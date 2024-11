Με τις κάλπες να ανοίγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Αμερικανούς να έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στην εκλογική διαδικασία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram της Meta, το TikTok, το X και το YouTube βρίσκονται υπό πίεση για να χειριστούν αυτό που αναμένεται να είναι μια πλημμύρα παραπληροφόρησης, η οποία μάλιστα ενισχύεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα, του οποίου ο κύκλος άνοιξε με τις προεδρικές εκλογές του 2016 όταν ξένοι παράγοντες έκαναν κατάχρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Αυτό που προέκυψε από έρευνες των αμερικανικών Αρχών είναι ότι Ρώσοι πράκτορες κατέκλυσαν το Facebook με αναρτήσεις που προωθούσαν ψευδείς πληροφορίες για την τότε υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον.

Η Meta Platforms, μητρική εταιρεία που ελέγχει ουσιαστικά τρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι έχει επενδύσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια των δεδομένων και των αναρτήσεων, γενικά για θέματα που αφορούν εκλογικές διαδικασίες, από το 2016 και πιο πρόσφατα έχει υποβαθμίσει το πολιτικό περιεχόμενο στο Instagram και τα Threads. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με «ελεγκτές» γεγονότων, ενισχύοντας επαληθευμένους πόρους ψηφοφορίας και επισημαίνοντας περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη πριν από την ημέρα των εκλογών.

Είναι αυτά αρκετά; Η Τζεν Ίστερλι, διευθύντρια της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, δήλωσε σε Αμερικανούς δημοσιογράφους τον Οκτώβριο ότι ξένοι παράγοντες από τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα κατάφεραν να ξεκινήσουν εκστρατείες ιογενούς παραπληροφόρησης.

Η Ρωσία βρισκόταν πίσω από ένα ψεύτικο βίντεο που έδειχνε ένα άτομο να σχίζει ψηφοδέλτια στην Πενσυλβάνια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με κοινή δήλωση της CISA, του FBI και του Γραφείου του Διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών (Director of National Intelligence). Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ.

«Αυτή η ρωσική δραστηριότητα είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Μόσχας να εγείρει αβάσιμα ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα των αμερικανικών εκλογών και να προκαλέσει διχασμούς μεταξύ των Αμερικανών», ανέφερε η σχετική δήλωση.

Ωστόσο, οι ξένοι παράγοντες δεν είναι οι μόνοι δράστες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το CNBC ενημέρωσε τη Meta για μια σειρά αναρτήσεων στο Facebook που περιείχαν παραπληροφόρηση σχετικά με την ψηφοφορία στη Βόρεια Καρολίνα. Στο X, μια λειτουργία σε beta έκδοση (δοκιμαστική δηλαδή) στην ενότητα «εξερεύνηση» διέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για απάτη ψηφοφόρων μέσω του λογισμικού AI της πλατφόρμας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με μια αναφορά του NBC News. Αλλά και το TikTok απέτυχε να πιάσει διαφημίσεις που περιείχαν ψευδείς εκλογικές πληροφορίες παρά την απαγόρευση της πολιτικής διαφήμισης, σύμφωνα με μια αναφορά Οκτωβρίου από την Global Witness.

Το CNBC συγκέντρωσε στοιχεία για το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προετοιμάζονται για την ημέρα των εκλογών.

Meta Platforms: Η βασίλισσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εργάζονται στις προσπάθειες της Meta Platforms για την ασφάλεια περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικών με τις εκλογές, και η εταιρεία λέει ότι συνεργάζεται με 11 ανεξάρτητους εταίρους ελέγχου δεδομένων στις ΗΠΑ. Σε αυτούς τους εταίρους περιλαμβάνουν το PolitiFact, το Reuters και το USA Today. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Meta δεν συνεργάζεται με το Associated Press φέτος, όπως είπε στο CNBC εκπρόσωπος του AP καθώς «η συμφωνία ελέγχου δεδομένων του πρακτορείου ειδήσεων με τη Meta έληξε τον Ιανουάριο».

