβάδα – 6

Άρκανσας – 6

Νιου Χάμσαϊρ – 4

Καλιφόρνια – 54

Νιου Τζέρσεϊ – 14

Κολοράντο – 10

Νέο Μεξικό – 5

Κονέκτικατ – 7

Νέα Υόρκη – 28

Ντέλαγουερ – 3

Βόρεια Καρολίνα – 16

Βόρεια Ντακότα – 3

Φλόριντα – 30

Οχάιο – 17

Τζόρτζια – 16

Οκλαχόμα – 7

Χαβάη – 4

Όρεγκον – 8

Άινταχο – 4

Πενσυλβάνια – 19

Ιλινόις – 19

Ρόουντ Άιλαντ – 4

Ιντιάνα – 11

Νότια Καρολίνα – 9

Αϊόβα – 6

Νότια Ντακότα – 3

Κάνσας – 6

Τένεσι – 11

Κεντάκι – 8

Τέξας – 40

Λουιζιάνα – 8

Γιούτα – 6

Μέιν – 4

Βερμόντ – 3

Μέριλαντ – 10

Βιρτζίνια – 13

Μασαχουσέτη – 11

Ουάσινγκτον – 12

Μίσιγκαν – 15

Δυτική Βιρτζίνια – 4

Μινεσότα – 10

Ουισκόνσιν – 10

Μισισίπι – 6

Ουαϊόμινγκ – 3

Μιζούρι – 10

και τέλος η Περιφέρεια της Κολούμπια που διορίζει 3 εκλέκτορες.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της Περιφέρειας της Κολούμπια (Ουάσινγκτον, D.C.) μπορούν να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές, παρότι δεν είναι πολιτεία, χάρη στην 23η Τροπολογία του Συντάγματος

10:20 Ποιον έβγαλε νικητή το… μπισκοτοpoll

Ο φούρνος Busken Bakery στο Σινσινάτι του Οχάιο είναι γνωστός για τη μοναδική «δημοσκόπηση μπισκότων» που χρησιμοποιεί για να προβλέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μια παράδοση που διατηρεί από το 1984. Σε κάθε προεκλογική περίοδο, ο φούρνος πουλάει μπισκότα διακοσμημένα με τα πρόσωπα των βασικών υποψηφίων, και συνήθως το μπισκότο με τις περισσότερες πωλήσεις αντιστοιχεί στον τελικό νικητή των εκλογών.

Φέτος, 29.658 μπισκότα πωλήθηκαν με την φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ και 11.356 μπισκότα με την Κάμαλα Χάρις.

🥳🍪🥳🍪🥳🍪 Busken Bakery Cookie Poll predicts a Trump victory on Tuesday. 29,658 for Trump

11,356 for Harris

(Reported by Cindy Adams, 11/3/2024) Busken Bakery in Ohio has predicted almost every presidential election correctly since 1984 through cookie sales. The cookie… pic.twitter.com/GLXnNGrBtI — wyntre (@Wyntre999) November 4, 2024

Πάντως μέχρι τα οριστικά αποτελέσματα της κάλπης καλό είναι οι οπαδοί της Κάμαλα Χάρις να μην στεναχωριούνται καθώς παρά την επιτυχία αυτής της μεθόδου, η δημοσκόπηση του φούρνου δεν μπόρεσε να προβλέψει σωστά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Τότε, αν και είχαν πουληθεί περισσότερα μπισκότα του Τραμπ, ο Μπάιντεν με… λιγότερα μπισκότα κέρδισε την προεδρία.

10:10 Νικήτρια τη Χάρις βλέπει ο γκουρού των προβλέψεων, Άλαν Λίχτμαν – Τι είπε στο MEGA

Την Κάμαλα Χάρις βλέπει ως νικήτρια των αμερικανικών εκλογών ο Καθηγητής Ιστορίας του American University, Άλαν Λίχτμαν, που μέχρι και σήμερα έχει προβλέψει σωστά τις 9 από τις τελευταίες 10 αναμετρήσεις. Η μόνη περίπτωση στην οποία έπεσε έξω ήταν στις εκλογές-θρίλερ του 2000 όταν ο Τζορτζ Μπους κέρδισε οριακά και στα δικαστήρια τον Αλ Γκορ.

