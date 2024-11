Γνωστή από τις αρχές του 17ου αιώνα ως «Θεμέλια Πολιτεία» -κυρίως για τον ρόλο της στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας- η Πενσιλβάνια ετοιμάζεται να επαναβεβαιώσει τον τίτλο της στις κρίσιμες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 5 Νοεμβρίου.

Πιο κομβική από τις συνολικά επτά αμφίρροπες πολιτείες, απέκτησε προεκλογικά πολύπλευρα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έγινε τόπος της πρώτης απόπειρας δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού πρώην και επίδοξου επόμενου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Ιούλιο, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ο δισεκατομμυριούχος προεδρικός υποψήφιος επέτρεψε εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, υποσχόμενος «το αμερικανικό όνειρο» στο μέσο ψηφοφόρο, προτού υποδυθεί για λίγο μπροστά στις κάμερες τον εργαζόμενο σε ένα franchise της αλυσίδας McDonald’s, στην ίδια πολιτεία.

WHEN I’M PRESIDENT THE MCDONALD’S ICE CREAM MACHINES WILL WORK GREAT AGAIN! pic.twitter.com/jqdyMpgnLF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2024