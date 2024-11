Τα χρυσά tweet του Μασκ: Πόσα κερδίζει από το ποντάρισμα στο… «άλογο» του Τραμπ

«Ένα αστέρι γεννιέται: ο Ίλον», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, πλέκοντας το εγκώμιο για τον Ίλον Μασκ, τον μεγαλύτερο «σπόνσορά» του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Οι δύο άντρες παρακολούθησαν μαζί τα αποτελέσματα στο Παλμ Μπιτς με τον διευθύνοντα, σύμβουλο του X και της Tesla να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του και να ανεβάζει το ένα tweet μετά το άλλο.

Η νίκη του Τραμπ εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τον Μασκ -ήδη τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο με περιουσία 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων- του οποίου το στοίχημα στις εκλογές στις ΗΠΑ απέδωσε καρπούς καθώς πρόκειται να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς συμβούλους του προέδρου.

Ο ρόλος του Ίλον Μασκ ως επικεφαλής ενός νέου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας θα δώσει στον δισεκατομμυριούχο σαρωτικές εξουσίες να προτείνει βαθιές περικοπές σε αυτό που θεωρεί «τεράστια ομοσπονδιακή γραφειοκρατία… που κρατά πίσω την Αμερική σε μεγάλο βαθμό».

Ο Μασκ έχει επίσης ορκιστεί ότι θα υπερασπιστεί την απορρύθμιση και θα αποκτήσει επιρροή στην πολιτική των ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εξερεύνηση του διαστήματος και τα ηλεκτρικά οχήματα – όλους τους τομείς στους οποίους έχει προσωπικό μερίδιο μέσω της ηγεσίας του στις xAI, SpaceX και Tesla.

«Είναι ένας χαρακτήρας, είναι ένας ιδιαίτερος τύπος, είναι μια υπεριδιοφυΐα», είπε ο Τραμπ για τον Μασκ την Τετάρτη. «Πρέπει να προστατεύσουμε τις ιδιοφυΐες μας, δεν έχουμε τόσες πολλές από αυτές».

Νωρίτερα το βράδυ, ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του να κουβαλάει ένα νεροχύτη στο Οβάλ Γραφείο, μια παράξενη αναφορά σε μια παρόμοια φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter, λίγο πριν από την απόκτηση της πλατφόρμας έναντι 44 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο του 2022.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024