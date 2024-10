Ο Τραμπ αρνείται ότι είναι ναζιστής - «Είμαι το αντίθετο του ναζιστή»

«Δεν είμαι ναζιστής, είμαι το αντίθετο του ναζιστή», διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Brendan McDermid) κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια, έπειτα από αρκετές ημέρες πολεμικής με αφορμή σχόλιο που φέρεται να είχε κάνει στο παρελθόν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο.

Donald Trump: «I’m the opposite of a Nazi» (he’s not). pic.twitter.com/AHR2ML8BOF

— Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) October 28, 2024