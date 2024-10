Δριμεία επίθεση εναντίον της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Andrew Kelly).

Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος υποστήριξε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις – η δημοκρατική αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου – κατέστρεψαν τη χώρα.

«Καταστρέψατε τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να το ανεχθούμε άλλο. Κάμαλα, απολύεσαι! Φύγε από εδώ!», είπε ο Τραμπ επευφημούμενος από υποστηρικτές του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

President Trump to the crowd at Madison Square Garden:

“Next Tuesday, you have to stand up and you have to tell Kamala Harris that you’ve done a terrible job, that Crooked Joe Biden has done a terrible job. You’ve destroyed our country, we’re not going to take it anymore.… pic.twitter.com/1gHstSc8N6

