Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε χθες πως «ναι», θεωρεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας, ερωτηθείσα σχετικά κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του CNN, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ.

«Νομίζετε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας;» ρώτησε την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. «Ναι, έτσι νομίζω», του απάντησε.

Η αντιπρόεδρος, πρώην εισαγγελέας, ετοιμάζεται εξάλλου να κάνει την «τελική αγόρευσή της» εναντίον του πρώην προέδρου την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την εκστρατεία της.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Q: Do you think Donald Trump is a fascist?

Vice President Harris: Yes I do pic.twitter.com/qJa2RGDyWE

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 24, 2024