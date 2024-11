Θεωρίες συνωμοσίας πριν το Λευκό Οίκο – Ποια είναι τελικά η αληθινή Μελάνια Τραμπ;

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ για να ψηφίσει στη Φλόριντα, αλλά η επιλογή της να φορέσει γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο οδήγησε σε νέες εικασίες για θεωρίες περί «σωσία της Μελάνιας».

Οι χρήστες του διαδικτύου δεν μπορούσαν να μην παρατηρήσουν ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να βγάλει τα γυαλιά ηλίου της σε εσωτερικό χώρο – προκαλώντας την αναγέννηση θεωριών συνωμοσίας για σωσίες της Πρώτης πλέον Κυρίας.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ψηφίζουν στο κέντρο αναψυχής Mandel στο West Palm Beach της Φλόριντα, στις 5 Νοεμβρίου. Πλάνα της 54χρονης Μελάνια, που στέκεται ήσυχα δίπλα στον σύζυγό της, φορώντας φόρεμα και γυαλιά ηλίου, άρχισαν γρήγορα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

«Η Μελάνια φοράει γυαλιά ηλίου μέσα όλη μέρα σήμερα», γράφει μια ανάρτηση στο X που έχει γίνει viral με το εντυπωσιακό νούμερο των 34 εκατομμυρίων προβολών. Η ανάρτηση περιλαμβάνει ένα βίντεο που δείχνει τους Τραμπ να χαιρετούν τους υποστηρικτές τους στο εκλογικό κέντρο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα κόκκινο MAGA καπέλο, αλλά η Μελάνια δεν έδωσε ούτε το χαρακτηριστικό χρώμα MAGA, καθώς επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα και γυαλιά ηλίου.

Το βίντεο πυροδότησε και πάλι θεωρίες συνωμοσίας για την «ψεύτικη Μελάνια». Οι θεωρίες συνωμοσίας για το ποια Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε τελικά, άρχισαν να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούσε μερικές φορές σωσία για τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Και αυτή τη φορά, πολλοί χρήστες του X διακίνησαν την πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να είχε χρησιμοποιήσει σωσία της συζύγου του Μελάνια.

«Αυτή είναι η σωσίας, όχι η Μελάνια , φαίνεται εύκολα όταν χαμογελάει και γι’ αυτό υπάρχουν τα γυαλιά», έγραψε ένας χρήστης του Χ.

«Αυτή είναι η ψεύτικη Μελάνια», έγραψε ένας άλλος. Δεκάδες χρήστες του Χ έγραψαν «αυτή δεν είναι η Μελάνια» κάτω από το viral βίντεο.

Ορισμένοι μάλιστα προσπάθησαν να προσφέρουν φωτογραφικές αποδείξεις για να εξηγήσουν, γιατί θεωρούσαν ότι η Μελάνια Τραμπ είχε στείλει σωσία στη θέση της.

«Η σωσίας της Μελάνια φαίνεται φοβερά νευρικό», έγραφε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Ορκίζομαι ότι δεν είμαι μέσα στο όλο θέμα της συνωμοσίας, αλλά… αυτή προφανώς δεν είναι η Μελάνια», σχολίασε ένα άλλο άτομο.

Ωστόσο, άλλα βίντεο δείχνουν ότι η Μελάνια τελικά έβγαλε τα γυαλιά ηλίου της καθώς απευθυνόταν στους υποστηρικτές της.

OK I know she didn’t look like herself because of the sunglasses but that’s really Melania Trump. Here is a video from C-SPAN where she is speaking. #MAGA #ElonMusk #Melania pic.twitter.com/IAlxdmJqUD

— Rickey Yaneza (@rickey) November 5, 2024