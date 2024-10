Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε σήμερα Τρίτη ότι αναχαιτίζονται «εχθρικοί στόχοι» στους αιθέρες της περιοχής της πρωτεύουσας Δαμασκού, χρησιμοποιώντας ορολογία που γενικά παραπέμπει σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνάς μας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους στην επαρχία της Δαμασκού», σημείωσε το πρακτορείο.

Αρχισαν «περιορισμένες» χερσαίες «επιδρομές» σε χωριά στον νότιο Λίβανο

Additional Documentation of the Israeli Strike on a Car in the Mezzeh District of Southwestern Damascus, with several reportedly Killed and Injured. pic.twitter.com/GKvtzv89bG — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Νωρίτερα, κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ακούστηκε τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της πρωτεύουσας της Συρίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς σήμερα Τρίτη ότι άρχισαν «περιορισμένες» χερσαίες «επιδρομές» σε χωριά στον νότιο Λίβανο, εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ.

🇸🇾🇺🇸 Syrian Air Defenses confront “hostile targets” around Damascus — explosions can be heard pic.twitter.com/H13INKAfJv — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) October 1, 2024

«Οπως προβλέπει απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις (…) πριν λίγες ώρες άρχισαν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, αναφέρει ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα», προστίθεται.

Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε, επίσης, τουλάχιστον έξι βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου περί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη —λίγη ώρα μετά τη διαταγή που απηύθυναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε κατοίκους τομέων των περιοχών αυτών, που θεωρούνται προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους για την ασφάλειά τους —, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

BREAKING: Israel bombed a residential building in the area of Cola, Central Beirut, Lebanon This area is NOT in the suburbs. Israel is targeted the heart of the capital of Lebanon. pic.twitter.com/t8CwACE8RW — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 29, 2024

«Εξι ή επτά ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν νότια προάστια της Βηρυτού», είπε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σκότωσαν γυναικόπαιδα

Τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη σε βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που έπληξε κατοικία στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ της Λωρίδας της Γάζας (κεντρικά), δήλωσαν εργαζόμενοι σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Martyrs and injuries, including children in critical condition, as a result of the occupation’s bombing of the Abu Ataya family home in the Nuseirat camp in central Gaza. pic.twitter.com/D4A6vlsFZh — Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) September 30, 2024

Πηγή: ΑΠΕ