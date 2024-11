Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να προσέλθουν σήμερα Τρίτη στις κάλπες, για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ για το 2024. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ εισέρχονται στην τελική ευθεία της αμφίρροπης αναμέτρησής τους, με τις αρχές να προετοιμάζονται για τυχόν αντιδράσεις που μπορεί να ακολουθήσουν την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Σε όλες τις ΗΠΑ, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης. Τα πρώτα exit polls αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος).

Πρόεδρος στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα αναδειχθεί όποιος κερδίσει 270 εκλέκτορες από ένα σύνολο 538. Δεν είναι απαραίτητο να κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο. Για αυτό και η προσοχή στρέφεται σε 7 κρίσιμες πολιτείες – γνωστές ως swing states: Αριζόνα, Γουισκόνσιν, Πενσυλβάνια, Νεβάδα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν και Βόρεια Καρολίνα. Σε όλες, η διαφορά είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Σε αυτές έχει προστεθεί τα τελευταία 24ωρα και η Άιοβα.

Όλες οι εξελίξεις στο in

14:44 Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες

Είναι λίγο πριν τις 8 το πρωί στις ΗΠΑ. Οι κάλπες έχουν ανοίξει σε περισσότερες από 20 πολιτείες.

Δείτε τις πολιτείες που μόλις άνοιξαν τις κάλπες τους:

Αλαμπάμα

Ντέλαγουερ

Ουάσιγκτον, DC

Φλόριντα

Γεωργία

Ιλινόις

Κάνσας

Μέριλαντ

Μασαχουσέτη

Μίσιγκαν

Μισούρι

Πενσυλβάνια

Ρόουντ Άιλαντ

Νότια Καρολίνα

Τενεσί

14:30 Ουρές σε εκλογικά κέντρα στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο

Watch as people queue up to vote as polling stations are open for the US presidential election. Read more from our live blog here ➡️ https://t.co/zsg36eaV1d 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TERf1BpfCE — Sky News (@SkyNews) November 5, 2024

14:05 Πλήθος διασημοτήτων στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στην τελευταία ομιλία της

Με φαντασμαγορικό σόου έμοιαζε ήταν η τελευταία προεκλογική ομιλία της Κάμαλα Χάρις, στην Πενσιλβάνια.

Στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Lady Gaga, η Κέιτι Πέρι και φυσικά ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:52 Στη Φλόριντα θα ψηφίσει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο West Palm Beach νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά τη συγκέντρωση στο Grand Rapids του Μίσιγκαν.

Ο πρώην πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να ψηφίσει στη Φλόριντα αργότερα σήμερα.

13:40 Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και ο Ντικ Βαν Ντάικ

Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στέκεται και ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ο 98χρονος ηθοποιός, ο οποίος το 1964 είχε βρεθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διαβάζοντας ένα μήνυμα κατά του μίσους γραμμένο από τον Ροντ Στέρλινγκ, ανέβασε στο Χ ένα βίντεο, επαναλαμβάνοντας εκείνο το μήνυμα.

«Το μίσος δεν είναι ο κανόνας. Η προκατάληψη δεν είναι ο κανόνας. Η καχυποψία, η αντιπάθεια, η ζήλια…. κανένα από αυτά δεν είναι οι υπερβατικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι ασθένειες. Είναι οι καρκίνοι της ψυχής. Είναι οι μολυσματικοί και μεταδοτικοί ιοί που εκτρέφουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια. Και επειδή υπήρξαν και επειδή είναι, είναι απαραίτητο να παραμείνουν; Νομίζω πως όχι» λέει ο Ντικ Βαν Ντάικ.

Dick Van Dyke’s endorsement of Kamala Harris: 😢 pic.twitter.com/xhrzumTzra — doug (@mylifeIMO) November 5, 2024

13:30 Κάμαλα Χάρις: Αμερική, αυτή είναι η στιγμή να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί

Η Καμάλα Χάρις έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο «Χ» από τότε που άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ.

«Αμερική, αυτή είναι η στιγμή να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

America, this is the moment to make your voices heard. Go to https://t.co/VbrfuqVy9P to find everything you need to cast your ballot today. pic.twitter.com/EfEFcxNo0z — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

13:20 Σε χωριό της Ινδίας προσεύχονται για τη Χάρις

Με ιερές ψαλμωδίες, κουδουνίσματα και προσφορές λουλουδιών και μπανανών, ένας ινδουιστής ιερέας στο χωριό των προγόνων της Κάμαλα Χάρις στη νότια Ινδία πραγματοποίησε την Τρίτη προσευχές για τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η τελετή στο ναό του Thulasendrapuram, στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, οργανώθηκε από τους ντόπιους χωρικούς και την παρακολούθησαν περισσότεροι από δώδεκα από αυτούς και μερικοί τουρίστες.

Αφού άναψε θυμίαμα, ο ιερέας έκλεισε την προσευχή προφέροντας «η Kamala Harris πρέπει να κερδίσει».