Ο ίδιος, μιλώντας στη Μεγάλη Εικόνα του Mega, σημειώνει πως οι προβλέψεις του πέφτουν μέσα γιατί βασίζονται σε ένα σύστημα που έχει αναπτύξει με 13 κλειδιά τύπου σωστό και λάθος και υπογραμμίζει ότι «η Κάμαλα Χάρις θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ».





09:43 Σκέρτσος: Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργασθεί με όποιο/α Πρόεδρο εκλεγεί στις ΗΠΑ

Την ευχή «να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή», στις εκλογές στις ΗΠΑ, εξέφρασε μιλώντας στον Σκάι, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, συμπληρώνοντας ότι «αυτό που θα βγει από την κάλπη θα πρέπει να υπηρετεί την παγκόσμια διεθνή γεωπολιτική σταθερότητα. Ζούμε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή, δεν αντέχουμε άλλες κρίσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Χρειαζόμαστε, σε τοπικό, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, λιγότερη τοξικότητα, περισσότερη συνεννόηση».

Στο ερώτημα αν η Αθήνα προτιμά έναν από τους δύο υποψήφιους Προέδρους, ο υπουργός Επικρατείας ξεκαθάρισε: «Εμείς υπηρετούμε τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, ο/η Πρόεδρος της Αμερικής υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», εν τέλει η Αθήνα θα συνεργασθεί με όποιο/α εκλεγεί.

«Για μας, πρώτα η Ελλάδα, αυτό που μετράει είναι τα εθνικά χρώματα να εκπροσωπούνται επάξια στο εξωτερικό», πράγμα το οποίο «το έχουμε πετύχει με τη διακυβέρνηση του πρωθυπουργού. Αυτό που προέχει είναι οι ελληνικές εθνικές θέσεις να ακούγονται με τον πιο δυνατό, καθαρό τρόπο, όπως και έγινε πριν από δύο χρόνια στην αμερικανική Γερουσία, όπου ο πρωθυπουργός μας χειροκροτήθηκε και από τις δύο πλευρές».

Ενώ σε ερώτημα για την πρόσφατη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Πομπέο, ο Άκης Σκέρτσος είπε πως ήταν «μια ιδιωτική συνάντηση στην οποία σίγουρα συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας».

09:40 Στο πλευρό της Χάρις ο Μικ Τζάγκερ

Και ο Μικ Τζάγκερ εκφράζει δημόσια την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να είναι η επιλογή τους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones μοιράστηκε φωτογραφίες με τα παιδιά του -τις τέσσερις κόρες του, Karis, Jade, Elizabeth και Georgia May, καθώς και τους δύο γιους του, James και Lucas – επισημαίνοντας «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε. Τα παιδιά του Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

View this post on Instagram A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές αλλά ο Μικ Τζάγκερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Independent.

09:30 Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπό τον φόβο επεισοδίων

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα υπό τον φόβο επεισοδίων έχουν ληφθεί σε αρκετές πολιτείες. Τα πιο εμφανή εντοπίζονται στις αμφίρροπες πολιτείες οι οποίες θα κρίνουν τον νικητή των προεδρικών εκλογών, όπως η Νεβάδα όπου μετά τις εκλογές του 2020 ξέσπασαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Τραμπ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

09:20 Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την προεκλογική εκστρατεία του, αφού μίλησε για σχεδόν δύο ώρες

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν τις τελευταίες προεκλογικές εκδηλώσεις τους σε πολιτείες κλειδιά. Η Χάρις μίλησε στην Πενσυλβάνια και ο Τραμπ πριν λίγο ολοκλήρωσε την προεκλογική ομιλία του σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν. Μια ομιλία που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει τις κορώνες κατά μεταναστών και να δηλώνει ότι θα κρατήσει «τους άνδρες έξω από τον γυναικείο αθλητισμό». Τάχθηκε δε εκ νέου υπέρ «του δικαιώματος των Αμερικανών να κρατούν και να φέρουν όπλα».

Δήλωσε δε βέβαιος ότι θα νικήσει. «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ, μαζί θα παλέψουμε, θα παλέψουμε, θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε!

Η 5η Νοεμβρίου, σήμερα, θα είναι η πιο σημαντική μέρα στην ιστορία της χώρας μας», είπε και κατέληξε: «Σας αγαπώ όλους, ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί το Μίσιγκαν, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!».

Μερικές ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε μετανάστες αν κρίνονται ένοχοι για φόνους αμερικανών υπηκόων ή αστυνομικών.

