Τουλάχιστον τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η δημοσιογράφος Σαφάα Αχμαντ που σκοτώθηκε από τα ισραηλινά πυρά).

⚡️ Syrian sources: Israeli airstrikes on the Syrian capital, Damascus. So far, the Syrian TV presenter Safaa Ahmed has been reportedly killed in the airstrikes…. pic.twitter.com/AuyTTZYN83

