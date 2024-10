«Hit the road Jack»: Όταν ο Ρέι Τσαρλς χρειάστηκε μόλις 120 δευτερόλεπτα για να «ξεσηκώσει» τις ΗΠΑ

Υπάρχουν ορισμένα τραγούδια, για τα οποία έχεις την αίσθηση ότι υπήρχαν πάντα, σε σημείο που είναι περίεργο να τα φαντάζεσαι ως καινούργια, ως τραγούδια που κάποτε οι άνθρωποι θα άκουγαν στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά. Το «Hit The Road Jack» του Ρέι Τσαρλς είναι ένα από αυτά. Όπως το βιώνουμε σήμερα, είναι λιγότερο ένα τραγούδι και περισσότερο… ένα σήμα κατατεθέν ότι πρέπει να βγούμε έξω.

Το «Hit the Road Jack» είναι ένα κλασικό τραγούδι που έχει αντέξει στo πέρασμα του χρόνου και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της αμερικανικής μουσικής. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε από τον θρυλικό μουσικό Ρέι Τσαρλς το 1961 και γρήγορα έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σκαρφαλώνοντας στο Νο1 στις 21 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Η δημοτικότητα του τραγουδιού παραμένει μεγάλη καθώς είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της blues και R&B μουσικής στον κόσμο.

Η ιστορία πίσω από το «Hit the Road Jack»

Είναι ένα μικρό τραγούδι, λιγότερο από δύο λεπτά. Το σκηνικό γνωστό: Η γυναίκα ξέρει ότι έχει κολλήσει με κάποιον που δεν αξίζει τον κόπο και τον διώχνει. Ο τύπος εκλιπαρεί και παρακαλεί για άλλη μια ευκαιρία, αλλά ξέρει ότι δεν έχει καμία ελπίδα.

View this post on Instagram A post shared by @urbansoulsuite

Ο Ρέι Τσαρλς δεν είναι ο τύπος που κερδίζει έναν καυγά, ούτε είναι ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Μάργκι Χέντριξ ήταν η πρωταγωνίστρια, η leader των Raelettes, της τριάδας των εφεδρικών τραγουδιστριών του Τσαρλς. Δείχνει τόση φλόγα, πάθος και προσωπικότητα στο «Hit The Road Jack» που φαίνεται εγκληματικό το γεγονός ότι παραδόθηκε σε έναν εφεδρικό ρόλο τραγουδίστριας.

Το «Hit The Road Jack» θα ήταν η κορύφωση της καριέρας της. Και μέχρι εκεί. Είχε σχέση με τον Ray και έπαιρναν πολλά από τα ίδια ναρκωτικά και ίσως είχαν καυγάδες, όχι πολύ διαφορετικούς από αυτόν που περιγράφεται στο τραγούδι. Ωστόσο το τραγούδι δεν είναι για τη δική τους σχέση. Ο φίλος του Ρέι Τσαρλς, ο Πέρσι Μέιφιλντ, κάποτε τραγουδιστής του οποίου η καριέρα σταμάτησε μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, ήταν αυτός που έγραψε το τραγούδι. Μερικά χρόνια μετά το «Hit The Road Jack », ο Τσαρλς απέλυσε την Μάργκι Χέντριξ. Εκείνος επέζησε από τους εθισμούς του, αλλά εκείνη δεν το έκανε. Πέθανε το 1973.

Η μουσική ευφυΐα του Ρέι Τσαρλς

Ο Ρέι Τσαρλς ήταν μια ιδιοφυΐα και το «Hit The Road Jack» είναι ένα καλό παράδειγμα. Είναι ένα τραγούδι R&B, αλλά περνάει και τις μουσικές γραμμές του είδους, με τη μεγάλη τζαζ μπάντα και ένα μέρος της έντασής του από το rock ‘n’ roll. Ακούγεται σκληρό και απλό, αλλά οι ήχοι είναι εκεί για να περάσουν την ιστορία.

Ενώ το τραγούδι ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Πέρσι Μέιφιλντ, ήταν ο Ρέι Τσαρλς που το ζωντάνεψε, προσθέτοντας το χαρακτηριστικό του στυλ και καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά κομμάτια στον κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by Ray Charles (@official.raycharles)

Το «Hit the Road Jack» ήταν μια τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100 και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα. Έτυχε καλής αποδοχής, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες, και έγινε κορυφαία επιτυχία σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία του τραγουδιού εδραίωσε τη θέση του Ρέι Τσαρλς ως ενός από τους πιο σημαντικούς μουσικούς του 20ου αιώνα αφήνοντας μια διαρκή κληρονομιά που θα συνεχίσει να εκτιμάται για τις επόμενες γενιές. Τα χρόνια που πέρασαν, διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως The Animals (1966), The Residents (1987), Basement Jaxx (2006).

Ακούστε το εδώ:

* Πηγή: Grace