09:10 Πού θα βρίσκονται οι μονομάχοι το βράδυ των εκλογών

Η Κάμαλα Χάρις ο πατέρας της οποίας είναι Τζαμαϊκανός και η μητέρα της Ινδή, οργανώνει την εκλογική βραδιά της στο παλιό της πανεπιστήμιο, το Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον, το λεγόμενο και «το μαύρο Χάρβαρντ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, την πολιτεία στην οποία έχει την κατοικία του.

09:00 Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς στο Νιου Χάμσαϊρ ψήφισαν πρώτοι στις εκλογές

Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ψήφισαν πρώτοι από όλη τη χώρα στις προεδρικές εκλογές με τους δύο υποψήφιους να ισοψηφούν.

Από το χωριό αυτό ξεκίνησε σήμερα τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα) η ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1960, χάρη στην οποία το Ντίξβιλ Νοτς έχει λάβει τον τίτλο του «πρώτου της χώρας» (First in the Nation).

Η ψηφοφορία διήρκεσε μόνο μερικά λεπτά, όπως και η καταμέτρηση των ψήφων. Αποτέλεσμα: τρεις ψήφοι για τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τρεις για τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από το γειτονικό χωριό Μίλισφιλντ, οι κάτοικοι του οποίου επίσης ψήφισαν τα μεσάνυκτα, τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) ή στις 07:00.

Ωστόσο ο εκλογικός νόμος αυτής της μικρής πολιτείας επιτρέπει στα χωριά που έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους να ανοίγουν τα εκλογικά τους κέντρα ήδη από τα μεσάνυκτα και να τα κλείνουν μόλις έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το 2020 οι πέντε ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς είχαν ψηφίσει όλοι τους τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, κάτι που είχε συμβεί μόνο μία φορά προηγουμένως το 1960.

08:51 Με panic button και πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια οι εκλογικοί αντιπρόσωποι

Οι εκλογές στις ΗΠΑ διεξάγονται σε κλίμα ακραίας πόλωσης. Έχουν δοθεί panic button σε εκλογικούς υπαλλήλους, έχουν τοποθετηθεί αλεξίσφαιρα τζάμια, η αστυνομία είναι επί ποδός στα εκλογικά κέντρα, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταμετρητές ψήφων.

Ορισμένα εκλογικά τμήματα έχουν μετατραπεί σε φρούρια, επιτηρούνται από drones και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στις στέγες.

Εκλογικοί αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν επίσης για να μάθουν πώς να οχυρώνονται μέσα σε ένα δωμάτιο ή να χρησιμοποιούν μια μάνικα πυρόσβεσης για να απωθήσουν ενδεχόμενους εισβολείς.

Πολλοί υπάλληλοι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους.

Πολλοί καθηγητές έχουν πάρει ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο να είναι έτοιμοι να διδάξουν διαδικτυακά εάν χρειαστεί, καθώς έντονος είναι ο φόβος για εκδήλωσης επεισοδίων και να κλείσουν τα πανεπιστήμια.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA

08:46 «Νόμιμες» οι επιταγές του Μασκ στους ψηφοφόρους

Λίγο πριν την κάλπη δικαστήριο έκρινε ότι οι επιταγές του 1 εκατ. δολ. που μοίραζε ο Έλον Μασκ σε ψηφοφόρους του Τραμπ στις swing states ήταν νόμιμες και μπορούν να συνεχιστούν.

A day before the closely contested US presidential election between Kamala Harris and Donald Trump, a Pennsylvania state judge ruled that the $1 million-a-day giveaway to swing state voters by billionaire and Trump supporter Elon Musk can continue https://t.co/KklXcucwxD pic.twitter.com/0vN0x9gpp2 — Reuters (@Reuters) November 5, 2024

08:40 Τα πιθανά σενάρια του εκλογικού αποτελέσματος

Η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Δημοσκοπήσεις σε επτά πολιτείες-κλειδιά δείχνουν οριακή διαφορά, με κάθε υποψήφιο να προηγείται σε ορισμένες περιοχές κατά μόλις μια ή δύο μονάδες, ποσοστό εντός του περιθωρίου στατιστικού λάθους. Δείτε εδώ πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το αποτέλεσμα.