Η εταιρεία κατήργησε επίσης ένα εργαλείο ελέγχου γεγονότων που θα επέτρεπε σε ειδησεογραφικές υπηρεσίες όπως το Reuters, καθώς και σε αξιόπιστους εμπειρογνώμονες, να προσθέσουν σχόλια στην κορυφή των αμφισβητήσιμων άρθρων ως τρόπο επαλήθευσης της αξιοπιστίας τους, μια αλλαγή που ανέφερε το CNBC από πέρυσι. Αυτή η κατάργηση ήρθε ως μέρος των προσπαθειών μείωσης του κόστους που ξεκίνησαν στην εταιρεία από το 2022.

Στο Facebook και στο Instagram, η Meta είπε ότι προσθέτει ετικέτες ελέγχου δεδομένων σε προεκλογικό περιεχόμενο. Η εμβέλεια των αναρτήσεων που κρίνονται ψευδείς, τροποποιημένες ή εν μέρει ψευδείς από ελεγκτές γεγονότων θα μειωθεί.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής για να συνδέσει τους χρήστες με πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ψηφοφόρων. Εάν οι χρήστες αναζητήσουν κάτι που σχετίζεται με τις εκλογές, θα βλέπουν συνδέσμους προς επίσημες πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και πού να ψηφίσουν, ανακοίνωσε η Meta. Η εταιρεία δημιούργησε ένα επίσημο Κέντρο Πληροφοριών Ψηφοφορίας που είναι είναι ενεργό στο Facebook.

Τον Μάιο, ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, ανακοίνωσε ότι οι επαληθευτές γεγονότων από τρίτους θα μπορούσαν να ελέγχουν επίσημα και να αξιολογούν περιεχόμενο στην υπηρεσία Threads της εταιρείας.

«Προηγουμένως, ταιριάξαμε σχεδόν πανομοιότυπο ψευδές περιεχόμενο στα Threads με βάση τα στοιχεία που ελέγχθηκαν στο Facebook και το Instagram», δήλωσε ο Μοσέρι σε ανάρτηση στο Threads. «Τώρα οι ελεγκτές γεγονότων μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο στο Threads από μόνοι τους».

Το περιεχόμενο που παραβιάζει τις πολιτικές της Meta, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που προωθούν εκλογική βία, παρέμβαση ψηφοφόρων και παραπληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας, θα αφαιρεθεί, ανέφερε η εταιρεία.

Οι χρήστες του WhatsApp μπορούν να στείλουν μηνύματα απευθείας σε οργανισμούς ελέγχου δεδομένων και η Meta θα επισημάνει περιεχόμενο που έχει προωθηθεί μέσω πέντε ή περισσότερων συνομιλιών. Η Meta είπε ότι αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν ότι οι πληροφορίες δεν προήλθαν από στενή επαφή και θα επιβραδύνει τη διάδοση φημών.

Η εταιρεία είπε ακόμη ότι τοποθετεί ορατά υδατογραφήματα σε περιεχόμενο που δημιουργείται με τη λειτουργία Meta AI, καθώς και αόρατα υδατογραφήματα που θα ενσωματωθούν στα αρχεία εικόνας. Εάν η Meta προσδιορίσει ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει «ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο υλικής εξαπάτησης του κοινού», θα μπορούσε να προσθέσει μια ακόμα πιο εμφανή ετικέτα.

Η Meta επιτρέπει την πολιτική διαφήμιση στις πλατφόρμες της, αλλά απαγορεύει διαφημίσεις που περιέχουν πρώιμους ισχυρισμούς νίκης, διαφημίσεις που υπονομεύουν τη νομιμότητα των εκλογών ή διαφημίσεις που αποθαρρύνουν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν. Η εταιρεία αποκλείει επίσης νέες διαφημίσεις εκλογικών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών. Η Meta ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η περίοδος περιορισμού θα παραταθεί «μέχρι αργότερα αυτήν την εβδομάδα».

TikTok: O… Κινέζος παίκτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η TikTok έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια φέτος, η οποία περιλαμβάνει την εκλογική ακεραιότητα, σύμφωνα με μια ανάρτηση τον Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία εγκαινίασε το Εκλογικό Κέντρο των ΗΠΑ σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Democracy Works τον Ιανουάριο. Το Εκλογικό Κέντρο περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις για την ψηφοφορία από επίσημες πηγές και οι χρήστες κατευθύνονται εκεί όταν ασχολούνται με εκλογικό περιεχόμενο και αναζητήσεις, ανακοίκνωσε το TikTok. Από τις 4 Σεπτεμβρίου, το Εκλογικό Κέντρο του TikTok είχε προβληθεί περισσότερες από 7 εκατομμύρια φορές.