Στο ναό, το όνομα της Χάρις είναι χαραγμένο σε μια πέτρα που απαριθμεί τις δημόσιες δωρεές, μαζί με εκείνο του παππού της. Έξω, ο Arulmozhi Sudhakar, ένας τοπικός πολιτικός, ανάρτησε την Τρίτη ένα πανό, ευχόμενος στην «κόρη της χώρας» επιτυχία στις εκλογές.

13:11 Η θέση της Χάρις και του Τραμπ σε βασικά ζητήματα

Τις θέσεις της Χάρις και του Τραμπ σε βασικά ζητήματα συνοψίζει το Al Jazeera.

Οικονομία: Η Χάρις θέλει να μειώσει τους φόρους για τους ανθρώπους της εργατικής και μεσαίας τάξης και να απαγορεύσει ομοσπονδιακά την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Ο Trump θέλει να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, να ενισχύσει τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και να αυξήσει τους δασμούς στα ξένα αγαθά ως μέρος της εθνικιστικής οικονομικής πολιτικής του.

Μετανάστευση: Η Χάρις μιλά για «συνολική μεταρρύθμιση», υποστηρίζοντας ένα νομοσχέδιο για την «ασφάλεια των συνόρων». Ο Τραμπ υπερβάλει σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Θέλει να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά, να αναπτύξει στρατεύματα στα σύνορα με το Μεξικό και να τερματίσει την ιθαγένεια για παιδιά γονέων χωρίς χαρτιά.

Δικαίωμα στην άμβλωση: Η Χάρις θέλει να αποτρέψει την παγίωση της εθνικής απαγόρευσης των αμβλώσεων, ενώ ο Τραμπ θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να εξετάζεται σε πολιτειακό επίπεδο. Λέει πάντως ότι δεν θα υπογράψει εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Εξωτερική πολιτική (πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, πόλεμος στην Ουκρανία, Κίνα):

Η Χάρις λέει ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, αλλά επαναλαμβάνει το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα». Υπεραμύνεται της στάσης της κυβέρνησης Μπάιντεν για την Ουκρανία. Επιπλέον υποστηρίζει «την ικανότητα της Ταϊβάν να υπερασπιστεί τον εαυτό της» έναντι της Κίνας και είναι κατά της οικονομικής αποδέσμευσης από την Κίνα.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν στην Ουκρανία και έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, δεν έχει δεσμεύσει πρόσθετη βοήθεια προς την Ουκρανία. Όπως και η Harris, στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Θέλει να εξασφαλίσει στρατηγική ανεξαρτησία από την Κίνα, αλλά θέλει επίσης μια καλή σχέση με το Πεκίνο.

13:00 Άνοιξαν οι κάλπες σε 8 πολιτείες

Στις 13:00 ώρα Ελλάδας άνοιξαν οι κάλπες σε 8 πολιτείες: στο Κονέκτικατ, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Βιρτζίνια, την Ιντιάνα το Κεντάκι και το Μέιν.

12:55 Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Χάρις

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Χάρις Τιμ Γουολς.

This is our last rally of the campaign before we chart a new way forward and make @KamalaHarris the 47th President of the United States. pic.twitter.com/eldAuzUSoG — Tim Walz (@Tim_Walz) November 5, 2024

12:42 Κρατώντας μπύρες ο αντιπρόεδρος του Τράμπ καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν

Με μια εξάδα μπύρες στα χέρια ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν.

Δείτε το βίντεο:

Make Six Packs Great Again. Vote for Donald J. Trump🇺🇸 pic.twitter.com/cXGP7T5H6y — JD Vance (@JDVance) November 4, 2024

12:31 Τα τελευταία μηνύματα Χάρις και Τράμπ

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τράμπ, έκλεισαν την προεκλογική εκστρατεία με ανταγωνιστικά οράματα για το μέλλον των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του και στοχοποίησε ξανά τους μετανάστες, ενώ η Κάμαλα Χάρις παρουσίασε ένα θετικό όραμα για την Αμερική

Η Χάρις βρισκόταν στην Πενσυλβάνια, τη μεγαλύτερη αμφίρροπη πολιτεία και κρίσιμη για την εκστρατεία των Δημοκρατικών. Πραγματοποίησε την τελευταία συγκέντρωση της εκστρατείας της στα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, που έγινε διάσημο από μια σκηνή στην ταινία Rocky. Προλογίζοντας την Όπρα Γουίνφρεϊ και τη Lady Gaga, η Χάρις τόνισε το μήνυμα ελπίδας της. «Τελειώνουμε, όπως ξεκινήσαμε, με αισιοδοξία, με ενέργεια, με χαρά», είπε. «Πρέπει να πιάσουμε δουλειά».

