Ο Μαμαρντασβίλι «τρολάρει» τον Βινίσιους – «Έχασε το στοίχημα και μου χρωστάει 50 ευρώ»

Η Βαλένθια έκανε το μεγάλο μπαμ στ Σαντιάγκο Μπερναμπέου επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και αυτή η νίκη ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των «νυχτερίδων» για παραμονή στην μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο τερματοφύλακας της Βαλένθια,Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι ήταν ο MVP των φιλοξενούμενων και με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έκανε, χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του.

Ο Μαμαρντασβίλι αποκάλυψε μάλιστα μετά τον αγώνα, και μια άγνωστη ιστορία της αναμέτρησης, στην φάση που ο Βινίσιους εκτέλεσε πέναλτι στο 13’.

Ο διεθνής πορτιέρε της Βαλένθια είπε «όχι» στον σούπερ σταρ της Ρεάλ με μια εξαιρετική απόκρουση και μιλώντας στους δημοσιογράφους θέλησε να… τρολάρει τον Βινίσιους.

«Λίγο πριν την εκτέλεση του πέναλτι, βάλαμε ένα στοίχημα με τον Βινίσιους. Τον ρώτησα, θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα; Και μου απάντησε, ναι.

Του είπα λοιπόν ότι αν αποκρούσω το πέναλτι θα μου δώσει 50 ευρώ και αν κατάφερνε να σκοράρει θα του έδινα εγώ.

Απέκρουσα το πέναλτι, αλλά τα λεφτά του Βινίσιους δεν τα έχω δει ακόμα. Πρέπει να με πληρώσει έτσι δεν είναι; Κέρδισα το στοίχημα, αλλά τέλος πάντων, μην το κάνουμε και μεγάλο θέμα».

