Ψήφισε ο Τραμπ και αισθάνεται «πολύ σίγουρος» για τη νίκη

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν σήμερα (5/11) για τον νέο ηγέτη της χώρας τους. Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Ποιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου; Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα, με ιστορικά διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ το εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Παλμ Μπιτς συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, αφού ψήφισε δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ σίγουρος» για τη νίκη. Ωστόσο, δεν πιστεύει ότι «θα έχουμε αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ».

Όπως σημείωσε ο Τραμπ, «οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίστηκαν με δύναμη» και χαρακτήρισε τη φετινή «την καλύτερη εκστρατεία που κάναμε».

«Δεν θα είναι καν κοντά (σ.σ. η διαφορά στο αποτέλεσμα), αλλά θα πάρει πολύ χρόνο για να πιστοποιηθεί», συμπλήρωσε ο Τραμπ και συνέχισε να διαμαρτύρεται για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι «ξόδεψαν όλα αυτά τα χρήματα για τα μηχανήματα», αναφέροντας τις γαλλικές εκλογές ως παράδειγμα γρήγορων εκλογών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τον μεγάλο χρόνο αναμονής για την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων ως έναν τρόπο να σπείρει αμφιβολίες για την ακεραιότητα των εκλογών.