Ο Τραμπ έδωσε έναν πιο σκοτεινό τόνο στην ίδια πολιτεία, με απειλές να επιβάλει εμπορικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από το Μεξικό, εκτός εάν εμπόδιζε τους μετανάστες να εισέλθουν στις ΗΠΑ, ενώ ζήτησε να επιβάλλεται «η θανατική ποινή σε κάθε μετανάστη που σκοτώνει αμερικανό πολίτη ή αστυνομικό». Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πραγματοποίησε επίσης πολύωρες εκδηλώσεις στη Βόρεια Καρολίνα και το Μίσιγκαν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Δείτε το βίντεο του Guardian

12:20 Τραμπ κατά μεταναστών – Για ποιους ζήτησε την επιβολή θανατικής ποινής

Μερικές ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε μετανάστες αν κρίνονται ένοχοι για φόνους αμερικανών υπηκόων ή αστυνομικών.

Σε ομιλία του στην Πίτσμπεργκ ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε ξανά στη μαζική εισροή μεταναστών στα νότια σύνορα της χώρας του με το Μεξικό κι απαίτησε την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε όσους εξ αυτών κρίνονται ένοχοι για φόνους Αμερικανών.

«Καλώ να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε κάθε μετανάστη που σκοτώνει αμερικανό πολίτη ή αστυνομικό», είπε ο 78χρονος στους οπαδούς του.

Ο κ. Τραμπ έβαλε το μεταναστευτικό στην καρδιά της προεκλογικής του εκστρατείας, υποσχόμενος επανειλημμένα πως εάν εκλεγεί θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών κι ανακινώντας, ενίοτε με εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς —όπως αυτός περί Αϊτινών που υποτίθεται «έτρωγαν γάτες και σκύλους» στην πόλη Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο— ξενοφοβικά συναισθήματα.

12:10 Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του New Yorker

Οι ΗΠΑ σε… τεντωμένο σκοινί. Δείτε το εξώφυλλο του New Yorker.

View this post on Instagram A post shared by The New Yorker (@newyorkermag)

12:03 Δηλώσεις Μητσοτάκη για τις εκλογές στις ΗΠΑ

Το μήνυμα ότι «ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικές και ως προς το περιεχόμενο δεν θα επηρεαστούν» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Πάλι ανεξαρτήτως αποτελέσματος η γεωπολιτική ενηλικίωση της Ευρώπης καθίσταται απολύτως απαραίτητη. Με αφορμή, δε, την έκθεση της Ντράγκι έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί για το πώς μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις ΗΠΑ και την Κίνα με δρομολόγηση πολιτικών που θα πρέπει να ξεφύγουν από την πεπατημένη» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε, δε, ότι «η έντονη πόλωση και τοξικότητα που βλέπουμε στις ΗΠΑ αποτελεί αυτοτελώς πρόβλημα για τις δημοκρατίες μας. Στη δημοκρατία μπορεί να είμαστε αντίπαλοι αλλά ποτέ εχθροί. Η Δημοκρατία προβλέπει σεβασμό στη γνώμη του άλλου και την αντιπαράθεση σχεδίων και απόψεων, όμως επειδή η Ελλάδα έχει πληρώσει την τοξικότητα του δημόσιου διαλόγου πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η δημοκρατία ενισχύεται χωρίς τοξικότητα και αχρείαστες αντεγκλήσεις».

11:51 Ο χορός του Τραμπ στην τελευταία του προεκλογική ομιλία

«Αντίπαλός μου δεν είναι η Κάμαλα Χάρις. Είναι το διαβολικό σύστημα των Δημοκρατικών, η διεφθαρμένη Ουάσινγκτον», είπε στην μαραθώνια τελευταία ομιλία του στο Μίσιγκαν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου έκλεισε την προεκλογική του εκστρατεία επιδεικνύοντας όπως φαίνεται στο βίντεο, τις χορευτικές του ικανότητες.

And Trump finishes the final rally of his campaign at 2:11 AM pic.twitter.com/OmfhRXc5tF — Caitlin Huey-Burns (@CHueyBurns) November 5, 2024

11:42 Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως οι σημερινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες αναμετρώνται η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι πάρα πολύ αμφίρροπες.

Κατά τις δημοσκοπήσεις που θεωρούνται οι σοβαρότερες, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έχουν εντελώς οριακή διαφορά σε καθεμιά από τις πολιτείες-κλειδιά, που αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.

Έτσι, κατά δημοσκοπήσεις που συγκεντρώνει ο ιστότοπος FiveThirtyEight, η κυρία Χάρις και ο κ. Τραμπ βρίσκονταν χθες το απόγευμα σε απόλυτη ισοπαλία (47,8%) στην Πενσιλβάνια, σχεδόν σε ισοπαλία (47,4-47,7%) στη Νεβάδα και τους χώριζε κάτι σαν μια εκατοστιαία μονάδα στο Ουισκόνσιν, στο Μίσιγκαν και στη Βόρεια Καρολίνα.

Ωστόσο – όπως αναφέρει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το AFP, ορισμένοι ειδικοί αντιτείνουν πως η διαφορά των δυο αντιπάλων μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν.

«Στην πραγματικότητα, οι δημοσκοπήσεις κατά πολιτεία αναγγέλλονται όχι μόνο εξαιρετικά αμφίρροπη κούρσα, αλλά επίσης απίθανα αμφίρροπη», εξηγεί ο Τζόσουα Κλίντον, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ.