Η εταιρεία συνεργάζεται με οργανισμούς ελέγχου γεγονότων που επισημαίνουν μη τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Χρησιμοποιεί επίσης «εξειδικευμένους συντονιστές παραπληροφόρησης» με συγκεκριμένη εκπαίδευση και ομάδες, ανέφερε η εταιρεία. Το TikTok συνεργάζεται με το AP για να κάνει τα αποτελέσματα των εκλογών σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμα εντός της εφαρμογής.

Το TikTok λέει επίσης ότι δεν επιτρέπει τη διάδοση παραπλανητικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο περιλαμβάνει απεικονίσεις δημοσίων προσώπων που υποστηρίζουν συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Οι δημιουργοί του TikTok πρέπει επίσης να επισημαίνουν το ρεαλιστικό περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη και η εταιρεία ξεκίνησε ένα εργαλείο για να βοηθήσει.

Η εταιρεία δεν επιτρέπει την πολιτική διαφήμιση και οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους στο TikTok.

Επιπλέον, το TikTok είπε ότι εργάζεται για τον εντοπισμό κρυφών προσπαθειών επιρροής στην πλατφόρμα. Σε μια ανάρτηση τον Μάιο, για παράδειγμα, η εταιρεία είπε ότι είχε εντοπίσει 15 λειτουργίες επιρροής τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους και αφαίρεσε περισσότερους από 3.000 λογαριασμούς που σχετίζονται με αυτές τις λειτουργίες.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι η ξένη ιδιοκτησία του TikTok θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο σημερινός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, προσπάθησε να απαγορεύσει την πλατφόρμα μέσω εκτελεστικού διατάγματος το 2020. Αυτή η προσπάθεια απέτυχε, αλλά το θέμα απέκτησε απήχηση τα τελευταία χρόνια καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες γύρω από την αυξημένη ισχύ της Κίνας.

Ο νυν πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νομοθεσία τον Απρίλιο που έδωσε στη μητρική του TikTok, την ByteDance, εννέα μήνες για να βρει αγοραστή για τη δημοφιλή εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας και μια παράταση τριών μηνών σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία. Το TikTok μήνυσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο νόμο τον Μάιο. Οι δικαστικές διαμάχες βρίσκονται σε εξέλιξη και το μέλλον της εφαρμογής στις ΗΠΑ δεν είναι ακόμη σαφές.

Χ (πρώην Twitter): Η παρουσία του Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Χ συνεργάζεται ενεργά με εκλογικούς αξιωματούχους, στελέχη των προεκλογικών εκστρατειών, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και υπηρεσίες ασφαλείας ενόψει των αμερικανικών εκλογών, ανέφερε η ομάδα παγκόσμιας κυβερνητικών υποθέσεων της εταιρείας σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα τον Σεπτέμβριο.

Η ομάδα ασφαλείας της εταιρείας παρακολουθεί προληπτικά τη δραστηριότητα στο X για να ανιχνεύσει ανεπιθύμητους και παραπλανητικούς λογαριασμούς, ανέφερε το άρθρο, και θα συνεχίσει να βασίζεται στις υποβολές των Σημειώσεων Κοινότητας για να διορθώσει ή να προσθέσει περιεχόμενο σε αναρτήσεις που περιέχουν παραπληροφόρηση.

«Είτε πρόκειται για κρατικές οντότητες που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις μυστικής επιρροής ή γενικά δίκτυα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, εργαζόμαστε ενεργά για να αποτρέψουμε και να διακόψουμε εκστρατείες που απειλούν να υποβαθμίσουν την ακεραιότητα της πλατφόρμας», δήλωσε η εταιρεία.

Ο Μασκ εξαγόρασε την εταιρεία, που τότε ονομαζόταν Twitter, για 44 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2022. Έκτοτε έχει περικόψει περισσότερο από το 80% του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων των απότομων περικοπών στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Τον Ιανουάριο του 2023, αυτή η ομάδα μειώθηκε σε λιγότερους από 20 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.

