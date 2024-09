«Τρελάθηκε» ο Μαμαρντασβίλι: Έγινε ένα με τον κόσμο μετά τη νίκη της Γεωργίας (vid)

Η Γεωργία επικράτησε με 4-1 της Τσεχίας, στην πρεμιέρα του Nations League για τον πρώτο όμιλο του League B, με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, να είναι εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του ξανά.

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας έκανε καθοριστικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της χώρας του. Αυτό που έκανε όμως στο τέλος της αναμέτρησης είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό highlight του.

❤🇬🇪 Giorgi Mamardashvili, leading the Georgian ultras to celebrate the victory over Czech Republic.

His leadership was one of the extra key factors who led Liverpool to the decision to sign him for 2025. pic.twitter.com/SvyqOm9SoW