Σε μελέτη του που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα το NBC, ο ειδικός στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε αμφιβολίες ειδικά για το πόσο «παρόμοια» είναι τα ευρήματα —οι διαφορές τους είναι δεκαδικοί αριθμοί— των διαθέσιμων ερευνών, υποδεικνύοντας πως μπορεί να είναι οι δημοσκόποι, όχι οι ψηφοφόροι, αυτοί που ευθύνονται για την φαινομενική ομοφωνία.

Κάποιος δημοσκόπος για παράδειγμα που βλέπει να προκύπτει «διαφορά πέντε μονάδων σε υποτίθεται αμφίρροπη κούρσα μπορεί να επιλέξει να τροποποιήσει τα αποτελέσματά του, ώστε να συμμορφώνονται με αυτά που δείχνουν άλλες δημοσκοπήσεις, λόγω της ανησυχίας πως θα μπορούσε να υποστεί πλήγμα η φήμη του», υπέθεσε.

11:30 Ο Ρόγκαν στηρίζει Τραμπ

Ο αμφιλεγόμενος podcaster Τζο Ρόγκαν, εξέφρασε τη στήριξή του στον Donald Trump για την προεδρία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιλογή του επηρεάστηκε από τον «μεγάλο και ισχυρό Elon Musk».

Ο Musk «κάνει αυτό που νομίζω ότι είναι η πιο πειστική επιχειρηματολογία για τον Trump που θα ακούσετε, και συμφωνώ μαζί του σε κάθε βήμα», έγραψε ο Rogan στο X. «Για την ιστορία, ναι, αυτό είναι μια υποστήριξη του Trump».

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn’t for him we’d be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you’ll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that’s an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN — Joe Rogan (@joerogan) November 5, 2024

11:15 Χάρις και Τραμπ δεν είναι οι μόνοι – Ποιοι άλλοι διεκδικούν την προεδρία

Μπορεί ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ να προκύπτει σχεδόν πάντα, από ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο, στην εκλογική κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ συμμετέχουν και μικρότερα κόμματα καθώς και ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Στη φετινή αναμέτρηση λαμβάνουν μέρος συνολικά 6 υποψήφιοι:

Κάμαλα Χάρις – Δημοκρατικό Κόμμα Ντόναλντ Τραμπ – Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Τζιλ Στάιν – Πράσινο Κόμμα Τσέις Όλιβερ – Φιλελεύθερο Κόμμα Κλαούντια ντε λα Κρουζ – Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση Κόρνελ Γουέστ – ανεξάρτητος υποψήφιος

11:04 Πώς θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ

Οι εκλογές στις ΗΠΑ άνοιξαν για μία ακόμα φορά τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πόσο σταθερές είναι; Τι θα σημάνει εκλογή Τραμπ και τι εκλογή Χάρις για την Αθήνα και τι αντίκτυπο θα έχει στα ελληνοτουρκικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:56 Πότε είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα στις προηγούμενες εκλογές

Το 2020 η νίκη του Τζο Μπάιντεν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τέσσερις ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών.

Το 2016 η νίκη του Τραμπ επί της Χίλαρι Κλίντον έγινε γνωστή την επομένη.

Το 2008 και το 2012 ο Μπαράκ Ομπάμα είχε μπορέσει να γιορτάσει τη νίκη του ήδη από το βράδυ των εκλογών.

Όμως το 2000 το όνομα του νικητή, του Τζορτζ Ου. Μπους, ανακοινώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή πέντε εβδομάδες μετά την ημέρα των εκλογών και έπειτα από μια μακρά διαδικασία επανακαταμέτρησης και πολλές προσφυγές στη Φλόριντα, προτού αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το 2020 και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 εκλογικοί αξιωματούχοι σε πολλές κομητείες αρνήθηκαν να επικυρώσουν τα αποτελέσματα, ένα απαραίτητο βήμα – το οποίο συνήθως αποτελεί μια τυπικότητα– πριν από τη δημοσίευσή τους.

10:43 Η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων

Μόλις κλείσουν τα εκλογικά κέντρα στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων, μια διαδικασία που διαφέρει ανά πολιτεία και η οποία ενδέχεται να διαρκέσει ημέρες, κυρίως αν υπάρξουν προσφυγές στα δικαστήρια.

Σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο οι ΗΠΑ, που εκτείνεται σε έξι ζώνες ώρας, οι κάλπες αρχίζουν να κλείνουν στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες στις 08:00 ώρα Ελλάδας. Περισσότερα από 80 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, είτε με επιστολική ψήφο είτε διά ζώσης.

Οι πολιτείες δεν μπορούν να ξεκινήσουν την καταμέτρηση των ψήφων αυτών προτού κλείσουν τα εκλογικά κέντρα, αλλά οι περισσότερες επιτρέπουν μια αρχική προετοιμασία προκειμένου να διευκολυνθεί η καταμέτρηση.

