Τραμπ: Ακροδεξιές κορώνες και ρατσιστικό παραλήρημα στη συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη

Το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη γέμισε χθες με τα κόκκινα καπελάκια των υποστηρικτών του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο σωτήρας των ΗΠΑ τις οποίες «κατέστρεψε» η Κάμαλα Χάρις, σε μια προεκλογική συγκέντρωση που σημαδεύτηκε από προσβολές εις βάρος των μεταναστών και κυρίως των Πορτορικανών.

Ο Τραμπ, διασημότητα της Νέας Υόρκης επί δεκαετίες, ήθελε να εκμεταλλευθεί αυτή την ευκαιρία, «στο πιο διάσημο στάδιο του κόσμου» χωρητικότητας 20.000 ατόμων, για να παρουσιάσει τα τελευταία του επιχειρήματα κατά της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις, αν και η τελευταία φορά που η πολιτεία της Νέας Υόρκης υποστήριξε Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο ήταν το 1984.