08:30 Οπαδοί της Χάρις φοβούνται νίκη του Τράμπ

«Αν δεν κερδίσει, χαθήκαμε» έλεγαν, πολλοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, όσο περίμεναν για να εισέλθουν στον χώρο όπου θα εκφωνούσε την τελευταία προεκλογική της ομιλία η Κάμαλα Χάρις, στη Φιλαδέλφεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

08:20 Η εκστρατεία της Χάρις προειδοποιεί πως ίσως χρειαστούν «μέρες» για να γίνει σαφές το αποτέλεσμα

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλας Χάρις προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως τα οριστικά αποτελέσματα των σημερινών προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνουν γνωστά παρά έπειτα από «ημέρες», προειδοποιώντας το στρατόπεδο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον κάθε προσπάθειας με σκοπό να «σπείρει την αμφιβολία και το χάος» όσον αφορά την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Τα ψηφοδέλτια «θα συνεχίζουν να καταμετρώνται για αρκετές ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτό προφανώς δεν είναι ένδειξη νοθείας, είναι ο τρόπος που γίνεται», εξήγησε η πρόεδρος της εκστρατείας Χάρις-Ουόλς, η Τζεν Ο’ Μάλι Ντίλον.

«Θεωρούμε ότι αυτή η κούρσα θα είναι απίστευτα αμφίρροπη, δηλαδή ότι μπορεί να μην μάθουμε τα αποτελέσματα (…) πριν από αρκετές ημέρες», πρόσθεσε.

08:10 Φόβος επεισοδίων – Φρούριο η Ουάσιγκτον

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Ουάσιγκτον, που προετοιμάζεται για πιθανές διαμαρτυρίες ή ταραχές μετά τις εκλογές. Οι επιχειρήσεις κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη καλύψει τις εισόδους τους με σανίδες, αντικατοπτρίζοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για ενδεχόμενες αντιδράσεις ενώ γύρω από κυβερνητικά κτήρια, έχουν στηθεί φράχτες και κιγκλιδώματα για προστασία.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών και η κατοικία του αντιπροέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων όπου έχει εγκατασταθεί προστατευτική περίφραξη.

#Washington preparing for Nov 5 US presidential election

Protective fences are being erected at the White House, the Capitol and the Harris residence

Owners of nearby offices, cafes and shops are also boarding up doors and windows in case of possible riots, local media write pic.twitter.com/lQg21Q2AMe — Uncensored News (@Uncensorednewsw) November 4, 2024

Me δεδομένο το υψηλό επίπεδο πόλωσης, οι Αμερικανοί ανυπομονούν να ολοκληρωθεί η ιστορική εκλογική αναμέτρηση και προετοιμάζονται για ό,τι ακολουθήσει.

Τα δύο στρατόπεδα έχουν ξεκινήσει δεκάδες προσφυγές στη δικαιοσύνη, ενώ δύο Αμερικανοί στους τρεις εκφράζουν φόβους για ξέσπασμα βίας μετά την ψηφοφορία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη θέσει τη βάση για μια νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος, κατηγορώντας στη μια προεκλογική συγκέντρωσή του μετά την άλλη τους δημοκρατικούς ότι «κλέβουν σαν διάβολοι».

Και το στρατόπεδο των Δημοκρατικών λέει πως «περιμένει» ότι ο Ρεπουμπλικανός θα δηλώσει πρόωρα νικητής, όπως είχε κάνει και το 2020.

08:00 Στην τελική ευθεία η αναμέτρηση Χάρις και Τραμπ

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, με Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ να εισέρχονται στην τελική ευθεία της μάχης.

Περίπου 230 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο περίπου 160 εκατομμύρια από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι. Σχεδόν οι μισές από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, επιτρέπουν την εγγραφή τη σημερινή ημέρα.

Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου ή σε πρόωρα αυτοπρόσωπα εκλογικά κέντρα, μεταξύ αυτών και η Κάμαλα Χάρις.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 06:00 τοπική ώρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών (13:00 ώρα Ελλάδας). Σε όλες τις ΗΠΑ, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη 01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης.

Στις 02:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν οι κάλπες στην Τζόρτζια και άλλες πέντε πολιτείες. Τότε είναι που τα αμερικάνικα τηλεοπτικά δίκτυα είναι πιο πιθανό να ανακοινώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις τους για πολιτείες που το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο να προβλεφθεί, όπως το Κεντάκι.

Οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν επίσης 34 γερουσιαστές των ΗΠΑ (από τους 100) και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Επιπλέον, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη σε 11 πολιτείες και δύο σε αμερικανικά εδάφη: Πουέρτο Ρίκο και Αμερικανική Σαμόα.