Όμως μερικές, όπως η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν – δύο από τις αμφίρροπες πολιτείες—δεν επιτρέπουν να ξεκινήσει καν αυτή η προετοιμασία πριν την ημέρα των εκλογών.

Μικρή διαφορά σημαίνει πολλές επανακαταμετρήσεις

Στην πλειονότητα των πολιτειών τα ψηφοδέλτια περνούν πρώτα από ένα οπτικό σκάνερ, που δίνει ένα πρώτο αποτέλεσμα, προτού καταμετρηθούν με το χέρι για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια το αποτέλεσμα επικυρώνεται από τους υπεύθυνους του εκλογικού κέντρου και διαβιβάζεται στις αρχές της κομητείας και της πολιτείας καθώς και στους τοπικούς αξιωματούχους των δύο κομμάτων.

Σε περίπτωση μικρής διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί στις επτά πολιτείες κλειδί, θα χρειαστούν μία ή και περισσότερες επανακαταμετρήσεις των ψήφων.

Ένα ενδεχόμενο που διαφαίνεται και στις φετινές εκλογές σε κάποιες πολιτείες κλειδί, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επί ποδός πολέμου για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των αποτελεσμάτων.

Εξάλλου οι δικαστικές προσφυγές, οι οποίες έχουν κατατεθεί και από τα δύο κόμματα ήδη πριν από την ημέρα των εκλογών και αφορούν κυρίως τους εκλογικούς κανόνες, ενδέχεται επίσης να περιπλέξουν τη διαδικασία.

10:33 Πόσους εκλέκτορες βγάζει κάθε Πολιτεία

Κατά την εκλογική διαδικασία, οι Αμερικανοί πολίτες δεν ψηφίζουν απευθείας ποιον θέλουν για πρόεδρο αλλά τους “εκλέκτορες”, οι οποίοι συγκροτούν το “Σώμα των Εκλεκτόρων”, το οποίο με τη σειρά του εκλέγει και τον νέο πρόεδρο.

Πρόεδρος θα αναδειχθεί όποιος εξασφαλίσει τη στήριξη 270 εκλεκτόρων, ακόμη κι αν έχει λιγότερες ψήφους. Κάθε μία από τις 50 πολιτείες εκλέγουν διαφορετικό αριθμό εκλεκτόρων, ανάλογα με τον πληθυσμό τους

Αναλυτικά ο αριθμός των εκλεκτόρων που “διορίζει” κάθε πολιτεία:

Αλαμπάμα – 9

Μοντάνα – 4

Αλάσκα – 3

Νεμπράσκα – 5

Αριζόνα – 11

Νεβάδα – 6

Άρκανσας – 6

Νιου Χάμσαϊρ – 4

Καλιφόρνια – 54

Νιου Τζέρσεϊ – 14

Κολοράντο – 10

Νέο Μεξικό – 5

Κονέκτικατ – 7

Νέα Υόρκη – 28

Ντέλαγουερ – 3

Βόρεια Καρολίνα – 16

Βόρεια Ντακότα – 3

Φλόριντα – 30

Οχάιο – 17

Τζόρτζια – 16

Οκλαχόμα – 7

Χαβάη – 4

Όρεγκον – 8

Άινταχο – 4

Πενσυλβάνια – 19

Ιλινόις – 19

Ρόουντ Άιλαντ – 4

Ιντιάνα – 11

Νότια Καρολίνα – 9

Αϊόβα – 6

Νότια Ντακότα – 3

Κάνσας – 6

Τένεσι – 11

Κεντάκι – 8

Τέξας – 40

Λουιζιάνα – 8

Γιούτα – 6

Μέιν – 4

Βερμόντ – 3

Μέριλαντ – 10

Βιρτζίνια – 13

Μασαχουσέτη – 11

Ουάσινγκτον – 12

Μίσιγκαν – 15

Δυτική Βιρτζίνια – 4

Μινεσότα – 10

Ουισκόνσιν – 10

Μισισίπι – 6

Ουαϊόμινγκ – 3

Μιζούρι – 10

και τέλος η Περιφέρεια της Κολούμπια που διορίζει 3 εκλέκτορες.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της Περιφέρειας της Κολούμπια (Ουάσινγκτον, D.C.) μπορούν να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές, παρότι δεν είναι πολιτεία, χάρη στην 23η Τροπολογία του Συντάγματος

10:20 Ποιον έβγαλε νικητή το… μπισκοτοpoll

Ο φούρνος Busken Bakery στο Σινσινάτι του Οχάιο είναι γνωστός για τη μοναδική «δημοσκόπηση μπισκότων» που χρησιμοποιεί για να προβλέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, μια παράδοση που διατηρεί από το 1984. Σε κάθε προεκλογική περίοδο, ο φούρνος πουλάει μπισκότα διακοσμημένα με τα πρόσωπα των βασικών υποψηφίων, και συνήθως το μπισκότο με τις περισσότερες πωλήσεις αντιστοιχεί στον τελικό νικητή των εκλογών.

Φέτος, 29.658 μπισκότα πωλήθηκαν με την φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ και 11.356 μπισκότα με την Κάμαλα Χάρις.

