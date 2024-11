Ο ζυγός φαίνεται να κλίνει προς την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρώνοντας περισσότερους εκλέκτορες σε σχέση με την Κάμαλα Χάρις.

Με βάση τις προβέψεις Sky News, CNN και CBS ο Τραμπ εξασφαλίζει ως τώρα 246 στο σώμα των εκλεκτόρων και η Χάρις 187.

Για τη νίκη χρειάζονται 270 ψήφοι στο εκλεκτορικό σώμα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος επικρατεί σε Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Ιντιάνα, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μιζούρι, Μισισίπι, Μοντάνα, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Νότια και Βόρεια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα, Δυτική Βιρτζίνια, Γουαϊόμινγκ, Κάνσας, Αϊντάχο, Αϊόβα και Τζόρτζια.

Η Δημοκρατική υποψήφια από την πλευρά της επικρατεί σε Βιρτζίνια, Χαβάη, Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσινγκτον, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ιλινόις, Μασαχουσέτη, Μέριλαντ, Νιού Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Ρόουντ Άιλαντ, Βερμόντ, Ουάσινγκτον DC, Νεμπράσκα.

Δε θα προχωρήσει σε δηλώσεις το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη (τοπική ώρα) η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, όπως ανακοίνωσε ένας από τους συμβούλους της, ο Σέντρικ Ρίτσμοντ.

Ο σύμβουλός της συμπλήρωσε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθυνθεί «στο έθνος» την Τετάρτη.

«Έχουμε ακόμη πολιτείες που δεν έχουν κριθεί ακόμη. Θα συνεχίσουμε όλη τη νύχτα να αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί, ότι κάθε φωνή έχει μιλήσει. Επομένως, δεν θα έχετε νέα απόψε από την αντιπρόεδρο, η οποία θα κάνει δήλωση αύριο», δήλωσε ο Ρίτσμοντ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει σε συνεδριακό κέντρο κοντά στην οικία του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για να απευθυνθεί σε υποστηρικτές του.

BREAKING: Vice President Kamala Harris will not speak tonight at her campaign headquarters at Howard University. She plans to speak tomorrow, Harris campaign co-chair Cedric Richmond announced. pic.twitter.com/6YPBDe8env

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2024