Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μαμαρντασβίλι στη Λίβερπουλ (pic)

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ είναι ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να γίνει ποδοσφαιριστής των reds, ωστόσο θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθια μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν στα 30 εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν από την επίτευξη στόχων, ενώ οι «νυχτερίδες» θα διατηρήσουν το 10% από πιθανή μελλοντική πώληση.

Ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της La Liga, με τη Λίβερπουλ να τον κάνει δικό της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς το μόνο που απομένει είναι πλέον η επίσημη ανακοίνωση των Reds, οι οποίοι, πάντως, θα τον αφήσουν ως δανεικό για μια σεζόν στην Βαλένθια.

🚨🔴 Giorgi Mamardashvili to Liverpool, here we go! Medical today for Georgian goalkeeper as he’s joining #LFC from Valencia.

The agreement for €35m package plus sell-on clause will be signed now but he will join Liverpool in July 2025.

This season he’s staying in Valencia. 🦇 pic.twitter.com/8ut4HvCAxU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024