🥳🍪🥳🍪🥳🍪 Busken Bakery Cookie Poll predicts a Trump victory on Tuesday. 29,658 for Trump

11,356 for Harris

(Reported by Cindy Adams, 11/3/2024) Busken Bakery in Ohio has predicted almost every presidential election correctly since 1984 through cookie sales. The cookie… pic.twitter.com/GLXnNGrBtI — wyntre (@Wyntre999) November 4, 2024

Πάντως μέχρι τα οριστικά αποτελέσματα της κάλπης καλό είναι οι οπαδοί της Κάμαλα Χάρις να μην στεναχωριούνται καθώς παρά την επιτυχία αυτής της μεθόδου, η δημοσκόπηση του φούρνου δεν μπόρεσε να προβλέψει σωστά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Τότε, αν και είχαν πουληθεί περισσότερα μπισκότα του Τραμπ, ο Μπάιντεν με… λιγότερα μπισκότα κέρδισε την προεδρία.

10:10 Νικήτρια τη Χάρις βλέπει ο γκουρού των προβλέψεων, Άλαν Λίχτμαν – Τι είπε στο MEGA

Την Κάμαλα Χάρις βλέπει ως νικήτρια των αμερικανικών εκλογών ο Καθηγητής Ιστορίας του American University, Άλαν Λίχτμαν, που μέχρι και σήμερα έχει προβλέψει σωστά τις 9 από τις τελευταίες 10 αναμετρήσεις. Η μόνη περίπτωση στην οποία έπεσε έξω ήταν στις εκλογές-θρίλερ του 2000 όταν ο Τζορτζ Μπους κέρδισε οριακά και στα δικαστήρια τον Αλ Γκορ.

Ο ίδιος, μιλώντας στη Μεγάλη Εικόνα του Mega, σημειώνει πως οι προβλέψεις του πέφτουν μέσα γιατί βασίζονται σε ένα σύστημα που έχει αναπτύξει με 13 κλειδιά τύπου σωστό και λάθος και υπογραμμίζει ότι «η Κάμαλα Χάρις θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ».





09:43 Σκέρτσος: Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργασθεί με όποιο/α Πρόεδρο εκλεγεί στις ΗΠΑ

Την ευχή «να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή», στις εκλογές στις ΗΠΑ, εξέφρασε μιλώντας στον Σκάι, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, συμπληρώνοντας ότι «αυτό που θα βγει από την κάλπη θα πρέπει να υπηρετεί την παγκόσμια διεθνή γεωπολιτική σταθερότητα. Ζούμε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή, δεν αντέχουμε άλλες κρίσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Χρειαζόμαστε, σε τοπικό, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, λιγότερη τοξικότητα, περισσότερη συνεννόηση».

Στο ερώτημα αν η Αθήνα προτιμά έναν από τους δύο υποψήφιους Προέδρους, ο υπουργός Επικρατείας ξεκαθάρισε: «Εμείς υπηρετούμε τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, ο/η Πρόεδρος της Αμερικής υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», εν τέλει η Αθήνα θα συνεργασθεί με όποιο/α εκλεγεί.

«Για μας, πρώτα η Ελλάδα, αυτό που μετράει είναι τα εθνικά χρώματα να εκπροσωπούνται επάξια στο εξωτερικό», πράγμα το οποίο «το έχουμε πετύχει με τη διακυβέρνηση του πρωθυπουργού. Αυτό που προέχει είναι οι ελληνικές εθνικές θέσεις να ακούγονται με τον πιο δυνατό, καθαρό τρόπο, όπως και έγινε πριν από δύο χρόνια στην αμερικανική Γερουσία, όπου ο πρωθυπουργός μας χειροκροτήθηκε και από τις δύο πλευρές».

Ενώ σε ερώτημα για την πρόσφατη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Πομπέο, ο Άκης Σκέρτσος είπε πως ήταν «μια ιδιωτική συνάντηση στην οποία σίγουρα συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας».

09:40 Στο πλευρό της Χάρις ο Μικ Τζάγκερ

Και ο Μικ Τζάγκερ εκφράζει δημόσια την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να είναι η επιλογή τους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones μοιράστηκε φωτογραφίες με τα παιδιά του -τις τέσσερις κόρες του, Karis, Jade, Elizabeth και Georgia May, καθώς και τους δύο γιους του, James και Lucas – επισημαίνοντας «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε. Τα παιδιά του Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

View this post on Instagram A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές αλλά ο Μικ Τζάγκερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Independent.

