Είναι 17, 18 και 19 ετών και θα υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου, την πρώτη φορά που θα ψηφίσουν σε προεδρικές εκλογές. Τρεις νεαροί Αμερικανοί που ζουν στην κρίσιμη πολιτεία Τζόρτζια, μίλησαν στο AFP.

Ο Κάμρον ανυπομονεί να γίνει 18 ετών αύριο Πέμπτη, εγκαίρως για να μπορέσει να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές. Γι’ αυτόν τον μαθητή λυκείου, που φορά το κόκκινο καπελάκι με το όνομα του Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσει τον ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο, για τον οποίο άκουσε να μιλάνε πρώτη φορά όταν ήταν «8 ή 9 ετών».

«Πολλοί νεαροί άνδρες έχουν απογοητευθεί από αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ», εξηγεί εκτιμώντας ότι οι Δημοκρατικοί αφιερώνουν πολύ χρόνο να υπερασπίζονται, για παράδειγμα, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και όχι αρκετό για να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Πραγματικά δεν είναι αυτό που επιζητούν οι νεαροί άνδρες», τονίζει ο Κάμρον από την Ατλάντα, όπου συμμετείχε στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση. «Θέλουν έναν ισχυρό και δυναμικό ηγέτη (…) θέλουν κάποιον που να μπορούν να θαυμάζουν», προσθέτει.

Today’s youngest voters make up a quarter of the population — enough to tip the scales come November.

