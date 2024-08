Ο Σλοτ έκανε ό,τι δεν κατάφεραν οι πέντε τελευταίοι προπονητές της Λίβερπουλ (pic)

Η Λίβερπουλ πέρασε με εύκολη νίκη από την έδρα της Ίπσουιτς στην πρεμιέρα της Premier League και ο Άρνε Σλοτ ξεκίνησε με το… δεξί τη θητεία του στον πάγκο των «reds». Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Ζότα (60′) και Σαλάχ (65′), ενώ ο Τσιμίκας αγωνίστηκε ως αλλαγή, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, ήταν η πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της σεζόν 1998-99 όταν με τους Ζεράρ Ουγιέ και Ρόι Έβανς στον πάγκο της η Λίβερπουλ είχε ξεκινήσει με νίκη το πρωτάθλημα (2-1 στην έδρα της Σαουθάμπτον).

Έκτοτε πέρασαν από το τιμόνι της πέντε προπονητές που απέτυχαν να πάρουν τρίποντο στο ντεμπούτο τους. Ο λόγος για τους Ράφα Μπενίτεθ, Ρόι Χόντγκσον, Κένι Νταλγκλίς, Μπρένταν Ρότζερς και φυσικά τον Γιούργκεν Κλοπ!

1 – Arne Slot is just the second @LFC manager in the @premierleague era to record a victory on his league debut, after Gérard Houllier in August 1998 (in a joint-management role with Roy Evans). Start. pic.twitter.com/gyV5TgVyA0