09:30 Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπό τον φόβο επεισοδίων

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα υπό τον φόβο επεισοδίων έχουν ληφθεί σε αρκετές πολιτείες. Τα πιο εμφανή εντοπίζονται στις αμφίρροπες πολιτείες οι οποίες θα κρίνουν τον νικητή των προεδρικών εκλογών, όπως η Νεβάδα όπου μετά τις εκλογές του 2020 ξέσπασαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Τραμπ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

09:20 Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την προεκλογική εκστρατεία του, αφού μίλησε για σχεδόν δύο ώρες

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν τις τελευταίες προεκλογικές εκδηλώσεις τους σε πολιτείες κλειδιά. Η Χάρις μίλησε στην Πενσυλβάνια και ο Τραμπ πριν λίγο ολοκλήρωσε την προεκλογική ομιλία του σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν. Μια ομιλία που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει τις κορώνες κατά μεταναστών και να δηλώνει ότι θα κρατήσει «τους άνδρες έξω από τον γυναικείο αθλητισμό». Τάχθηκε δε εκ νέου υπέρ «του δικαιώματος των Αμερικανών να κρατούν και να φέρουν όπλα».

Δήλωσε δε βέβαιος ότι θα νικήσει. «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ, μαζί θα παλέψουμε, θα παλέψουμε, θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε!

Η 5η Νοεμβρίου, σήμερα, θα είναι η πιο σημαντική μέρα στην ιστορία της χώρας μας», είπε και κατέληξε: «Σας αγαπώ όλους, ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί το Μίσιγκαν, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!».

Μερικές ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε μετανάστες αν κρίνονται ένοχοι για φόνους αμερικανών υπηκόων ή αστυνομικών.

09:10 Πού θα βρίσκονται οι μονομάχοι το βράδυ των εκλογών

Η Κάμαλα Χάρις ο πατέρας της οποίας είναι Τζαμαϊκανός και η μητέρα της Ινδή, οργανώνει την εκλογική βραδιά της στο παλιό της πανεπιστήμιο, το Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον, το λεγόμενο και «το μαύρο Χάρβαρντ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, την πολιτεία στην οποία έχει την κατοικία του.

09:00 Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς στο Νιου Χάμσαϊρ ψήφισαν πρώτοι στις εκλογές

Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ψήφισαν πρώτοι από όλη τη χώρα στις προεδρικές εκλογές με τους δύο υποψήφιους να ισοψηφούν.

Από το χωριό αυτό ξεκίνησε σήμερα τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα) η ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1960, χάρη στην οποία το Ντίξβιλ Νοτς έχει λάβει τον τίτλο του «πρώτου της χώρας» (First in the Nation).

Η ψηφοφορία διήρκεσε μόνο μερικά λεπτά, όπως και η καταμέτρηση των ψήφων. Αποτέλεσμα: τρεις ψήφοι για τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τρεις για τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από το γειτονικό χωριό Μίλισφιλντ, οι κάτοικοι του οποίου επίσης ψήφισαν τα μεσάνυκτα, τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) ή στις 07:00.

Ωστόσο ο εκλογικός νόμος αυτής της μικρής πολιτείας επιτρέπει στα χωριά που έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους να ανοίγουν τα εκλογικά τους κέντρα ήδη από τα μεσάνυκτα και να τα κλείνουν μόλις έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το 2020 οι πέντε ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς είχαν ψηφίσει όλοι τους τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, κάτι που είχε συμβεί μόνο μία φορά προηγουμένως το 1960.

08:51 Με panic button και πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια οι εκλογικοί αντιπρόσωποι

Οι εκλογές στις ΗΠΑ διεξάγονται σε κλίμα ακραίας πόλωσης. Έχουν δοθεί panic button σε εκλογικούς υπαλλήλους, έχουν τοποθετηθεί αλεξίσφαιρα τζάμια, η αστυνομία είναι επί ποδός στα εκλογικά κέντρα, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταμετρητές ψήφων.

Ορισμένα εκλογικά τμήματα έχουν μετατραπεί σε φρούρια, επιτηρούνται από drones και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στις στέγες.

Εκλογικοί αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν επίσης για να μάθουν πώς να οχυρώνονται μέσα σε ένα δωμάτιο ή να χρησιμοποιούν μια μάνικα πυρόσβεσης για να απωθήσουν ενδεχόμενους εισβολείς.

Πολλοί υπάλληλοι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους.

Πολλοί καθηγητές έχουν πάρει ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο να είναι έτοιμοι να διδάξουν διαδικτυακά εάν χρειαστεί, καθώς έντονος είναι ο φόβος για εκδήλωσης επεισοδίων και να κλείσουν τα πανεπιστήμια.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA

08:46 «Νόμιμες» οι επιταγές του Μασκ στους ψηφοφόρους

Λίγο πριν την κάλπη δικαστήριο έκρινε ότι οι επιταγές του 1 εκατ. δολ. που μοίραζε ο Έλον Μασκ σε ψηφοφόρους του Τραμπ στις swing states ήταν νόμιμες και μπορούν να συνεχιστούν.

A day before the closely contested US presidential election between Kamala Harris and Donald Trump, a Pennsylvania state judge ruled that the $1 million-a-day giveaway to swing state voters by billionaire and Trump supporter Elon Musk can continue https://t.co/KklXcucwxD pic.twitter.com/0vN0x9gpp2 — Reuters (@Reuters) November 5, 2024

08:40 Τα πιθανά σενάρια του εκλογικού αποτελέσματος

Η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Δημοσκοπήσεις σε επτά πολιτείες-κλειδιά δείχνουν οριακή διαφορά, με κάθε υποψήφιο να προηγείται σε ορισμένες περιοχές κατά μόλις μια ή δύο μονάδες, ποσοστό εντός του περιθωρίου στατιστικού λάθους. Δείτε εδώ πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το αποτέλεσμα.

