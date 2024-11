Οριακό προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις δίνει η τελευταία εκτίμηση του Economist με τη μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους να κρίνεται σε πολύ μικρές διαφορές.

Σύμφωνα με την τελευταία μετάδοση του δικτύου για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η Χάρις διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, με την πιθανότητα νίκης να έχει αυξηθεί από 50% σε 56%.

Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα νίκης της Χάρις ανέβηκε έξι φορές σε σχέση με χθες ενώ του Τραμπ έπεσε τις ίδιες φορές σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.

Όσον αφορά στους εκλέκτορες, τα ευρήματα δίνουν 276 στην Χάρις, αριθμός που της εξασφαλίζει τη νίκη δεδομένου ότι απαιτούνται 270, και 262 στον Τραμπ.

Kamala Harris’s chances of winning have risen from 50% to 56% in the final update of our presidential model https://t.co/QIREJqpIbV pic.twitter.com/9sRmVxfMX0

— The Economist (@TheEconomist) November 5, 2024