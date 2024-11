Ντέρμπι για γερά νεύρα δείχνει το πρώτο αποτέλεσμα από τις εκλογές στις ΗΠΑ, με τους δύο μονομάχους να ισοψηφούν.

Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ψήφισαν πρώτοι από όλη τη χώρα στις προεδρικές εκλογές.

Από το χωριό αυτό ξεκίνησε σήμερα τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα) η ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές. Έτσι συνεχίστηκε μια παράδοση που ξεκίνησε το 1960. Χάρη σε αυτήν το Ντίξβιλ Νοτς έχει λάβει τον τίτλο του «πρώτου της χώρας» (First in the Nation).

Εκλογές στις ΗΠΑ: Το αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη

Η ψηφοφορία διήρκεσε μόνο μερικά λεπτά, όπως και η καταμέτρηση των ψήφων. Αποτέλεσμα: τρεις ψήφοι για τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τρεις για τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από το γειτονικό χωριό Μίλισφιλντ, οι κάτοικοι του οποίου επίσης ψήφισαν τα μεσάνυκτα, τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) ή στις 07:00.

Ωστόσο ο εκλογικός νόμος αυτής της μικρής πολιτείας επιτρέπει στα χωριά που έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους να ανοίγουν τα εκλογικά τους κέντρα ήδη από τα μεσάνυκτα και να τα κλείνουν μόλις έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το 2020 οι πέντε ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς είχαν ψηφίσει όλοι τους τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Γεγονός που είχε συμβεί μόνο μία φορά προηγουμένως το 1960.