Εκατοντάδες περιστατικά που αφορούν υποτιθέμενες παρατυπίες στην ψηφοφορία συλλέγονται και διαδίδονται από ιδιώτες, καθώς και από προσκείμενες στους Ρεπουμπλικάνους ομάδες, ενόψει των εκλογών των ΗΠΑ.

Ο ανεμοστρόβιλος παραπληροφόρησης που εξαπλώνεται στο διαδίκτυο αποτελεί πρόκληση για τους εκλογικούς αξιωματούχους, οι οποίοι πρέπει να διαψεύσουν τις φήμες και να καθησυχάσουν τους ψηφοφόρους, ενώ προετοιμάζονται για τη διαχείριση της ημέρας των εκλογών την Τρίτη.

Πολλές αναρτήσεις που επικαλούνται εκλογικές παρατυπίες υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της εκστρατείας του Τραμπ ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 και τις υποδείξεις ότι ενδεχομένως θα εξαπατηθεί και πάλι για τη νίκη στις 5 Νοεμβρίου.

Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο ότι θα το έκανε αν ήταν «δίκαιες, νόμιμες και σωστές εκλογές».

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο ίδιος ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία σε μια σημαντική πολιτεία που επηρεάζει τις εκλογές.

«Η Πενσιλβάνια εξαπατά και γίνεται αντιληπτή, σε τεράστια επίπεδα που σπάνια έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν», έγραψε ο Τραμπ στο κοινωνικό του δίκτυο Truth. «ΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΆΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ. Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να δράσουν, ΤΩΡΑ!».

Το BBC έχει δει εκατοντάδες ισχυρισμούς για εκλογική απάτη στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και σε ομάδες συνομιλιών.

Ορισμένες από αυτές τις αναρτήσεις έχουν προβληθεί εκατομμύρια φορές η καθεμία.

Έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι εύκολο για τους μη πολίτες να ψηφίσουν, έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα μηχανήματα ψηφοφορίας και έσπειραν καχυποψία για τη διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.

Ένα βίντεο ισχυριζόταν ότι έδειχνε πρόσφατα αφιχθέντες Αϊτινούς να ψηφίζουν στη Τζόρτζια.

Viral video alleging a group of Haitians voted illegally in Georgia is fake https://t.co/ifOTfoCHho

Το BBC βρήκε σαφείς ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων ψεύτικων διευθύνσεων και φωτογραφιών αρχείου, που δείχνουν ότι το βίντεο είναι παραποιημένο.

Την Παρασκευή αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσαν ότι δημιουργήθηκε από «ρωσικούς παράγοντες επιρροής».

Ένας άλλος χρήστης στο Χ που ισχυρίζεται ότι είναι Καναδός δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός ψηφοδελτίου και είπε: «Σκέφτηκα να περάσω τα σύνορα και να ψηφίσω».

VERIFY talked to the American citizen whose ballot is being used to falsely spread claims that a Canadian person fraudulently voted in the election. https://t.co/jEB6AkPiDn

Και αυτή είναι ψεύτικη, και μέρος μιας προσπάθειας που συντονίζεται στον περιθωριακό ιστότοπο 4chan.

Συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο που απεικονίζεται είναι από τη Φλόριντα, μια πολιτεία που απαιτεί ταυτότητα για να ψηφίσει κάποιος αυτοπροσώπως και απέχει περίπου 20 ώρες οδήγησης από τα καναδικά σύνορα.

Οι ειδικοί ανησυχούν ότι η έκρηξη παραπληροφόρησης λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα αποτελέσματα – ή να οδηγήσει σε απειλές και βία μετά τις εκλογές.

Έχει ξανασυμβεί άλλωστε.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

Τις ώρες και τις ημέρες που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές του 2020, ενώ οι ψήφοι ακόμα καταμετρούνταν, ο τότε πρόεδρος Τραμπ στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ισχυριστεί απάτη και να υποστηρίξει ψευδώς ότι ήταν ο πραγματικός νικητής των εκλογών.

People were screaming STOP THE COUNT & WE DEMAND TRANSPARENCY (As Legal Observers were refused admittance to count rooms)! https://t.co/CW1tivI45c

Το «Stop the steal» έγινε σύνθημα του κινήματος των υποστηρικτών του για την ανατροπή των αποτελεσμάτων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στους δρόμους, οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίστηκαν ευρεία απάτη των ψηφοφόρων, με αποκορύφωμα μια εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Εν τω μεταξύ, σε πολιτείες-μέτωπα, όπως η Τζόρτζια, οι εκλογικοί υπάλληλοι αντιμετώπισαν απειλές κατά της ζωής τους.

Ενώ οι ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με την ψηφοφορία αυξήθηκαν μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2020, ομάδες που παρακολουθούν αυτού του είδους τις δραστηριότητες λένε ότι φέτος έχουν ξεκινήσει πολύ πριν από την ημέρα των εκλογών.

Αυτές οι αμφιβολίες έχουν ήδη φτάσει στους υποστηρικτές του Τραμπ. Σε μια συγκέντρωση αυτή την εβδομάδα στην πολιτεία Ουισκόνσιν αρκετοί δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι μόνο η παράνομη δραστηριότητα θα εμπόδιζε τον Τραμπ να κερδίσει.

«Αισθάνομαι πολύ σίγουρος για τον Τραμπ, αρκεί να μην υπάρχει νοθεία», δήλωσε ο ψηφοφόρος του ο οποίος ανέφερε ότι είχε ήδη ακούσει φήμες για απάτη.

Η μαζικότητα των ισχυρισμών περί εκλογικής απάτης που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει βοηθηθεί από ένα δίκτυο ομάδων που συλλέγουν ισχυρισμούς από το πλήθος.

Ομάδες όπως η True The Vote με έδρα το Τέξας, που ιδρύθηκε το 2009, βρίσκονται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή της αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των εκλογών.

Σε μια εφαρμογή που ανέπτυξε η True the Vote με την ονομασία VoteAlert, οι υποστηρικτές δημοσιεύουν παραδείγματα υποτιθέμενων εκλογικών παρατυπιών.

BREAKING!🚨 Counting fraudulent ballots. Happening in Mesa County, CO!

Wonder what happened to that awesome County Clerk who used to oversee elections in Mesa County? Tina Peters.

Oh, that’s right. She’s serving a 9 year prison sentence for questioning the 2020 election.

God… pic.twitter.com/18vUw7T2cE

— True the Vote (@TrueTheVote) October 25, 2024