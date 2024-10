Νέα ισραηλινή επίθεση σε βιομηχανική περιοχή της Συρίας

Αναφορές για «ισραηλινά πλήγματα» στη βιομηχανική περιοχή Χασία της επαρχίας Χομς, μετέδωσαν νωρίτερα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

#BREAKING: #Israel Air Force is now carrying-out airstrikes against multiple #IRGC & #Syrian military targets in #Damascus, #Hama & #Homs in #Syria. Command & control centers, weapon & ammunition storage sites & air-defence sites are now being targeted by the #Israeli fighters.… pic.twitter.com/lEgDo8GEec

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 9, 2024