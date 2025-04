Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σε κλίμακα επίθεση κατά της Ουκρανίας εδώ κι εβδομάδες, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ήταν η πρώτη επίθεση μεγάλης κλίμακας με τη χρήση πυραύλων και drones από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη διαπραγμάτευση δύο συμφωνιών παύσης του πυρός με τη Ρωσία και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και μιας συμφωνίας για την εκατέρωθεν αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This night’s rocket attack on #Kyiv: 1 person preliminarily killed, 3 injured (2 hospitalized). Damage in Darnytskyi, Obolonskyi, Solomyanskyi districts. Fires, building destruction, and car damage reported.#Ukraine pic.twitter.com/zuNk9dGe0P

— Ruslan Musychuk (@ruslan_muzychuk) April 6, 2025