08:30 Οπαδοί της Χάρις φοβούνται νίκη του Τράμπ

«Αν δεν κερδίσει, χαθήκαμε» έλεγαν, πολλοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, όσο περίμεναν για να εισέλθουν στον χώρο όπου θα εκφωνούσε την τελευταία προεκλογική της ομιλία η Κάμαλα Χάρις, στη Φιλαδέλφεια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

08:20 Η εκστρατεία της Χάρις προειδοποιεί πως ίσως χρειαστούν «μέρες» για να γίνει σαφές το αποτέλεσμα

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλας Χάρις προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως τα οριστικά αποτελέσματα των σημερινών προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνουν γνωστά παρά έπειτα από «ημέρες», προειδοποιώντας το στρατόπεδο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον κάθε προσπάθειας με σκοπό να «σπείρει την αμφιβολία και το χάος» όσον αφορά την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Τα ψηφοδέλτια «θα συνεχίζουν να καταμετρώνται για αρκετές ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτό προφανώς δεν είναι ένδειξη νοθείας, είναι ο τρόπος που γίνεται», εξήγησε η πρόεδρος της εκστρατείας Χάρις-Ουόλς, η Τζεν Ο’ Μάλι Ντίλον.

«Θεωρούμε ότι αυτή η κούρσα θα είναι απίστευτα αμφίρροπη, δηλαδή ότι μπορεί να μην μάθουμε τα αποτελέσματα (…) πριν από αρκετές ημέρες», πρόσθεσε.

08:10 Φόβος επεισοδίων – Φρούριο η Ουάσιγκτον

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Ουάσιγκτον, που προετοιμάζεται για πιθανές διαμαρτυρίες ή ταραχές μετά τις εκλογές. Οι επιχειρήσεις κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη καλύψει τις εισόδους τους με σανίδες, αντικατοπτρίζοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για ενδεχόμενες αντιδράσεις ενώ γύρω από κυβερνητικά κτήρια, έχουν στηθεί φράχτες και κιγκλιδώματα για προστασία.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών και η κατοικία του αντιπροέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων όπου έχει εγκατασταθεί προστατευτική περίφραξη.

#Washington preparing for Nov 5 US presidential election

Protective fences are being erected at the White House, the Capitol and the Harris residence

Owners of nearby offices, cafes and shops are also boarding up doors and windows in case of possible riots, local media write pic.twitter.com/lQg21Q2AMe — Uncensored News (@Uncensorednewsw) November 4, 2024

Me δεδομένο το υψηλό επίπεδο πόλωσης, οι Αμερικανοί ανυπομονούν να ολοκληρωθεί η ιστορική εκλογική αναμέτρηση και προετοιμάζονται για ό,τι ακολουθήσει.

Τα δύο στρατόπεδα έχουν ξεκινήσει δεκάδες προσφυγές στη δικαιοσύνη, ενώ δύο Αμερικανοί στους τρεις εκφράζουν φόβους για ξέσπασμα βίας μετά την ψηφοφορία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη θέσει τη βάση για μια νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος, κατηγορώντας στη μια προεκλογική συγκέντρωσή του μετά την άλλη τους δημοκρατικούς ότι «κλέβουν σαν διάβολοι».

Και το στρατόπεδο των Δημοκρατικών λέει πως «περιμένει» ότι ο Ρεπουμπλικανός θα δηλώσει πρόωρα νικητής, όπως είχε κάνει και το 2020.

08:00 Στην τελική ευθεία η αναμέτρηση Χάρις και Τραμπ

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, με Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ να εισέρχονται στην τελική ευθεία της μάχης.

Περίπου 230 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο περίπου 160 εκατομμύρια από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι. Σχεδόν οι μισές από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, επιτρέπουν την εγγραφή τη σημερινή ημέρα.

Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου ή σε πρόωρα αυτοπρόσωπα εκλογικά κέντρα, μεταξύ αυτών και η Κάμαλα Χάρις.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 06:00 τοπική ώρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών (13:00 ώρα Ελλάδας). Σε όλες τις ΗΠΑ, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη 01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης.

Στις 02:00 η ώρα Ελλάδας, κλείνουν οι κάλπες στην Τζόρτζια και άλλες πέντε πολιτείες. Τότε είναι που τα αμερικάνικα τηλεοπτικά δίκτυα είναι πιο πιθανό να ανακοινώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις τους για πολιτείες που το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο να προβλεφθεί, όπως το Κεντάκι.

Οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν επίσης 34 γερουσιαστές των ΗΠΑ (από τους 100) και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Επιπλέον, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη σε 11 πολιτείες και δύο σε αμερικανικά εδάφη: Πουέρτο Ρίκο και Αμερικανική Σαμόα.