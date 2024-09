Καθυστερεί η επιστροφή του Νεϊμάρ: Εκτός για δύο ακόμα μήνες (pic)

Καθυστερεί -κι άλλο- απ΄ ότι φαίνεται η επάνοδος του Νεϊμάρ στην αγωνιστική δράση με την φανέλα της Αλ Χιλάλ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν κατάφερε να περάσει τα τεστ φυσικής κατάστασης, δεν βρίσκεται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, ενώ ακόμη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο γόνατο δεν του επιτρέπουν να ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις.

Μάλιστα, δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία αναφέρουν ότι ο Νεϊμάρ εκτιμάται πως θα επιστρέψει στη δράση κάπου στα τέλη του Νοέμβρη και αν γίνει αυτό θα έχει μείνει εκτός, συνολικά 13 μήνες.

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος τραυματίστηκε τον Οκτώβρη του 2023 στο χιαστό του γονάτου του, σε ματς της Βραζιλίας με Ουρουγουάη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις 3 Οκτωβρίου 2023 στο ασιατικό Champions League

