Music

Ο Τζον και η Γιόκο χώρισαν εξαιτίας του Ρίτσαρντ Νίξον

Ο σκηνοθέτης της φρέσκιας ταινία One to One: John & Yoko αποκαλύπτει στον Guardian πώς του δόθηκε πρόσβαση σε ένα «βουνό» από προσωπικό και οικογενειακό αρχειακό υλικό που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το θρυλικό ζευγάρι, Τζον και Γιόκο.