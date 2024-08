Ανακοίνωσε τον Μαμαρντασβίλι η Λίβερπουλ – Θα παραμένει φέτος στη Βαλένθια με την μορφή δανεισμού

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Βαλένθια για την απόκτηση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα να παραμένει δανεικός στους Ισπανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Το deal «έκλεισε» στα 30 (+5 σε μορφή μπόνους) εκατομμύρια ευρώ για τον Μαμαρντασβίλι, ο οποίος βρίσκεται στη Βαλένθια από τον Ιανουάριο του 2022 και μετρά 102 συμμετοχές με τις «νυχτερίδες».

Ο Γεωργιανός πορτιέρε μετρά μέχρι τώρα 31 clean sheets στη La Liga, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική της χώρας του, στο πρόσφατο Euro 2024, στα γήπεδα της Γερμανίας.

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024