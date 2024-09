«Πράσινο φως» από τον Λευκό Οίκο στο Ισραήλ για τον Λίβανο - «Καταλαβαίνουμε τον στρατηγικό στόχο»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «καταλαβαίνουμε ότι ο στρατηγικός σκοπός των IDF είναι να διασφαλίσουν ότι η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να διατηρήσει την ικανότητα να επιτίθεται σε ισραηλινές κοινότητες στην απέναντι πλευρά των συνόρων».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί εναντίον της Χεζμπολάχ και των οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση με τους Ισραηλινούς για τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε», είπε, προσθέτοντας: «Φυσικά θέλουμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

White House: We Do Not Want a Regional War in the #MiddleEast #WhiteHouse spokesperson Karine Jean-Pierre reiterated calls for de-escalation between Israel and #Hezbollah, stressing that full-scale war will solve nothing in the region. pic.twitter.com/KpJxHR5rip

— TRT World Forum (@trtworldforum) September 27, 2024