Την έντονη αντίδραση των Ρεπουμπλικανών προκάλεσαν χθες Τρίτη δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στις οποίες φαίνεται να αποκαλεί «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του υποψήφιου του κόμματος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια μεγάλης προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Madison Square Garden την Κυριακή ανέβηκε στη σκηνή, μεταξύ άλλων, και ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ο οποίος αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Σε αυτή τη δήλωση του Χίντσκλιφ φαίνεται να αναφερόταν ο Μπάιντεν όταν μίλησε χθες μέσω zoom με ψηφοφόρους.

Στη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο Δημοκρατικός πρόεδρος σχολίασε ότι οι Πορτορικάνοι «είναι καλοί, έντιμοι, ευυπόληπτοι άνθρωποι» και μετά φάνηκε να δηλώνει «τα μοναδικά σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν είναι οι υποστηρικτές του (…) ο τρόπος που δαιμονοποιεί τους Λατίνους είναι εξωφρενικός», αναφερόμενος στον Τραμπ.

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που ανήρτησε ο Λευκός Οίκος στο Χ, στη δήλωση του Μπάιντεν εμφανίζεται η κτητική απόστροφος στη λέξη υποστηρικτές, «supporter’s», κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν συγκεκριμένα σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ, πιθανόν τον Χίτσκλιφ.

«Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εκεί έξω είναι του υποστηρικτή του», ήταν η δήλωση του Μπάιντεν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

WATCH: President Joe Biden: «The only garbage I see floating out there is [Trump] supporters.» pic.twitter.com/9teSUOytqC

Ωστόσο πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στο σχόλιο αυτό χωρίς να βάζουν την κτητική απόστροφο στη λέξη «υποστηρικτής» και γράφοντας «supporters», στον πληθυντικό, οπότε ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερόταν σε όλους τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν έγραψε λίγο αργότερα στο Χ: «Νωρίτερα σήμερα αποκάλεσα τη γεμάτη μίσος ρητορική για το Πουέρτο Ρίκο που χρησιμοποίησε υποστηρικτής του Τραμπ στην προεκλογική του εκδήλωση στο Madison Square Garden σκουπίδια, ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ για να τη χαρακτηρίσω. Ο τρόπος που δαιμονοποιεί τους Λατίνους είναι εξωφρενικός. Αυτό ήθελα να πω. Τα σχόλια σε αυτή την προεκλογική συγκέντρωση δεν αντικατοπτρίζουν το ποιοι είμαστε ως έθνος».

Ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχασαν την ευκαιρία για να επιτεθούν στον Δημοκρατικό πρόεδρο και την υποψήφια του κόμματος στις εκλογές, την Κάμαλα Χάρις.

«Δεν υπάρχει τρόπος να το παρουσιάσουν: ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις δεν μισούν απλώς τον πρόεδρο Τραμπ, απεχθάνονται τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς που τον υποστηρίζουν», σχολίασε η Κάρολιν Λίβιτ εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου.

«Η Κάμαλα θα πρέπει να απαντήσει σε αυτή την επονείδιστη επίθεση εναντίον δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών», πρόσθεσε.

Εξάλλου η προεκλογική ομάδα του Τραμπ έστειλε μέιλ στους υποστηρικτές του στο οποίο αναφέρει: «Πριν λίγα λεπτά το αφεντικό της Κάμαλα, ο διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν, αποκάλεσε όλους τους υποστηρικτές μου σκουπίδια- αναφερόταν σε εσάς!».

«Μπορούν να σας αποκαλούν σκουπίδια τώρα, ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΘΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ!», πρόσθετε το μέιλ.

This is disgusting. Kamala Harris and her boss Joe Biden are attacking half of the country.

There’s no excuse for this. I hope Americans reject it.

https://t.co/oLXa0Misng https://t.co/Y67u7rZXVs

— JD Vance (@JDVance) October 30, 2024