Ο Μασκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ ενόψει των εκλογών, δωρίζοντας εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που υποστηρίζουν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και εμφανίζονταν στο πλευρό του στην προεκλογική εκστρατεία. Αναρτώντας δεκάδες δημοσιεύσεις την ημέρα στο X, ο Μασκ ενισχύει τακτικά ψευδείς εκλογικές πληροφορίες στους περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακολούθους του. Υποστήριξε ψευδώς ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να «εισάγουν» ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, για παράδειγμα.

Σύμφωνα με την πολιτική ακεραιότητας του πολίτη του X, οι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να χειραγωγήσουν ή να παρέμβουν σε εκλογές ή άλλες αστικές διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει την κοινή χρήση περιεχομένου που μπορεί να οδηγήσει σε βία, να καταστείλει τη συμμετοχή ή να παραπλανήσει τους ανθρώπους σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής.

Το X επιτρέπει την πολιτική διαφήμιση σε όλη την πλατφόρμα.

Το X δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία «επιβάλλει ενεργά» τις πολιτικές περιεχομένου της, οι οποίες «αναθεωρούνται συνεχώς για να αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες απειλές, τις αντίπαλες πρακτικές και τους κακόβουλους παράγοντες».

YouTube: Η πλατφόρμα της Google στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου στα τέλη του περασμένου μήνα, το YouTube είπε ότι καταπολεμά την εκλογική παραπληροφόρηση που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζει αξιόπιστο περιεχόμενο και παρέχει πόρους σχετικά με την εγγραφή στον ψηφοφόρο καθ′ όλη τη διάρκεια του έτους. Το YouTube παρουσίασε επίσης νέες δυνατότητες ενόψει της ημέρας των εκλογών για να «συνδέσει τους ψηφοφόρους με τις πληροφορίες και το πλαίσιο που χρειάζονται για να παραμείνουν ενημερωμένοι», ανέφερε η εταιρεία.

Όταν οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες σχετικά με έναν υποψήφιο για τις ομοσπονδιακές εκλογές, θα βλέπουν ένα πλαίσιο πάνω από τα αποτελέσματα που εμφανίζει λεπτομέρειες όπως το πολιτικό κόμμα του υποψηφίου, έναν σύνδεσμο προς το κανάλι τους και ένα κλικ στην Αναζήτηση Google. Σημειώνεται ότι το YouTube όπως και η Google ανήκουν στην μητρική εταιρεία Alphabet.

Η αρχική σελίδα του YouTube θα επισημαίνει πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού να ψηφίσουν και οι χρήστες ενδέχεται να δουν ένα άλλο πλαίσιο που τους κατευθύνει στο Google εάν αναζητήσουν ”πώς να ψηφίσετε” ή ”πώς να εγγραφείτε για να ψηφίσετε”. Επιπλέον, οι χρήστες θα δουν ένα ράφι με έγκυρα κανάλια ειδήσεων στην αρχική σελίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και στα αγγλικά και στα ισπανικά, είπε η εταιρεία.

Καθώς οι κάλπες αρχίζουν να κλείνουν, το YouTube θα προσθέσει περιεχόμενο σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, κάτω από βίντεο και στην κορυφή των αναζητήσεων που σχετίζονται με τις εκλογές. Η εταιρεία θα σταματήσει επίσης προσωρινά τις διαφημίσεις που σχετίζονται με τις εκλογές μόλις κλείσουν οι τελευταίες κάλπες.

Το YouTube θα αφαιρέσει περιεχόμενο σχετικό με τις εκλογές που παραβιάζει τις καθιερωμένες οδηγίες του, συμπεριλαμβανομένων βίντεο που παραπλανούν τους ψηφοφόρους, ενθαρρύνουν παρεμβάσεις, υποκινούν τη βία, προωθούν θεωρίες συνωμοσίας ή απειλούν τους εκλογικούς υπαλλήλους, ανέφερε η εταιρεία.

