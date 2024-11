Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από έγκυρη εταιρεία, όπως αναφέρει η Washington Post, δείχνει ότι η Κάμαλα Χάρις προηγείται έστω και με μικρό προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα, μια πολιτεία η οποία θεωρείται «κάστρο» των Ρεπουμπλικανών.

Μάλιστα, κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με αυτήν στην τελική ευθεία για τις εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ και εκλογικοί αναλυτές θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα να κερδίσουν τη συγκεκριμένη πολιτεία οι Δημοκρατικοί.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Χάρις επικρατεί με 47% έναντι 44% του Τραμπ, ενώ στα μέσα του Σεπτεμβρίου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρούσε το προβάδισμα.

Τον Ιούνιο ο Ντόναλντ Τραμπ κατέγραφε μια διαφορά 18 μονάδων απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν πριν αυτός παραιτηθεί υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Η τελευταία δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου και απάντησαν 808 πιθανοί ψηφοφόροι. Συμμετείχαν άτομα που έχουν ήδη ψηφίσει και άτομα που δήλωσαν ότι σίγουρα σκοπεύουν να ψηφίσουν.

Έχει περιθώριο σφάλματος συν ή μείον 3,4 ποσοστιαίες μονάδες και διεξήχθη από τη Selzer & Co., μια εταιρεία με επικεφαλής την καταξιωμένη δημοσκόπο Αν Σέλζερ.

BREAKING: Kamala Harris now leads Donald Trump in Iowa

The Des Moines Register Poll has Harris at 47% and Donald Trump at 44%.

The difference between them is within the margin of error. pic.twitter.com/ZjVALVZ6V5

— MSNBC (@MSNBC) November 3, 2024