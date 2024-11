Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επινίκιας ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τον πανηγυρισμό του χορεύοντας υπό τους ρυθμούς του «YMCA».

Αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή στη Φλόριντα και ευχαρίστησε όλους όσους τον ψήφισαν και φυσικά την οικογένειά του.

«Γράψαμε ιστορία απόψε… Ευχαριστώ τον αμερικανικό λαό που με εξέλεξε 47ο και 45ο πρόεδρο και προς κάθε πολίτη: θα πολεμήσω για εσάς και τις οικογένειες και το μέλλον σας και θα πολεμώ κάθε μέρα με κάθε κύτταρο του σώματος μας. Αυτή θα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, δεν έφυγε αλλά παρέμεινε και λικνίστηκε υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού «YMCA».

This was Trump at 2 AM last night.

You can’t stop this movement. Remember Kamala said Trump was exhausted 😂🤣. She was sleeping while he was dancing!

pic.twitter.com/NR5Dx9DnVc

— Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) November 6, 2024