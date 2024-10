Ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε το πρωί της Πέμπτης (10/10) ακόμη έναν δρόμο που συνδέει τη Συρία με τον Λίβανο, στο πλαίσιο των ισραηλινών προσπαθειών να κόψουν τις οδούς ανεφοδιασμού της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε μη κυβερνητική οργάνωση χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματά του στη Συρία παράλληλα με την κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον Λίβανο, όπου εδώ και δύο εβδομάδες διεξάγει σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε πλήγμα που είχε στόχο τον δρόμο που συνδέει τη Συρία με τον Λίβανο στην περιοχή Κουσάιρ», στην κεντρική Συρία, επεσήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ μετέδωσε ότι «εχθρικό drone εξαπέλυσε πλήγματα στα σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας».

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η περιοχή γίνεται στόχος, έπειτα από ένα πρώτο πλήγμα στις 5 Οκτωβρίου», διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του, τον Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, η επίθεση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του Ισραήλ «να κόψει τις οδούς ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ».

Την προηγούμενη εβδομάδα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία είχε πραγματοποιήσει επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο στη μεθόριο με τη Συρία κοντά στο συνοριακό πέρασμα Μασνάα, κόβοντας τον κεντρικό δρόμο που συνδέει τις δύο χώρες.

Syrian refugees and Lebanese continued to flee Lebanon into Syria on Friday as intensified Israeli airstrikes devastated southern regions, with families crossing the Masnaa Border amid widespread destruction. The International Organization for Migration reported 400,000 people… pic.twitter.com/BUcOD4moCx

— Zoom News (@zoomnewskrd) October 5, 2024