«Οι Αθώοι»: Νέο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στο MEGA
Τι θα δούμε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι».
Ένα γράμμα του ξενιτεμένου Γιάννου συγκινεί τη Μαργαρίτα στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.
Παντρεμένη πια με τον Αράθυμο, η Μαργαρίτα έχει τον έλεγχο σε σπίτι και χωράφια, ενώ ο Πέτρος επιδιώκει να βρίσκεται συνέχεια κοντά στο ζευγάρι. Ο Γιάννος, βυθισμένος στη θλίψη του, βρίσκει καταφύγιο σε ένα φτωχικό σπίτι στην Ήπειρο.
Επεισόδιο 4: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
1914
Ο Γιάννος, στην Ήπειρο, δουλεύει σκληρά, βασανισμένος από τις ενοχές για τον θάνατο της μητέρας του. Το ποτό και οι καβγάδες είναι η μόνη του διέξοδος. Στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα ζει με τον Αράθυμο αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο στο σπίτι και στα χωράφια.
Ο Πέτρος, που διατηρεί μυστικά σχέση με τη φτωχή χήρα Στεφανία, παραμένει συχνός επισκέπτης του ζευγαριού και ο Αράθυμος τον εμπιστεύεται τυφλά.
Όταν η Μαργαρίτα διαβάζει ένα συγκινητικό γράμμα του Γιάννου, ο Πέτρος εκδηλώνει την έντονη ζήλια του. Ο Γιάννος, διωγμένος από τη δουλειά του, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι μιας φτωχής Βλάχας.
Πρωταγωνιστούν
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
