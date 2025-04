Επεισόδια μετά το Μπέρνλι – Σέφιλντ: Οπαδοί επιτέθηκαν στο πούλμαν των φιλοξενούμενων (vid)

Μετά το τέλος του «τελικού» της απευθείας ανόδου στην Premier League, μεταξύ της Μπέρνλι και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με νικητή τους «Clarets» με 2-1, έλαβε χώρα ένα περιστατικό που αμαύρωσε την γιορτή ανόδου των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της Μπέρνλι επιτέθηκαν προς το πούλμαν της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση της Αστυνομίας για την αποφυγή των χειρότερων. Ορισμένοι ποδοσφαιριστές μάλιστα αντέδρασαν και απάντησαν λεκτικά προς τα άτομα που τους επιτέθηκαν.