Το YouTube προσθέτει μια ετικέτα στο περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα και προσθέτει «μια πιο σημαντική ετικέτα» σε συνθετικό περιεχόμενο σχετικά με ευαίσθητα θέματα όπως οι εκλογές. Τα βίντεο με περιεχόμενο που δημιουργείται από AI μπορούν επίσης να αφαιρεθούν εάν παραβιάζουν τις οδηγίες του YouTube.

«Το 2024 ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για τις εκλογές και το YouTube παραμένει σταθερό στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα ενδυναμώνει και ενημερώνει τους ψηφοφόρους, ενώ τους προστατεύει από επιβλαβείς εκστρατείες παραπληροφόρησης», δήλωσε η εταιρεία.

Το YouTube συνεργάζεται επίσης με την ομάδα ανάλυσης απειλών της Google για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παρέμβασης από ξένους αντιπάλους.

Οι εκλογές και η Snap

Το Snap προσφέρει στους χρήστες πόρους εντός εφαρμογής για να μάθουν για τις εκλογές και τα τοπικά ζητήματα φέτος, σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου τον Απρίλιο.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Vote.org για να επιτρέψει στους χρήστες να εγγραφούν για να ψηφίσουν, να ελέγξουν την κατάσταση εγγραφής τους και να εγγραφούν για υπενθυμίσεις εκλογών εντός της εφαρμογής. Το Snap είπε ότι βοήθησε 1,2 εκατομμύρια χρήστες να εγγραφούν για να ψηφίσουν το 2020.

Το Snap κάλυπτε τις εκλογές μέσω της κορυφαίας εκπομπής ειδήσεων «Good Luck America» και συνεργάζεται με «μια σειρά αξιόπιστων συνεργατών μέσων ενημέρωσης», συμπεριλαμβανομένου του «Stay Tuned» του NBC News, που επίσης παρείχαν κάλυψη στην πλατφόρμα. είπε η ανάρτηση στο blog.

Οι πολιτικές διαφημίσεις επιτρέπονται στο Snapchat και ελέγχονται μέσω ανθρώπινης διαδικασίας ελέγχου, ανέφερε η εταιρεία. Το Snap συνεργάζεται με το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Poynter για να ελέγξει τις δηλώσεις που εμφανίζονται στις διαφημίσεις. Η εταιρεία ελέγχει επίσης τους αγοραστές πολιτικών διαφημίσεων μέσω διαδικασίας εγγραφής και πιστοποίησης.

Το Reddit μοιράζεται πληροφορίες

To Reddit μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με την πρόωρη ψηφοφορία, την εγγραφή ψηφοφόρων, την πρόσληψη εργαζομένων στις δημοσκοπήσεις και άλλους πόρους που σχετίζονται με τις εκλογές μέσω του λογαριασμού του «u/UpTheVote» και με κανάλια ειδοποίησης στην πλατφόρμα, σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου του Φεβρουαρίου.

Η λειτουργία αναζήτησης της πλατφόρμας εμφανίζει και επίσημους πόρους ψηφοφορίας, είπε η εταιρεία. Το Reddit απαγορεύει περιεχόμενο που έχει σκοπό να εμποδίσει τους ανθρώπους να ψηφίσουν, όπως αναρτήσεις με ανακριβείς τοποθεσίες και ώρες ψηφοφορίας.

Η εταιρεία έχει επίσης συντονίσει μια σειρά από συνεδρίες Ask Me Anything, ή AMA, με ειδικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλες μη κομματικές ομάδες για να παρέχει στους χρήστες ακριβείς πληροφορίες για τις εκλογές. Για την προβολή πολιτικών διαφημίσεων, το Reddit είπε ότι οι διαφημιστές πρέπει να έχουν τον υποψήφιο ή έναν επίσημο εκπρόσωπο της καμπάνιας να συμμετέχει σε ένα AMA.

Το Reddit απαγορεύει τις διαφημίσεις πολιτικής επίθεσης και είπε ότι οι πολιτικές διαφημίσεις που περιέχουν περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια, σύμφωνα με την ανάρτηση ιστολογίου. Η εταιρεία απαγορεύει επίσης περιεχόμενο που δημιουργείται από AI που έχει σκοπό να παραπλανήσει τους χρήστες.

Πηγή: OT.gr