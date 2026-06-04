Ρωσία και ΗΠΑ «θα υπογράψουν συμφωνία για τη διάνοιξη σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό»

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Η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι «Ζβεζντά».

Ο Πούτιν δεν αναμένεται να συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας που θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμιτρίεφ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Kremlin envoy Kirill Dmitriev says Russian and American officials tomorrow will be signing a MOU on building a tunnel, under the Bering Strait, between Chukotka and Alaska. 🙄 pic.twitter.com/4ZN11whAfW — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 4, 2026

Ο Ντμιτρίεφ θεωρείται πολύ στενός συνεργάτης του Πούτιν.

«Κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική» για Ρωσία και ΗΠΑ

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος απεσταλμένος, Κιρίλ Ντμιτρίεφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ρώσος απεσταλμένος τόνισε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες Τετάρτη με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, και ότι θα έχει επαφές μαζί τους αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έως ότου οι ειρηνευτικές προσπάθειες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.