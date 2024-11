Ο Μπέρνι Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής και μια από τις κορυφαίες προοδευτικές φωνές στο Κογκρέσο, δήλωσε ότι η αποτυχία των Δημοκρατικών να υιοθετήσουν πολιτικές που θα βοηθούσαν τον μέσο Αμερικανό οδήγησε στην τραγική επίδοση του κόμματος στις χθεσινές εκλογές.

It should come as no great surprise that a Democratic Party which has abandoned working class people would find that the working class has abandoned them.

While the Democratic leadership defends the status quo, the American people are angry and want change.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 6, 2024