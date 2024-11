Η αντιπρόεδρος Χάρις και ο πρώην πρόεδρος Τραμπ βρίσκονται σε αδιέξοδο σε βασικές πολιτείες που θεωρούνται αμφίρροπες λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η δημοσκόπηση της Emerson College Polling και του The Hill που δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών δείχνει ότι η Χάρις και ο Τραμπ βρίσκονται σε στενή αντιπαράθεση στις πολιτείες μάχης. Ο Τραμπ έχει προβάδισμα στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα και την Πενσυλβάνια, ενώ η Χάρις έχει προβάδισμα στο Μίσιγκαν.

Στη Νεβάδα και το Ουισκόνσιν οι δύο μονομάχοι ισοβαθμούν. Εκεί είναι που η πρωτιά φαίνεται πως θα κριθεί για λίγες ψήφους ή λίγους εκλέκτορες.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ προηγείται του Χάρις με 49% έναντι 48%. Ο Τραμπ προηγείται επίσης στην Πενσυλβάνια, με 49% έναντι 48% της Χάρις. Στην Αριζόνα, ο Τραμπ προηγείται της Χάρις, 50 τοις εκατό έναντι 48 τοις εκατό. Στη Τζόρτζια, ο Τραμπ προηγείται με περίπου 50 τοις εκατό έναντι 49 τοις εκατό της Χάρις.

Στο Μίσιγκαν, η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 50 τοις εκατό έναντι 48 τοις εκατό. Στη Νεβάδα οι δύο ισοβαθμούν με 48% ο καθένας και στο Ουισκόνσιν με 49% ο καθένας.

