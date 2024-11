Νέοι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στα σύνορα Λιβάνου - Συρίας

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε χθες Πέμπτη ότι δέκα άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Κουσάιρ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «αποθήκες όπλων» της Χεζμπολάχ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η ΜΚΟ, με έδρα τη Βρετανία και ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, έκανε λόγο για τρεις βομβαρδισμούς στην Κουσάιρ, όπου έχει ισχυρή παρουσία η Χεζμπολάχ, καθώς και σε παρακείμενες περιοχές, και αργότερα έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή.

NATO backed madmen in Tel Aviv have carried out a major airstrike on the Syrian city of Qusayr.

Erdogan and Al-Qaeda attack Syria from the north. The US, Kurdish terror groups, and ISIS attack from the east. Jordan helps Israel attack from the south.

So, who is with Palestine? pic.twitter.com/px0OawSIl8

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) October 31, 2024