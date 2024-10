Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα Πέμπτη στη Λαττάκεια της Συρίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) εν μέσω ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, όπως μεταδίδει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

#BREAKING

Regime sources reported Israeli airstrikes in Latakia. According to locals, explosions are ongoing at the target area and are believed to be munitions burning. pic.twitter.com/aOFoZXxvFK

— Levant24 (@Levant_24_) October 17, 2024